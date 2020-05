Vaš horoskopski znak otkriva vašeg idealnog kućnog ljubimca

Ljudi koji vole životinje biraju ih za kućne ljubimce prema svojim osobinama i željama. Koja životinja najbolje leži kojem znaku?

Prvo treba reći da je najvažniji pristup životinjama, bez obzira na zodijački znak. To podrazumijeva brigu, osiguranje uvjeta za svaku životinju primjereno prije svega njenim prirodnim osobinama, a tek onda i prema vlasniku iste, prenosi “Atma“.

Ako je obratno, onda nerijetko imamo slučajeve jadnih životinja željnih vanjskih prostora koje čame u nekom kutku malog stana dok ih vlasnik tetoši ili pak glumi ponašajući se prema njima kao da su mu djeca.

Jako je važno podvući da se prije izbora kućnog ljubimca treba dobro informirati o prirodnom okolišu i potrebama istog, te tek onda odlučiti možemo li tom biću to i priuštiti. Ako možemo, na nama je da to provedemo i u djelo najbolje kako znamo. Ukoliko se poklope i realni uvjeti i želje, bit će to sretna zajednica vlasnika i životinje, kao i cijele obitelji s kojom živi sretan kućni ljubimac.

Iako nema strogog pravila, evo koje su životinje malo bliže željama vlasnika prema zodijačkom znaku.

OVAN

Ovnovi vole samostalnost i otvorenost pa tako i prirodu. Rado će izabrati psa s kojim će često odlaziti na izlete i koračati šumom jedan pokraj drugog.

Najčešće biraju obične mješance ili vučjake. Imaju osjećaj za poštovanje individualnosti životinje i puštaju joj trčanje, skakanje, veranje, uživajući zajedno s njom.



BIK

Bikovi su pomalo komotni i mogu upasti u zamku imanja kućnog ljubimca zbog pokazivanje ili prestiža. Pri tom se zna dogoditi da ima se ne da čistiti oko životinja.

Za njih su stoga najbolje manje zahtjevne životinje poput kornjača u malom akvariju ili ptica u kavezu koje lijepo pjevaju. Baš kao i Bikovi sami.

BLIZANAC

Kod njih je važno da je nešto sitno i da se uvijek kreće. Živahni mali psići koji laju poput sirene, na primjer chihuahue ili pak pudlice.

Vole i papige koje znaju govoriti tako da s istim mogu razmijeniti par riječi, jer Blizancima je najdraža komunikacija, kakva god da bila. Ništa teško ne dolazi u obzir.

RAK

Sve vodene životinje osvježit će im dušu. Vole izvore pa će rado urediti jezerce za male kornjače, račiće, akvarij za sitne ribice, no osmišljen poput najljepšeg doma.

Maštoviti su i uživat će meditirati pokraj svojih ljubimaca osluškujući nježni žubor vode. Neki Rakovi vole i mačke, ali mirne i profinjene dlake.

LAV

Da mogu, Lavovi bi kod kuće doveli cijeli zoološki vrt. Njihov kućni ljubimac mora biti senzacionalan, otmjen i blistav.

Rado bi ugostili neku divlju životinju, poput lava ili leoparda. No kako je to teško, često biraju slične pse s velikim grivama, ali nerado čiste svoj dom od dlaka. Za to unajme nekog da počisti.

DJEVICA

Djevice su znak koji voli gotovo sve životinje i ima osjećaj za njih. Zato će im posvetiti istinsku brigu. Tu će se naći psića, mački, ptica, hrčaka, ali i kukaca.

Neke Djevice rado će imati terarij i analizirati kretanja svojih bubica. Domovi njihovih kućnih ljubimaca uvijek su prilično uredni. Čak i previše.

VAGA

Vage su estete pa njihov kućni ljubimac mora zadovoljavati kriterije ljepote. Bijele pudlice ili snježno bijeli psi, otmjene mačke, bijeli golubovi.

Sve što je prozračno i što može uljepšati život, Vage će prihvatiti rado. Dom njihova ljubimca bit će okružen cvijećem, a najradije ružama.



ŠKORPION

Što opakije i opasnije, to bolje. Što provokativnije, to slađe. Gmazovi, zmije i slični klizajući stvorovi koji nikog ne ostavljaju ravnodušnim, njihov su najdraži izbor.

Ako to ne mogu, birat će životinje tamnih boja, poput dobermana ili pak nešto što skviči i glasa se i noću i danju. Ako je tiha, životinja mora bar režati.

STRIJELAC

Ako mogu, Strijelci će najradije birati konja jer je to za njih ideal životinje , istovjetne i Strijelčevoj prirodi.

Ukoliko nisu u mogućnosti ostvariti svoj „konjski“ san, zadovoljit će se dresiranom pticom, poput goluba ili sokola, koja će letjeti kako želi, dok Strijealc neće imati problema kako je zbrinuti kad sam otputuje.

JARAC

Jarac bi najradije imao životinju koja je kvalitetna i korisna. Poput koze koja je mudra (kao i Jarac), a istovremeno daje i zdravo mlijeko.

Ako nisu u mogućnosti imati nešto takvo, birat će nešto za ugođaj života u svom domu, poput papige Tigrice u malom kavezu ili pak malih kornjača u običnoj posudi.

VODENJAK

Ovdje se zna – važno je razlikovati se od svih ostalih. Što luđe, to bolje. I što neobičnije. Zato će najčešće priželjkivati majmuna, bilo velikog, srednjeg ili onog sitnog.

S njim će rado komunicirati i doživljavati ga poput pravog prijatelja. Bit će to prava vesela obitelj u kojoj su svi ravnopravni.

RIBE

Ribe najviše vole ribe. Sve vrste akvarija dolaze u obzir. Također je važno da su bogato uređeni, s raznim bojama ili pak svjetlucavim ukrasima poput perlica, no takvim da ne mogu naškoditi niti jednoj ribi.

Ribe će rado gledati u svoje akvarije maštajući o nekom drugom svijetu od onog u kojem žive.

