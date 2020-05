Bika mrzi da osvaja druge, Rakovi najnevjerniji, dok Strijelac nikad ne vara…

Nikada se ne zna da li će vam ove informacije biti od presudnog značaja kako da se postavite u jednom partnerskom odnosu. Dakle…

OVAN

Kada pomislimo na znak Ovna, posebno na muškarca ovog znaka, vidimo oganj, vatru koja se rasplamsava. Ipak, ako ste u vezi sa jednim Ovnom, on će tu „vatru“ radije usmjeriti ka vama, nego da je razbacuje na sve strane. Zašto je to tako? Muškarci Ovnovi su prije svega iskreni, pošteni da bi mogli da skrivaju svoju prevaru. Nemaju oni vremena da se skrivaju iza gomile laži, a tek ne bi imali ideja da ih osmisle.

Tako da, drage moje, možete biti mirne kada je ova muškarčina u pitanju. Ovan voli jasnoću u odnosima, posebno partnerskim, pa i vi sami obratite pažnju ako ste sklone takvim „izletima“. Ako se već neko vrijeme ne slažete, budite sigurne, ne da ćete biti prevarene, već brzo zamenjene nekom zanimljivijom partnericom. U slučaju da vaš muškarac ima Mjesec u znaku Ovna, onda riječ „nevjerstvo“ nije strana za njega.

BIK

Imamo jednog muškarca koji je trom i lijen da se upušta u novotarije, ako pored sebe ima zadovoljavajuću partnericu. Ovaj muškarac je vjeran, posebno ako ste zadovoljili sve njegove hedonističke potrebe, a pritom ste jedna prelijepa „Venera“ – u prevodu ženstvena, nežna, stabilna dama. Ovakav muškarac uvijek teži sigurnoj partnerskoj priči. Njegova stabilna konstrukcija na ostalim poljima ( posao, javnost… ) jeste u partnerskom i bračnom odnosu.

On od toga polazi i zato mu je bitno da tu funkcioniše savršeno i da sve bude stabilno. Za neke žene , on je previše usporen. Ako ne osjeti dovoljno pažnje i ako ga ne reprezentujete na pravi način, neće se odreći potrage za onim što želi. To ćete brzo saznati, bilo kroz zajedničku postelju, koju će prestati da dijeli sa vama, bilo da je riječ o „zajedničkom“ obroku, koji ćete jesti sami, piše “Besno pile“.

BLIZANCI

Imamo na sceni jednog zavodnika kod koga je osvajanje više igra. Duhovit, nestalan, veseo, sve te osobine dolaze do izražaja u novim odnosima, koja za njega uglavnom predstavljaju zanimljiva istraživanja, bez obzira što ih on uglavnom ne privodi kraju. Sam čin te igre diže njegov libido. Ako ste devojka ili supruga ovog promenjljivog vazdušnog znaka morate biti svesni da on to uglavnom radi zbog zabave, pa i nekog skrivenog dokazivanja da je još u formi.

Ovo se posebno odnosi na Blizance koji imaju položen i Mesec u tom znaku. Ako ste mu u srcu, vaše mesto tu je zagarantovano, pa će on prevae gledati kao nešto normalno. Njegove avanture su deo nekih interesantnih priča koje nemaju uticaj na njegov izbor. Čak je u stanju da zavede više žena u jednom trenutku i da odustane od njih u poslednjoj sekundi.

RAK

Kada pričamo o ovom znaku, prva asocijacija nam je kuća, dom, porodica. Ali, muškarci Rakovi spadaju u najnevernije muškarce u čitavom zodijačkom krugu. On je u stanju da partnerku čvrsto veže uz sebe, a da pritom ima još jednu vezu pored. I u jednom i u drugom odnosu ponašaće se krajnje ozbiljno. Ponekada bira partnerke koje će ga podsećati na njihove majke. Obavežu ih porodicom, a onda imaju ženu ili žene sa kojima žele da ostvaruju seksualne fantazije.

Znaju da budu kontradiktorni u ljubavnim odnosima i dugo se traže. U slučaju da pored Sunca u znaku Raka , muškarac ima položen Mesec, onda će on tražiti nežnu, senzibilnu i materinski nastrojenu ženu pored koje zna da bude veran.

LAV

Ovi muškarci će prevariti da bi se dokazali. Oni znaju često da sumnjaju u svoju potentnost, pa i da dokaže da sa njim ne može da se vlada. Zna da bude okružen mnogim ženama samo da bi dokazao svoj muški ego, a u suštini je biće koje traži nežnost i ljubav. Žena koja želi ovakvog muškarca, mora biti jača od njega. Ako imate kontrolu i pustite ga, vratiće vam se kao „pokislo mače“.

Uglavno teže jakoj, samosvesnoj ženi, koja zna šta hoće, a opet da on bude taj koga će pitati šta treba. Mesec u Lavu kod muškarca podstiče sve ovo prethodno navedeno, ali neće krenuti sa neverstvom, ako mu se posvećuje dovoljno pažnje.

DJEVICA

Nisu svi muškarci Device neverni, ali ćete se iznenaditi koliko njih u sebi kriju crtu savršenog zavodnika. Ako ste partnerka ovom muškarcu, teško će vam biti da otkrijete njegovo neverstvo. Kod njega ne postoje vatreni izleti, već sve ide nekim svojim rasporedom i tokom.

