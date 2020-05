Znakovi Zodijaka od samouvjerenih, do najnesigurnijih – Koliko ste sigurni u sebe?

Niko se ne rađa s beskrajnom dozom samopouzdanja, ali neki su sretniji od drugih. Volite li biti u središtu pažnje ili više volite biti u sijenci? Sve se to može svesti na vaš horoskopski znak, neki znakovi isijavaju samopouzdanje, a drugi su samo stidljivi i uplašni. Gdje se nalazi vaš znak?

Lav; Oni odišu samopouzdanjem i vjeruje da su broj jedan. Njihov je put uvijek pravi i ako razgovarate s njima ili ih na bilo koji način ne poštujete, oni kreću na put. Lav zna šta zaslužuje, i ne pristaje na ništa manje od toga.Škorpija; Dok Škorpija shvata svoje mane, njima se sviđa kako izgledaju. Ne samo njihov izgled, već njihova ličnost i život koji su stvorili za sebe. Ne dopuštaju da im smeta ono što vide u ogledalu. Generalno, zadovoljni su osobom koja su postali. Ima nekoliko loših navika za koje bi željeli da ih mogu promijeniti, ali ništa dovoljno loše da bi im smetalo.

Jarac; Jarac možda nije pretjerano drzak, ali zna svoju vrijednost. Ne dozvoljava nikome da ih sruši, jer zna da je inteligentan, talentovan i dobrodušan. Zašto bi se on trebao brinuti za mišljenje drugih? Jarac je usamljeni vuk Zodijakam, on zna da to što niko ne vidi njegovu veličinu ne znači da je nema.Strijelac; Strijelac je dovoljno jak da kritiku prihvata k srcu, ali ipak ne lično. Oni se kotrljaju sa udarcima i nikada ne dozvoljavaju da ih uvrede drugih sputavaju. Uvrede smatraju više odrazom karaktera drugih, a ne sopstvenim manama.

Ribe; Ribe imaju samopouzdanja kada su s drugim ljudima, ali imaju trenutke nesigurnosti kada su sami. Kad se pogledaju u ogledalo,analilziraju svoj izgled. Kad su sami puštaju mašti na volju i samouvjereni su.

Ovan; Ovaj znak izgleda sjajno kad se pojavi, pa austajderima izgleda da im ništa nikada ne bi moglo nauditi. Međutim, u stvarnosti je Ovan u stavri prilično osjetljiv. Ali jednostavno ne daju zadovoljstvo drugima da ih vide kako plaču. Oni to kompenzuju vicevima i sarkazmom kad su uznemireni. Ne vole odavati da su slabi i zbog toga se ponašaju kao da ih niko i ništa ne zanima.

Bik; Bik želi dokazati svijetu da je inteligentnan jer im je to važno više od izgleda. Ponašaju se pametnije nego što zapravo jesu koristeći velike riječi i pretvarajući se da znaju više o stvarima nego što zapravo znaju. Možda će vas pokušati nadmudriti ili vas impresionirati dopuštajući da se istina malo rasteže. Žele se dokazati svijetu!

Vaga; Vage žude za odobravanjem drugih, u stvari, treba im da se osjećaju zadovoljnim sobom. Moraju znati da li drugi ljudi misle da su lijepi. Oni će ići na web stranice za upoznavanje samo kako bi vidjeli je li netko zainteresovan za njih. Žele uvjeravanje da postoje ljudi kojima su privlačni.

Blizanci; Blizanci su kameleon svih znakova zodijaka jer mijenjaju način na koji djeluju, zavisno od društva u kojem su. Oni žele da se svide ljudima i pri tome će lagati o njihovim mišljenjima kako bi naišli na što relevantnije ili privlačnije. To nije zato što su prirodni lažljivci, već samo zato što su previše nesigurni da bi bili osoba kakva zaista jesu.

Rak; Rak previše brine o mišljenju drugih. Previše im je stalo do svega generalno! Oni pretjeruju u malim stvarima i lako budu povrijeđeni. Kad ljudi otkažu planove ili povise glas protiv raka, Rak je često više povrijeđen nego svi drugi ljudi.

Vodolija; Vodolija ulaže sve u to da njihov život bude lak. Fotografišu se, pričaju priče i čine sve što mogu kako bi održali izgled savršenog života. Njihova stvarnost je rijetko onakva kakvom se čini. Nisu zadovoljni životom koji imaju i pokušavaju učiniti da njihovi životi izgledaju glamuroznije nego što stvarno jesu zbog privremenog jačanja samopouzdanja.

Djevica; Djevice su apsolutno prestrašene od toga da će izgledati glupo. Lako se postide jer im um nadvlada sve. Čak i kad stvari idu tačno onako kako žele, oni to ponavljaju, iznova i iznova, pokušavajući pronaći nešto pogrešno u tome kako su postupili. U svojim mislima uvijek rade nešto pogrešno,piše Infpult

loading...

Facebook komentari