Tajna tibetanskog horoskopa: Koju životnu misiju ima svaki horoskopski znak

Svaki znak u tibetanskom horoskopu nosi određenu mudrost. Šta poručuje znak u kome ste rođeni.

Tibetanski horoskop se zasniva na vjerovanju u dvanaest puteva do mudrosti, a svaki čovjek, prema datumu rođenja ima svoj “put mudrosti”, cilj i karmički zadatak, koji će morati da ostvari u životu.

Pročitajte ovaj pregled i provjerite: da li se pronalazite u ovom horoskopu…

OVAN – reinkarnacija

Ovan u životnom ciklusu znači prošle živote. On je herojski zmaj koji se bori protiv unutrašnjih demona i spoljašnjih iskušenja. Ima energiju i agresivnost Marsa. Bježi od monotonije i razmišljanja. Ovnovima se preporučuju društvena zanimanja kroz koja može poboljšati sebe i transformisati egocentričnost.

Karma: treba živjeti u sadašnjosti, sagledati svoj unutrašnji život, meditirati, pronaći veselje, podnijeti život i kada nije ružičast. Treba zaboraviti neuspjehe i gledati naprijed. Tako će Ovan otkriti tajni ključ svemirskog mira.

BIK – stvaranje duha

Bik predstavlja rast, razumijevanje mudrosti. Štiti ga Venera, zemaljska ljubav, majka ljepote i umjetnosti. Stvara sigurnost jer ima iskustvo prošlih života, ali stvaranje duha pokreće kontaktiranje s unutrašnjim životom.

Karma: akcija ne zavisi od posla, nego od psihe. Vatrena priroda krije nesigurnost. Bikove ne motiviše sigurnost nego sumnja. Konzervatizam mogu pobjediti kontrolisanjem svoje energije. Samo tako naći će unutrašnju sigurnost.

BLIZANCI – psihička i duhovna evolucija

U životnom krugu predstavlja spoznaju i inteligenciju, dualizam: duhovnu evolutivnu svijest i zemaljsko poznavanje stagnacije. Kod njega dominira Merkur, zbog čega je društven, spretan, ugodan, pažljiv, znatiželjan, pokretljiv, inteligentan, lažljiv, nestalan, ima dobru memoriju ali ništa ne privodi kraju. Iako osjeća potrebu da se razvije duhovno, nikad neće naći mir.

Karma: nestabilan je, oscilira u raspoloženju. Ako u ostvarenju velikih ciljeva ostane realan, moći će da savlada kontradiktornost. Treba meditirati, odlučiti se, rješenje problema je bliže nego što izgleda.

RAK – rođenje čoveka

Predstavlja znanje, inkarnaciju duha u fizičkom svijetu. Psihička inkarnacija je pri kraju, počinje fizička. Simbol je materinstva, tijela, osjećaja, svemira žene. Da bi se zaštitio, drži sve u sebi kao u zatvorenoj kutiji. U porodici pronalazi duhovne vrijednosti ali nakon duge i strpljive meditacije, kad napokon shvati gdje je izvor života. Previše vjeruje u svemir, želi da produži djetinjstvo, traži pažnju, vjernost, neprekidne dokaze ljubavi.

Karma: posesivan je, želi da bude u centru pažnje, previše je autoritativan i svi će pobjeći od njega zbog straha da mu ne padnu u ruke.

LAV – univerzalna svest

Predstavlja sintezu između svijesti i realnosti. Čovjek je srce, mikrokosmos. Lav učestvuje u materijalnom svijetu, želi uspjeh i stalno dokazuje da je vođa. Uspjet će kad pobijedi zavist, potrebu da mu se dive, gurmanstvo i senzualnost.

Karma: osjeća se kao centar svijeta. Ako ne upravlja dobro energijom, može da poremeti razvoj svoje ličnosti i pretera u egoizmu. I najsigurniji Lav može izgubiti zdravu pamet. Kad se to dogodi, treba stati, slušati i učiti od drugih. Treba služiti drugima: samo tako će uspostaviti koheziju svijesti i realnosti.

DJEVICA – materija, rad, fizički svet

Djevica želi da se vrati u djetinjstvo. Njom dominira Merkur. Odnos sa stvarima je istovremen, prima i daje. S godinama se razvija kritički duh koji svemu prigovara, nikad nije zadovoljan. Nevolja leži u pretjeranom zlopamćenju. U analiziranju je Djevica nepristrasna.

Karma: ako želi da sazre duhovno, treba da prestane da se bavi sobom i počne da brine o drugima. Treba da se otvori velikim idealima čovječanstva.

