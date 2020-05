Tarot prognoza za maj 2020. godine: Strijelcu prijete tračevi, Jarčevima ugodne promjene

Slavenka Polojac je za “Auru” spremila pregled mjeseca maja po tarot kartama.

OVAN

Prvih 14 dana dosta izazova za većinu ovnova, posebno u polju posla. Tu će se pokazati dosta izazova, s tim da ako ove obaveze u tih 14 dana se dovedu kraju može se zaustaviti dosta blokada u poslu, koje ako na vrijeme ne reagirate, mogu se produžiti najduže do tri mjeseca. Ovnovi su osobne, kojima je sigurnost jako bitna, zato radite na tome. Pouzdanost i s partnerima u poslu, nema nikakvih smicalica i slično. Potpisivanje nekih papira, vode dobrim dogovorima.

U ljubavi ćete od partnera zahtijevati iskrenost, i to da se dokazuje tokom cijelog mjeseca. Zdravstveno, glavobolja i kosti.

BIK

Dosta razgovora oko posla, koji ce vam se činiti da sve stoji u mjestu, ali to je samo privid, svaki dogovor može doći do pozitivnih stvari za vas. Ako se desi situacija da s nekim s poslovne strane imate neslaganje misljenja, to je samo trenutno. Stabilnost poslovna. Emotivno, se vidi dosta kod vas nervoze, ovo je vrijeme kada treba stati i razmisliti s donošenjem bitnih odluka. Strpjeti se do ljeta, kada je za vas dobro vrijeme. I prošlost da ostavite u prošlosti, neka vam nešto loše doživljeno bude samo dobra škola za sada i budućnost.

BLIZANCI

U poslu su pred vama dvosmislene odluke, kojim putem krenuti. Sve prepreke koje ce se naći pred vama, znajte da vas čakaju od prije, unazad do tri mjeseca. Eliminirajte jednu po jednu, imate za to šansu u prvih 10 dana maja, i to vam nosi poslovni uspijeh, a i trajnost, nešto dugoročnije. U ljubavi pazite se prepričavanja privatnih stvari, znatiželjnima u okolini, ako ovo pametno odradite, stabilnost i s te strane. Zdravstveno, vene i arterije, ali to nije ništa kronično, možete si pomoći alternativnim metodama.

RAK

Jako dobro za maj su rakovima posložena područja i posla i ljubavi, i tu cete kada neke stvari odradite onako kako ste htjeli, samo vidjeti kako vam se odvajaju prijatelji i zavidni svak na svoju stranu. Vi što radite radite s ljubavlju, i to dobro koje vam ide, samo je zasluženo vašim zalaganjem. Radite malo na svojoj nesigurnosti, u nekim stvarima, i tu crtu u sebi nastojte maknuti to što ne znate da dominirate, i previše ste suosjećajni, da ne bi došlo da vas ljudi iskorištavaju na neki način. Ljubavni život nije baš sređen, pa si sada dajte vremena to dovesti na pravu put.

LAV

Poslovne odluke, koje ste donijeli u 10 zadnjih dana aprila, sada će vam dati uspjeh, te ćete moći kratkotrajno odahnuti. Ako ćete to htjeti, jer vi ste osoba koja nema mira, kada osjeti da ide u pravom smjeru. Pratite svoj urodeni unutarnji osjecaj i ne bojte se svaka odluka je ispravna. Slobodnim lavovima, moguće novo poznanstvo, s osobom koja će imati prema vama iskren nastup a i iskrene želje, i samo pazite da svojim nepovjerenjem na početku to ne prekinete. Zdravlje, vratna kralježnica

DJEVICA

Oprez u maju s ljudima na vlasti, tu se ne odnosi sve samo na policiju i sud, nego bilo koju državnu instituciju. I to vam ide od osoba kojima ste smetnja, tj. zavidnima. To sve što vam se sprema može dovesti do trajnog kraha medu poslovnim partnerima, pa je moguće da to i poljulja obiteljski život te veze. No nije nužno da je kraj, ovisi o čvrstoći obje strane kada se gleda veza ili brak. Iz ovog idete nakon povećeg stresa kao pobjednik, i tek kada rasčistite vansjke loše utjecaje, moći ćete osjetiti oporavak onaj pozitivan u duši.

VAGA

Brzinski telefonski poziv, donijet će vam kraj nečega što vas već dugo muči i odahnut ćete. Ovo će vam uz rasterećenje donijeti i mogućnost da se više posvetite sami sebi, i emotivnoj strani života. Slobodnima nova ljubav ulazi u život. To je netko iskren, ali i s ružnim događanjima iz prošlosti pa će samo trebati malo vrijeme prilagodbe, neće ići sve sada i odmah. Poslovno, će vam prijatelj dobrih namjera izaći u susret. Zdravlje, grlo i glasnice paziti.

ŠKORPION

Ženska osoba dobrih namjera, s familjarne strane nekim će škorpionima pomoći da svoj život dovedu u red. Neke životne ispite, koje će vam biti veliki teret i karmički i sudbinski uz dobronamjernu pomoć, ćete rješiti. Vama će se činiti da su problemi nepremostivi i da im nema kraja. No nije sve kako izgleda, tako loše. S emotivne strane ćete širiti dobra djela i time oduševiti drugu stranu, a što se tiče zdravlja, bolovi kralježnice.

STRIJELAC

Stabilnost kroz kuću, i familijarne odnose. I to sve jer je iza vas dosta dugo mjeseci kada ste dovodili stvari u red, sada možete odahnuti. Sve što ste napravili išlo je iskreno, e sada će vas napokon ljudi početi shvaćati i slušati što je najbitnije, a ne samo gledati kroz vas. Paziti se tračeva u smislu da previše ih ne uzimate emotivno. I da vam taj dio tračanja, na vaš račun ne radi nervozu. Emotivni život, će vam smetati povremena arogancija partnera. Zdravstveno, cirkulacija.

JARAC

Naći ćete se pred izborima i odlukama, u kojima ćete odabrati ono dobro za sebe. Opasnost vam ide od osoba kojima ste baš smetnja, i malo jača svađa je moguća i tu prekid komunikacije s osobama, koje vam ne misle dobro. Baš to će vam dati da se napokon okrenete sami sebi, i maknete ljude koji samo nose skrivene probleme. Tu će se pokazati vaš urođeni senzibilitet, i shvatit ćete da vam je potrebna promjena, da svoje neke blokade u emotivnom životu dovedete u red. Zdravlje, problemi sa želudcem

VODENJAK

Iz protekla dva mjeseca, događanja koja su vas pratila, dala su vam osjećaj nervoze i iscrpljenosti. Ne dajte da vas to obuzme, jer ćete iz te borbe se moći distancirati i tako naći svoj mir. nakon toga druga polovina maja nosi vam oporavak vas i poslovno i emotivno, te jedan novi početak. Čak mogućnost dobrog timskog rada, i kada se to sve poslozi i emotivno i poslovno, obratite pažnju na negativnu energiju koju vam šalje osoba koja vam ne misli dobro. Zdravlje, kosti.

RIBE

S emotivne strane, obilje emocije ka vama od partnera, a slobnim ribama poznanstvo koje ima velike šanse da se preraste u nešto trajno. To vam ujedno nosi i da se pozdravite s događanjima iz prošlosti, koja su vam bial preveliki teret na leđima. Poslovno neki pomaci a vama jako bitni nose vam da ćete zaista isijavati pozitivnom energijom. samo upozorenje, da vam se desi recimo da poslovno vidite odgadanje tuđe ka vama, strpljenja samo to je kratkotrajno. Zdravlje, oči.

