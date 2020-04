Sedmični horoskop: Ko neće moći da se odvoji od frižidera, a kome šefovi zadaju “nemoguće misije”

OVAN

Hrana

Snaga i pokret su se vratili u vaš život i sada je sve lakše nego u proteklom periodu. Mlad Mesec u polju koje govori i o apetitu i načinu ishrane doneće nešto kaloričnije obroke, ali energetske rezerve će vam služiti da ih očas posla potrošite, ne da ih skladištite.

Ljubav

Ulazite u ovu nedelju dobro, onda oko sredine nešto galamite, dramite i morate da progovorite pa kud puklo da puklo, da biste se u danima vikenda opet vratili u neko fino, slatko i lepršavo funkcionisanje sa voljenom osobom. Znači, malo će se situacija u nekom trenutku zatalasati, ali ništa ozbiljno. Vas dvoje ste dobro i tako i nastavljate na dalje. Slobodni Ovnovi – lepo se družite, u jakom ste kontaktu sa više pripadnika suprotnog pola i sve u svemu – vama je super. Postoji dobra šansa da se neko od osoba koje su trenutno oko vas izdvoji i uđe vam pod kožu. Da li će to biti u ovoj nedelji ili kasnije – videćemo, piše “Prva“.

Posao

Promene su sada u punom jeku. Kod nekih je sve pokrenuto u prošloj nedelji, kod nekih će u ovoj, a pojedini Ovnovi moraće da budu strpljiviji i da čekaju maj mesec. Poenta je da vam sada sledi mnogo priprema, dogovora, razrade, mnogo komunikacije i aktivnosti. Sve ono što u ovoj nedelji pripremite (to naročito važi za ove što će se na pravi način pokrenuti poslovno tek u maju) imaće dobru realizaciju i odmah dati rezultate. Znam da ste nestrpljivi, ali neke stvari ne možemo požurivati.

Novac

Novac kaplje sa više strana.

Zdravlje

Sredinom sedmice starijima glavobolje. Mlađi – pazite da se ne povredite.

BIK

Hrana

Tranzit Meseca kroz vaš znak u drugom delu nedelje pojačava potrebu za uživanjima svake vrste, pa i za hranom. U ovom periodu možete preterati zato što vam je sve ukusno, mirisno, slatko – ali će biti i onih koji će nešto više klopati na nervnoj bazi.

Ljubav

Ukoliko nešto prikrivate od voljene osobe – da se razumemo – ne mora to biti ništa spektakularno, neka vaša mala, slatka, tajna začkoljica – drugi deo nedelje može da donese da se u brzini ili u nerazmišljanju odate. Ništa se posebno neće dogoditi – stvari će se za trenutak zatalasati, pa smiriti. Vikend je samo vaš i partnerov – da u njemu uživate, zajedničkim snagama. Slobodni Bikovi – čas vam je super u komunikaciji sa nekim, čas vas cela situacija tera na razmišljanje i presabiranje. I pored povremenih oscilacija – sa nekim ste se lepo povezali I nastavljate dalje sa slatkim I podsticajnim razgovorima.

Posao

Mlad Mesec u vašem znaku uvodi vas u novu poslovnu fazu. Za neke od vas – ova nedelja predstavlja početak vraćanja u svakodnevne obaveze, a za druge – uvod I organizaciju posla koji kreće od kraja aprila. Bilo jedni, bilo drugi – imaćete manjih organizacionih problema u drugom delu sedmice – izgledaće kao da se stvari dešavaju previše brzo za vaš ukus ili bolje rečeno – za statičnost na koju ste se nekako privikli. Nadređeni vrše pritisak na vas I to vam se ni malo ne dopada.

Novac

Novčana situacija je korekna, mada vas čeka nešto više troškova pred kraj nedelje.

Zdravlje

Problemi sa pritiskom starijima, mlađi – osetljivost kože I disajnih puteva.

BLIZANCI

Hrana

Dosta napetosti je prisutno kod vas u ovoj nedelji, pokazivali to onima oko vas ili čuvali unutar sebe. Iz tog razloga I apetit može varirati, a vi ćete teško održavati balans po pitanju hrane, koliko god se trudili. U danima vikenda se opuštate I tada ćete već funkcionisati bolje.

Ljubav

Postoji neka forma nerviranja ili opterećenja kod vas u ovoj nedelji, ali ne bih rekla da se to striktno vezuje za odnos sa voljenom osobom. Nešto vas opterećuje – da li stvari koje čuvate samo za sebe, da li neka problematika po pitanju zajedničkih finansija. U svakom slučaju, malo ćete oscilirati, ali se to neće u većoj meri odraziti na vaš odnos sa partnerom. Vikend donosi rasterećenje. Slobodni Blizanci – to što šarate na više strana jeste zanimljivo, ali vam može doneti i probleme, koliko god da ih sada ne primećujete. Trudite se da budete iskreni prvenstveno prema sebi, a onda i prema drugima.

Posao

Nedelja u kojoj su naglašene sa jedne strane nedoumice I nesigurnost a sa druge – odlična pokretačka energija I mogućnosti dobre realizacije svega čega se prihvatite. Neke situacije se ubrzavaju I koliko vam to jednim delom prija I pokreće vas, drugim vam donosi opterećenje I to najpre mentalno jer niste sigurni da li možete da pohvatate u hodu sve što se dešava. Nestrpljivost i nervoza mogu posebno biti naglašeni u drugom delu sedmice. Ne žurite, gde god da idete – ipak ćete stići na vreme.

Novac

Nervoza zbog nekih troškova koji su neplanirano iskočili pred vas.

Zdravlje

Nervoza i stres su trenutno vaši najveći neprijatelji.

