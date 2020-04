Horoskopski znakovi koji imaju najturbulentnije veze

Međutim, postoje parovi koji se puno češće svađaju te osjećaju stalnu napetost. Malo strasti ne može da škodi, ali ako je previše često turbulentno, onda treba biti oprezan s riječima i djelima.

Strijelac i Bik

Oni su kao dan i noć. Doduše, oboje vole dobro jelo i napete filmove, ali u jednoj tački su različiti. Dok Bik nerado izlazi iz svoje udobne zone i rado se uljuljka u sigurnosti doma, a u Strijelcu je uvijek neki nemir.

Strijelac bi stalno da ide u neke pustolovine i trebaju mu promjene – što je Biku, koji teži za stabilnošću, često previše. Tada su potrebni kompromisi – što nije lako ni za jednog.

Blizanci i Djevica

Ovim horoskopskim znakovima vlada planeta Merkur – što ih čini dobrim prijateljima. Međutim, u vezi može da dođe do puno konflikata. Djevica se ponaša naglo i spontano, a to je trn u oku za Blizance – oni ne mogu ništa bez perfekcionizma i spiska zadataka – a to ipak ljuti Djevicu.

Dakle, jedan uzima život kako dolazi, dok drugi čezne za rutinom. Na duge staze ova dva znaka teško mogu skladno da funkcionišu.

Lav i Rak

Ovdje se susreću vodeni i vatreni znak – eksplozivna mješavina! U vezi je često turbulentno, jer osjećajni i povrijedljivi Rak više cijeni trenutke udvoje i romantiku, dok Lav ima stalnu potrebu za promjenama te ne propušta ni jednu žurku.

Osobe rođene u znaku Lava takođe su rado u centru pažnje te im treba puno pažnje. Rak takođe želi pažnju – doduše, radije od svog partnera, nego od drugih. Kad je riječ o finansijama – i tu vlada nesklad – Lavovi vole luksuz te imaju skup ukus, a Rakovi radije štede novac za sigurnu budućnost, prenosi “24sata“.

