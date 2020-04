Mjesečev horoskop do 22. maja 2020. godine: Riba ne želi više da šuti, Djevica se iz Pepeljuge transformiše u princezu

Ovo je misija i smisao postojanja. Mjesec u Biku je strpljiva duša, sposobna za ogromnu predanost, posvećenost, izdržljivost i konstantnost. Sposobnost da istrajava dolazi iz osjećaja da se nalazi u svom i na svom, i da sve što je potrebno već ima, piše Emira Antonić za profesionalnaastrologija.com.

Život donosi obilje, duhovno i materijalno, samo pod uslovom da se raduje.

Poruke koje kolektivna svijest širi su sve samo ne radost. Postizanje svjesnosti jednog sistema postižemo upravo povezivanjem suprotnosti. Ovo je vrijeme buđenja svijesti, istovremeno i savjesti, preuzimanje odgovornosti za sebe i sopstvene potrebe, za ispunjenje svrhe i misije.

Bikovi, generalno, imaju vrlo jasnu svijest o sebi i zbog toga ostavljaju snažan utisak na druge u vezi sa sobom i svojim željama.

U ovom vremenu Venera, vladarka Bikova nalazi se u znaku Blizanaca. Sada je vrijeme da se otpusti ta tvrdoglavost, da se pređe na jedan sistem lakoće, dijeljenja svega sa drugima a ne prikupljanja za sebe.

Zanimljivo je da je i Mars u vazdušnom elementu i podržava Veneru tokom ovog vremena transformacija. Ljubavni život kod Bikova ima tendenciju da zameni onu tvrdoglavu potrebu za ‘konkretnim stvarima’ za partnerov smisao za humor i inteligenciju. Primijetit ćete da vam se sada sviđaju osobe koje su živog uma i koje ne daju odmah odgovor na sve, koje vas drže u nedoumici, igraju male igrice.

Radi boljeg utvrđivanja ‘nove forme ljubav’, univerzum se pobrinuo, pa će Venera u ući u retrogradni hod od 13. maja sve do 26. juna, a u znaku Blizanaca će biti do 8. augusta. Znaći ovo neće biti skraćena verzija. Univerzum je ispoštovao Bikove i dao im dovoljno prostora za transformaciju, podrška za adaptaciju na Urana sada je kompletna. Uživajte, ali sada na malo drugačiji način!

Blizanci su ljudi sa kojima nikada nije dosadno. Oni vam postavljaju pitanja i daju odgovore bez da se ljute što ne učestvujete u tome. Venera će boraviti u znaku Blizanaca, počevši od 4. aprila pa praktično, naredna četiri mjeseca. Sada je prioritet na komunikaciji, razgovorima, razmjeni ideja, zajedničkom učenju novih stvari na potpuno drugačiji način.

Vladar znaka Blizanaca je dugo bio uspavan u znaku Riba, a sada je taj Merkur na posljednjim stepenovima Ovna. Može vam se učiniti da vam je negdje promaklo vrijeme pa ste požurili da nadoknadite. Brzina nije forma ovog vremena jer se može desiti ozbiljan energetski pad već 25. aprila što zahteva ozbiljno ‘resetovanje’ cijelog sistema.

Ovo može donijeti i površnost u odnosu, ili da vam jednostavno promaknu važni emotivni trenuci. Partnerski odnos će takođe biti u fazi resetovanja, od kada Jupiter, vladar partnerskog polja krene u retrogradni hod 14. maja. To može potrajati.

Rakovi su kao i uvijek glavni akteri mladog Mjeseca. U ovoj lunaciji je Mjesec, kao njihov vladar, egzaltiran te se oni mogu osjećati ushićeno ali to ne znači i užurbano. Ovo je jednom godišnje prilika da Rakovi uživaju.

S obzirom na to da je Venera u dvanaestom polju Rakova, ne bih savjetovala da zadržavate emocije jer one će naći svoj put na ‘ovaj ili onaj način’. Kvalitet kanalisanja ovog mladog Mjeseca osvijestit ćete u vrijeme punog Mjeseca koji će biti u znaku Škorpiona 7. maja, i neophodno je da budete alhemičari, da transformišete energiju sjećanja u kreativnu energiju.

U vrijeme boravka tranzitnog Mjeseca u znaku Jarca 10. i 11. maja imaćete priliku da u okolnostima partnerskog odnosa kanališete neka vaša sjećanja koja nikako da otpustite. To niste vi, to je genetsko naslijeđe koje je prastaro i ne služi vam, samo vas sputava da se u potpunosti razvijate.

Lavovi su se u ovoj lunaciji prizemljili kroz materiju, što i nije tako loše. Boravak Venere u vašem polju prijatelja, daće fokus na zadovoljstva u druženju sa prijateljima i razmjenjivanju raznih znanja i vještina vezanih za poslovni plan. Obzirom da se Saturn nalazi u polju braka, ovo je ozbiljno vrijeme preslišavanja formalnih partnerskih odnosa naročito kod starijih Lavova.

