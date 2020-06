Horoskopski znaci koji imaju najviše problema s novcem

Prema astrologiji, određeni horoskopski znakovi ne mogu si pomoći te svoj novac potroše čim ga zarade, prenosi PinkVilla.

Ako ste loši s novcem, to ne mora značiti da morate prestati uživati u stvarima koje volite. Sve što trebate napraviti je upravljati svojim finansijama i ne trošiti na stvari koje vam nisu potrebne. Nemojte se osjećati loše, već se pokušajte potruditi kako bi vam ostalo malo novaca. Uz to, evo pet horoskopskih znakova koji troše najviše novca:

Strijelac

Strijelci su slobodoumni pojedinci koji vole istraživati i doživljavati nove stvari. Oni vjeruju da se život treba iskoristiti do maksimuma, čak i ako to znači da neće imati novaca do kraja mjeseca.

Vaga

Vage mogu biti vrlo lijene kada je riječ o upravljanju financijama. Imaju problem s prevelikom potrošnjom kroz mjesec, a većinom stvari kupuju na kredit. Na kraju mjeseca često ostaju bez novca za plaćanje tih kredita.

Blizanci

Blizanci su društvene osobe koje se vole zabavljati i trošiti novce na nepotrebne stvari, koje im baš ni nisu potrebne. Do realizacije o svojim potrošnjama dolazi im tek kada pogledaju svoje bankovno stanje nakon velike potrošnje.

Ovan

Ovnovi su vrlo velikodušne osobe i nikad neće odbiti pomoći osobi koja je u finansijskim problemima. Ali njihova nježna i darežljiva strana često ih previše košta i mogu ostati bez novaca, uglavnom na štetu drugih ljudi.

Vodolija

Oni vole tehnologiju i uvijek su prvi u redovima kada izađe novi model razne tehnologije. Pokušavaju biti odgovorni s novcem, ali čim na tržištu vide nešto što ih privlači, ne mogu si pomoći nego kupiti to. Stoga baš i nisu dosljedni sa svojim finansijama i često završe bez novaca, piše “Ezoterija“.

