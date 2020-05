Horoskop za vikend sprema horoskopskim znakovima velike izazove i prepreke

Horoskop za vikend naglašava da su ove nedelje u prvom planu veze i odnosi između ljudi. Tako će biti i u petak, kad Mesec ulazi u Škorpiju i biće u konjunkciji s Jupiterom, koji je nedavno ušao u taj znak. “Osećaji će u petak biti zaista snažni”, kaže astrolog Gregory Scott. U S njima je u konjunkciji i Merkur, planeta komunikacije, a svi su troje u trigonu s Neptunom, planetom snova i mašte, koji je u “U petak ćete napokon doći do toga što zaista želite u životu, ko ste, što je vaš san i s čim je u vezi”, dodaje. I upozorava da u petak takođe moramo biti oprezni kad razgovaramo s drugima jer razgovor vrlo brzo može skrenuti u neželjenom smeru, čak dovesti do prekida veze s tom osobom. Zato je najbolji način da iskoristite energiju petka zaranjanje unutar sebe da ustanovite ko ste zapravo.

U subotu je Mesec u Škorpiji u trigonu s Kironom u Ribama. “Kiron je ranjeni iscelitelj u astrološkoj karti. On predstavlja deo sebstva koji je ranjen, a kad ga transformišete, postaje vaša najveća snaga”, objašnjava G. Scott. Mesec je istodobno u inkonjunkciji s Uranom u Ovnu. “Subota je dan za ‘brza rešenja’.

Imaćete želju kompenzovati prošla razočaranja ili uzrujavanja pomoću ‘brzih rešenja’, sredstva koja pomažu da izbegnete svoje osećaje ili promenite kako se osećate”, upozorava astrolog. Osobe sklone zavisnostima treba posebno da pripaze danas. Zbog naglašenog znaka Škorpije osećanja će biti vrlo duboka i intenzivna, što bi moglo izazvati probleme i osobama narušena mentalnog zdravlja. “Imate li snage, u subotu se suočite s onim što se događa unutar vas”, kaže G. Scott.Nemojte to poricati, nego odlučite ili da učinite nešto s tim u vezi ili da pustite da osećate to što osećate i čekate da osećaj prođe, savetuje astrolog. Najgore što možete napraviti jeste da podstaknete osećaj reakcije i sklonosti stvarima kao što su alkohol, rizičan seks, mahnito kupovanje. Veći napredak postižete ako sebi dopustite da osećate i prođete kroz to nego da osećaj negirate i na njega reagujete određenim načinima ponašanja – jer zbog njih ostajete zaglavljeni, oni vam ne pomažu napredovati ili rešiti neki osećaj. To može samo suočavanje s njim.Mesec u nedelju ulazi u Strelca, menjajući usmerenje prema istraživanju okoline. Sunce ulazi u Škorpiju, pojačavajući ionako snažan trenutni naglasak na energiji tog znaka. Sliku pomalo uravnotežuje Mars koji ulazi u Vagu. “U nedelju ćete biti optimističniji kad je reč o vašoj budućnosti i budućnosti vaših veza”, kaže G. Scott. Takođe, biće vam lakše da stvari vidite s gledišta druge osobe, što ostatak nedelje niste mogli jer ste bili duboko zaokupljeni sobom,piše Lepaisrećna

S druge strane, Marsovim ulaskom u Vagu idućih nekoliko nedelja moglo bi vam biti teško doneti brze odluke. Mars je vladar Ovna, znaka koji zna što hoće i želi to odmah, bez obzira na eventualne prepreke. Mars u Vagi mora pristati na kompromis: Vaga je doslovno potpuno suprotna Ovnu i pri ostvarenju svojih želja obzirna je prema drugima. Zbog toga je Mars u ovom položaju u pat-poziciji te pri donošenju odluka treba pre svega imati na umu sebe ili druge.