Mlađi Lavovi upravo dobijaju podršku od svojih prijatelja da promjene ili prevaziđu neke svoje ego-principe u partnerstvu. Saturn u Vodoliji neće vam donijeti restrikciju, ali će vas naučiti da poštujete druge ljude kao sebi ravne. Tu istu lekciju favorizuje i Uran iz Bika. Venera iz Blizanaca veoma lagano relaksira Lavove dok se ne priviknu na nova kosmička pravila vezana za ljubav i brak.

Od 11. maja Saturn kreće retrogradno pa će starijim Lavovima dati i ‘drugu šansu’ da poprave svoj formalni partnerski odnos.

Djevicama se mlad Mjesec dešava u 9. polju, polju svrhe ili misije. U polju ljubavi, već dugi niz godina dešava se ozbiljna intervencija, transformacija. Ovo je vrijeme kada ‘pepeljuga postaje princeza’.

Jako dugo je Merkur, vladar Djevica bio u znaku Riba, što je vaše polje braka i tu su se dešavale velike transformacije na nivou razumijevanja, verbalizacije emocija, iskazivanja sopstvenih potreba. U ovom periodu Djevicama je neophodno fizičko iskazivanje emocija (npr. da se malo više ljube), a da povjeruju da im to pripada, čini Neptun u polju braka. Nije nužno niti idealizovati niti obezvrijediti partnera, nužno je povjerovati da je taj vaš partner baš takav kakav jeste.

Treba biti strpljiv i obazriv i 25. i 26. maja ne donositi odluke… budite relaksirani i pustite da se stvari dešavaju, a na vama je da odlučite da li ćete uopšte reagovati. E, to je ta lekcija, to je to kosmičko pravo koje Djevice dobijaju. Od 28. aprila se energija mijenja, okolnosti će vam ići na ruku.

Vagama lunacija pada u 8. polje transformacije, se*sa ali i tuđeg novca (naslijedstva) pa je izvjesno vrijeme za rast i materijalizaciju u toj oblasti. Kada je u pitanju ljubavni i emotivni život tu su velike transformacije jer je Saturn u znaku Vodolije zagazio u polje ljubavi, a tu je i Mars, vladar partnerovog 7. polja.

Vage ne trpe nikakve „radne akcije“, nisu zainteresovane za neke juriše, njima je bitna ravnoteža, mir, balans. A sa Saturnom u polju partnerstva, Vage mogu da izađu na kraj, jer i same znaju da poštuju red, ali sa Marsom se ne snalaze baš najbolje. Cijelu ovu priču relaksira boravak Venere u znaku Blizanaca, pa je malo lakše.

Venera, vladarka Vage kreće retrogradno od 13. maja kada istovremeno kreće retrogradno i Saturn. Očigledno je potrebno malo duže vremena za preispitivanje partnerskih odnosa, veza ili prijateljskih odnosa. Ta prirodna potreba Vage da bude sve u redu ne sme biti nametnuta drugima, jer će takvi odnosi u narednom vremenu pucati.

Škorpije su sa ovom lunacijom najdirektnije su usmjereni na formalni partnerski odnos. Ulaskom njihovog vladara Marsa u Vodoliju, fiksni, vazdušni znak, donijet će naglu promjenu pravca. Više neće biti orijentisani isključivo na sebe, već i na okolinu, udruživanje i djelovanje u pravcu koji odgovara većini, ali i konflikte unutar zajednice i svih društvenih aktivnosti.

Proradila je ona buntovnička strastvena priroda. Od 13. maja Mars ulazi u znak Riba, pa Škorpije ne treba da dižu veliku uzbunu jer mogu lako da skliznu u „duboku vodu“ emocija koje će biti na ozbiljnom ispitu.

Generalno govoreći ovo je vrijeme za preispitivanje „istinitosti“ emocija i stavova a Saturn iz Vodolije i Uran iz Bika pritiskaće Škorpione da odustanu od svojih čvrstih i isključivih stavova.

Strijelčevska energija je još uvijek i biće do kraja godine vezana za kardinalni zemljani znak Jarca, što donosi tu duboku promjenu genetskog naslijeđa. U polju braka, partnerskih odnosa, nalazi se Venera… naprosto da se malo relaksira ova zgrčena energija, da smanji bol transformacije, da pruži lijepu riječ? Veoma značajna promjena dešava se kada Venera u Blizancima i Jupiter u Jarcu krenu retrogradno.

Uslovno rečeno, ovo je prilika da se vratimo kroz „ponavljanje“ ili okidače (izazove) u neke okolnosti u kojima sada imamo priliku da (ne)reagujemo.