VAGA – osjećajna ekspanzija

Vaga traži ravnotežu između materije i duha. Treba se odlučiti za sklad ili nesklad. Ambicija se smanji samo u slučaju ako pronađe kome će se sviđati. Mirnog je temperamenta, aktivna, bez pretjerivanja – sretna kombinacija društvenog života. Treba pronaći univerzalno znanje.

Karma: ovo je najnestabilniji znak Zodijaka, osjećajnost je velika. Može se vinuti u visine, ali i uništiti dinamiku. Ravnoteža je: ne dozvoliti da se zatvori u sopstvenu statiku, nego rizikovati i uznemiriti samu sebe.

ŠKORPIJA – želja za večnim životom

On je konflikt duha i materije, privlačan je, sve treba služiti zadovoljstvu osobe, Škrpija se pokreće da bi osvajala. Želja za životom je produžena, prisutni su: egoizam, ljepota, senzualnost i posesivnost. Želi da uživa u zemaljskim strastima, a privlače je duhovne visine. Može se izgubiti u nekontrolisanim tjelesnim impulsima. Uništava svojom kritikom, boji se smrti. Negativni Škorpion uništava samog sebe.

Karma: naučiti štedjeti energiju, ne pretjerivati, zakočiti strasti. Kontrolisati destruktivnu snagu u sebi.

STRIJELAC – etapa sazrijevanja

Predstavlja pobjedu borbe između duha i materije. Zadovoljan je. Kad odluči da prestane da dijeli pravdu na svijetu, dobiće snagu da postane protagonist božanskog zakona. Može živjeti u društvenom životu i evoluira iznutra. Želi posedovati materijalna dobra, uživa u zemaljskom uspehu, ali je velikodušan. Prijeti mu vraćanje unazad.

Karma: ne bi trebalo da pokušava da sazna sve po bilo koju cijenu, ne smjie gubiti energiju na milion stvari. Unutrašnji mir se postiže smirenošću i altruizmom. Ne treba se trošiti tamo gdje nije potrebno.

JARAC – poznavanje superiornog znanja

Uspjeh dolazi kroz iskušenja. Siromah (prosjak, prorok) posjeduje ključ za poznavanje granica zemaljske duhovnosti, zna završiti proces reinkarnacije. Samo on zna cilj svog puta, radi u tišini, traje u vremenu, živi u samoći. Da bi se razvio, treba kontaktirati s ljudima.

Karma: želi se nametnuti, što može da inicira cinični despotizam megalomanije. Energiju treba usmjeriti u visine, prema spiritualnom znanju. Samo tako može ući u srce zbivanja.

VODOLIJA – svest izbora

Vodolija je okrenuta drugima, uzima odgovornost na sebe, odgovara za svoje postupke, to je odrastao čovjek. Nema iluzija i ne može zatvoriti oči pred stvarnošću. Upravlja sam svojom karmom, pravi prijatelj, treba da radi u profesiji gdje dolazi do izražaja društveni interes. U Vodoliji su ujedinjene sve energije: dualnost i unutarašnji konflikti. On je inicijator, besmrtan, poznaje intelektualni mehanizam duha. Poklanja sebe, što ljudi znaju da cijene.

Karma: ima u sebi ogromno bogatstvo ljubavi, a stalno živi u strahu da će ga svi napustiti i izdati, čak i najbolji prijatelji. Ne mogu svi razumijeti veličinu Vodolije. I previše ljubavi ponekad je pogubno.

RIBA – povratak svjetlu

Ribe predstavljaju sintezu ponovnog rođenja. Ribe su djeca mora, žive u okeanu. Same su, ali se sjedinjuju sa svemirom. Dobro se snalaze u božanskom, a da pri tom ne gube svoju individualnost. Treba da otvore vrata koja vode u Svemir.

12. znak je simbol smrti jer se osoba oprašta od tjelesnog materijalnog života i ulazi u vode Svemira. Kad prestane fizičko disanje, stvara se novo tijelo. Ciklus je završen, čovjekovo tijelo je pred smrću ali duh i mentalno tijelo započinju novi ciklus učenja sve dok dok se duh ne pročisti i oslobodi.

Karma: treba se prepustiti moru da bi se stiglo na vrh talasa. Dug put koji započinje biti će pun teškoća pa bi Ribe trebale odabrati onaj najlakši. Kroz ljubav doseći će kompletnu emocionalnu obnovu, piše “Alo!“.

loading...

Facebook komentari