Muškarac Devica može biti savršen suprug, a onda jednog dana da se otkrije da je dugo imao dve paralelne veze, dva paralelna života. U slučaju da mu je Mesec u ovom znaku, biće nesiguran u svojim osvajanjima, a često završava kao usamljenik.

VAGA

U odnosu na prethodnog tipa zavodnika, gospodina Devicu, imamo jednog predstavnika vazdušnog znaka, koji i nije previše aktivan kada su intimni ispadi u pitanju. Ako ste pomislili da je sklon udvaranju, prevarili ste se. On nema dovoljno inicijative za to, ali je takođe slab, pa će podleći šarmu žena koje ga osvajaju.

On jednostavno ne zna da kaže ne. Biće privučen stabilnim i zrelijim ženama. Ipak, i ako dođe do neverstva, nemojte se previše plašiti, on zna biti jako komplikovan i sa njim je teško znati da li je pređena granica one zaluđenosti, a u stanju je da se u trenutku okrene već postojećoj vezi. Kod muškaraca koji imaju Mesec u ovom znaku, oblikuje jednu lepu karakternu crtu – vernost.

ŠKORPIJA

Imamo dve vrste Škorpija kada govorimo na temu vernosti i neverstva. Jedan tip će biti sklon fantaziji i neće preći granicu vernosti. Njihov osećaj superiornosti je bitan u tome. Mogu se čak udaljiti od svoje partnerke, maštati , snevati, pokrenuti neku priču kroz udvaranje, ali će svu svoju energiju usmeriti na posao ili neku obavezu.

Druga vrsta Škorpija je toliko aktivna u svojim neverstvima, da koriste svaku priliku koja im se ukaže za to. Ponekada nećete znati koji je njegov ukus, jer će se toliko različitih tipova devojaka i žena ređati u njihovom katalogu osvojenih. Biće onih stidljivih, napadnih, mlađih i starijih, devojaka i žena, ruđnih i lepih… Mesec u Škorpiji pored Sunca u ovom znaku donosi čak i vernost.

STRIJELAC

Ko bi rekao, ali muškarac Strelac jeste veran! Tome doprinose njegove osobine: iskrenost, izbegavanje nejasnih situacija, istina. Neće vas varati, ali ako se umore od vas, jednostavno će otići. Ljubav ih drži. Problem je samo koliko ih ta ljubav drži, jer ako prestane za par sati, oni jednostavno odu, a onda povratka nema.

Zadržati ovakvog muškarca pored sebe, potrebno je da žena bude i ljubavnica i dobar drug, iskrena pre svega, hrabra i da uvek teži nekim novim životnim avanturama i otkrićima. Oni sa položenim Mesecom u ovom znaku znaju da budu nesigurni, pa će ih to terati na nevernost. Ovakav Mesec podstiče erotske avanture.

JARAC

Dolazimo do jednog vernog muškarca. Makar je to u prvom delu svog života. Njihovu pažnju ne može tek tako neko da zaokupi, jer su oni skoncentrisani na građenju čvrstog temelja na poslovnom planu. Jako im je bitna egzistencija i sve svoje snage usmeriće ka tome.

Nemojte biti mnogo sigurni u ovog muškarca, jer oni mogu u trenutku da se promene iz korena, posebno ako su odlučili da sve promene, pa i sebe. U tom trenutku ćete videti jednog Jarca koga će intrigirati svaka kratka suknja, par lepih nogu, svaki zavodnički osmeh. Tražiće uglavnom mlađe partnerke. Što su mlađe to je bolje. Mesec u ovom znaku donosi čvrstinu karaktera, pogotovu ako se u njihovom životu nađe žena koja zna da im podari njihove erotske fantazije i snove.

VODOLIJA

Mnogi će optuživati ovaj znak. I sa pravom, jer na sceni imamo jednog sjajnog zavodnika i ljubavnika. Ako ga optužujete, nećete dobiti ni objašnjenje, već će nestati kao vihor iz vašeg života. Oni teže slobodi, pa je zavođenje njihovo rušenje okova. Radoznalost je jedna od najvećih impulsa koja ih podstiče. Kada se pojavi strast želeli bi da je zadrže, a to ćete, drage moje, uspeti ako ste kamelon koji je stalno drugačiji, svoj, a opet stabilan. Za ovakvog muškarce je jako teško da se zaljubi u osvojenu ženu. Kod njih zna da se javlja osećaj krivice, što je prava kontradiktornost koju inače ima ovaj znak u sebi.

Mesec u Vodoliji doneće onu neočekivanu stabilnost ovoj kombinaciji. Skoro da je nemoguće da vas prevari ako je Mesec u ovom znaku. Vi za njega onda predstavljate jedinu stalnu i stabilnu tačku u njegovom haotičnom životu.

RIBE

Onako nežni i senzualni, a tako vešti u svim tehnikama zavođenja. Ko bi rekao da ovakve sanjalice mogu da pređu tu granicu koja deli vernost i nevernost. A verujte da mogu. Jedan misteriozan susret, intezivan pogled neke lepe žene i ceo svet fantazija i snova se budi kod njih.

Znaju da budu jako privlačni za suprotan pol i kao pravi magnet da privuku biser od žene. U svojoj biti su oni nesigurni. Mnogo će se premišljati da li da ostave izabranicu ili ne. I sa položenim Mesecom u ovom znaku sve ove osobine i reakcije su još izražajnije.