Neophodno je da budete autentični, svoji. Merkur vladar poljem braka, mijenja znak od 28. aprila i ulazi u zemljani znak Bika, pa ćete indirektno dobiti podršku kroz zemljane znake (ili ljude u zemljanim znacima).

Jarčevima lunacija pada u polje ljubavi, gdje se već izvjesno vrijeme nalazi Uran i gdje su promjene u ovoj oblasti vrlo prisutne. Vladar Saturn, promenio je znak i donio drastične promjene u osjećanjima. Energija se toliko zgusnula da ni vi ni vaš partner ne znate šta bi trebalo ili ne bi trebalo raditi.

Da bi se malo navikli, Saturn će krenuti retrogradno vraćajući se u znak Jarca do kraja godine, kada će definitivno ući u znak Vodolije sa Jupiterom, ali to je već neka druga priča. Merkur će 28. aprila ući u polje ljubavi gdje će nastati neka vrsta konflikta na emotivnom polju. Bilo bi dobro da ukapirate da svi odnosi nisu kreirani da traju „za vijek i vijekove“, to je samo kolektivna svijest.

Možda se neki odnosi u maju mesecu okončaju jer su ispunili svoju svrhu. Zahvalite se i sebi i partneru i pustite da energija poteče.

Vodolijama je baš zabavno od marta mjeseca. Ova lunacija im dolazi u polje primarne porodice, gdje se već nalazi njihov vladar, Uran. U narednom periodu je neophodno napraviti neku vrstu nadgradnje ili promene načina funkcionisanja.

Vodolije su socijalni tipovi i često su sjajni prijatelji, partneri „tu i tamo“, za porodicu su zainteresovani samo ukoliko ih niko ne sputava i ne oduzima „slobodu“. Boravak Saturna u Vodoliji zahtjeva jednakost za sve, da ne povređujemo jedni druge i da razvijamo savjesnost i odgovornost.

U polju ljubavi je Venera i boraviće dovoljno dugo podržavajući Vodolije u otvorenoj komunikaciji o sopstvenim emocijama. Generalno dobro im ide ljubav preko socijalnih mreža, pa vodite računa ako ste u formalnim vezama ili brakovima da se ne zaigrate i tako izgubite nešto što je mnogo vrednije od puke zabave.

Ribama lunacija pada u 3. polje pa je konačno došlo vrijeme „da progovore“. Merkur je prilično dugo boravio u znaku Riba, pa je još bio i retrogradan tako da su se Ribe napričale same sa sobom, onoliko.

Čuli ste kada ljudi kažu „šuti kao Riba“. Vrijeme je da iznesu na vidjelo svoje potrebe i svoje emocije. U znaku Riba je Neptun i biće tu još dugo, tako da Ribe „kontempliraju“ osjećajući podršku od Plutona… ali, vrijeme je da progovore o svojim emocijama, o svojim željama. Ono što mogu da savjetujem Ribe jeste da se opuste i ne plaše, jer nemaju šta da izgube.

Prvo opuštanje oko 4. maja može da im donese razočarenje i da ih baš to vrati duboko unazad. Ako to bude tako, sve će zavisiti od vaših partnera. Često Ribe biraju partnere kao svoje menadžere, pa se puste i onako nemušto daju dijeliće ljubavi, kao da su dali cijeli okean. E, to je prošlost… kosmička pravda će djelovati i na Ribe, upravo kroz iskrenost, otvorenost, bez glume i sakrivanja iza maske.

Ko izdrži do augusta, slaviće ljubav, brak, proširenje porodice i sve ono što želite, a do tada vježbajte, vježbajte!

Ovnovi su u fazi samoiscjeljivanja, jer je Kiron (iscjelitelj) u znaku Ovna i biće tu još neko vrijeme. Ovdje se radi o uvidima o samom sebi, o prepoznavanju sopstvenih potreba bez očekivanja da drugi „pogode“ šta bi to oni voljeli… Boravak Merkura u znaku Ovna je do 28. aprila i to donosi ozbiljne nesporazume, lomove.

Za Ovnove je to skoro prirodno da sa nenormalnom količinom strasti uđu u odnos i da iz njega izađu a da ne kažu „odoh ja“. Taj model više nije u modi i to se mijenja. Ovakve promjene su drastične i ne mogu da se odigraju u trenutku. To je proces, a ovo vrijeme je baš vreme realizacije tog procesa. Partneri su raspoloženi za komunikaciju ali vaš „kratak fitilj“ brzo gori, a bilo bi lijepo čuti šta to partner ima da kaže.

Energija Ovnova se mijenja od 13. maja kada Mars uđe u znak Riba. Ovo je veliki prelaz i neće biti jednostavno, jer će vam univerzum ugasiti ovu vatru da ne bi spalili sebe i sve oko sebe.

