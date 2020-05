Zaražena osoba namjerno pljunula na radnicu željeznice, preminula je od koronavirusa

Radnica koja je radila u Londonu na željeznici preminula je od COVID-19 i to nakon što je na nju nepoznati prolaznik pljunuo.

Naime, Belly Mujinga (47) i njezin kolega bili su na poslu kada je na njih pljunula nepoznata osoba te se namjerno na njih zakašljala. Nakon toga im je nepoznati počinitelj rekao da je zaražen koronavirusom. Belly je umrla dvije sedmice kasnije, a Britanska policija pokrenula je istragu o incidentu. Toga su dana Belly i njezin kolega zamolili upravu da ostatak dana provedu unutar objekta iza zaštitne pregrade, ali je uprava taj prijedlog odbila, prenosi “Večernji list“.

Navodno da je nesretna žena već bolovala od kroničnih respiratornih problema te da je već ranije morala ići na operaciju. Uprava je znala za loše zdravstveno stanje radnice, koja je i nakon incidenta nastavila s radom na željeznici, piše CNN. Belly i njezin kolega zarazili su se 11 dana nakon incidenta, a Belly je hitno prebačena u bolnicu i stavljena na respirator. Nakon samo nekoliko dana u bolnici, nesretna žena je preminula.

Rest in Peace Belly Mujinga.

Belly was a ticket operator for a train station in London. A person who knew themselves to be infected with Coronavirus spat in Belly's face. Belly contracted Coronavirus as died. Belly leaves behind her 11 year old daughter. https://t.co/jwzxxfCsVE pic.twitter.com/dg95wqsjrJ

— Tory Fibs (@ToryFibs) May 12, 2020