RAK

Hrana

Popravljanje vašeg apetita u ovoj nedelji verovatno se vezuje i za to što ćete se bolje I raspoloženije osećati, biti opušteniji I mirniji nego u proteklom periodu. Drugi deo sedmice čak donosi pojačanu potrebu za slatkišima, ali I voćem.

Ljubav

Nedelja slična prethodnoj. Na površini – sve između voljene osobe i vas deluje dosta stabilno I mirno. Šta više – čak možete biti aktivniji nego inače, provoditi više vremena zajedno I prilično se fino slagati. No, kod vas I dalje postoji neka nedoumica, neko razmišljanje I opterećenje koje će se pojačavati kako se bude bližio kraj nedelje. Razmislite šta je to što vas vraća unazad I rešavajte što pre, nemojte mučiti sebe možda bez ikakvog pravog razloga. Slobodni Rakovi – zanimljive stvari su otvorene. Nova ljubavna interesovanja, novi konakti. Neke varnice se bude I to vam prija.

Posao

Osećaj da se sve u poslovnom segmentu dešava van ikakve vaše moći kontrole i upravljanja postojaće i u ovoj nedelji. Oni koji rade – radiće i dalje, samo pod većim pritiskom i jačim tempom. Nadređeni, ali i okolnosti će im nametati “nemoguće misije” koje ćete vi ipak uspevati da malo srećnim okolnostima, malo uz pomoć drugih I sopstvenim trudom – rešite. Oni koji su još uvek u statičnoj fazi dobili su neki nagoveštaj pozitivnih dešavanja I sada ne mogu da iščekaju da se sve zaista i pokrene.

Novac

Ukoliko razmišljate o pozajmici – neko od prijatelja će vam izaći u susret.

Zdravlje

Nešto učestalije glavobolje ili problemi sa pokretljivošću ruku – naročito kod starijih Rakova.

LAV

Hrana

Uživanje u hrani i hedonistički porivi biće aktuelni od ovog perioda na dalje. Pokušajte da makar funkcionišete u varijanti – malo, ali kvalitetno i probrano. Ukoliko ste u onoj grupaciji koja baš i nije pri apetitu – pokušajte sa kompleksom vitamina B.

Ljubav

Pozicije planeta pod kojima ulazite u ovu sedmicu traže od vas veliki nivo posvećenosti i odgovornosti prema osobi koju volite. Napetost hoće postojati i možete smatrati da partner vrši određeni pritisak na vas, koji može dovesti do toga da se zatvrdoglavite, pokrenete raspravu ili da dođe do zahlađenja odnosa. Sve situacije su u ovoj nedelji rešive, samo ako postoji obostrana volja za kompromisom. Slobodni Lavovi – dobar odnos sa prijateljima, lepi i zanimljivi kontakti sa suprotnim polom – pa šta ćete više od toga? Ljubavni začini su svuda oko vas – posolite, pošećerite, pobiberite – kako vam drago….

Posao

Počinju polako da duvaju drugačiji poslovni vetrovi. Oni koji su poslovno aktivni bili I do sada došli su u fazu kada nastupaju promene – bilo da ih pokrećete vi ili oni koji su iznad vas. U svakom slučaju, ove će promene brzo zaživeti I dati rezultate. Oni koji su u proteklom periodu iz opravdanih razloga tavorili I bili statični – sada dobijaju ohrabrujuće vesti I počinju polako da pripremaju teren za nov poslovni početak. Bili jedni ili drugi – ono što se dešava, svakako će vas pokrenuti.

Novac

Čak I da trenutno niste najlikvidniji – imate podršku drugih.

Zdravlje

Što budete aktivniji, osećaćete se bolje.

DJEVICA

Hrana

Potreba da regulišete nešto po pitanju ishrane postajaće sve jača, pogotovo što ćete se u ovom periodu suočavati sa osećajem težine, nadutošću I problemima sa varenjem kada iole preterate sa klopom. U periodu ste promena, iskoristite ga.

Ljubav

Neka vaša očekivanja partner verovatno neće ispuniti u ovoj nedelji. Pre nego što ga ćutke osudite, zapitajte se da li očekujete I tražite previše? Može doći do trenutnog, malog nesklada u vašem odnosu, a od vas zavisi da li ćete to prihvatiti kao sitan kamenčić na zajedničkom putu ili ćete se uvrediti. Ovo su dani u kojima je moguće bolje razumeti jedno drugo, ukoliko se samo malo potrudite. Slobodne Device – neke strasti jesu probuđene kod vas. Sad, ne bih rekla da je to prava osnova za neku dugotrajniju priču, ali za dobru zabavu, koliko god ona trajala – jeste.

Posao

Iako još uvek neke unutrašnje neusaglašenosti postoje, iako ima nedoumica kod vas – ipak je evidentno da se sve ono što je vezano za posao pokreće I to u velikoj meri. Mnoge Device se ovih dana pripremaju ili za put ili za jače dnevne obaveze koje se otvaraju pred vama. Mnogo toga će se raditi “u hodu”, mnogo organizovati u poslednjem trenutku, ali iako sve izgleda pomalo haotično I zbrda zdola – vi ipak uživate jer vam je više preko glave statičnosti I nemanja jasnog cilja.

Novac

Nešto više troškova nego što ste planirali, ali sve ukupno – nije toliko loše.

Zdravlje

Manji problemi sa kičmom starijim Devicama.

VAGA

Hrana

Što ste vi aktivniji, apetit je sve više pod kontrolom a kilogrami se ili tope ili ih održavate na nivou zvanom « taman ». Doduše, još uvek su vaši obroci neredovni i haotični, još uvek nemate pravu meru sa nekim namirnicama (uglavnom sa slatkišima i testima) – ali sve ukupno – niste loši !

Ljubav

Vage trenutno imaju dva puta za funkcionisanje u partnerstvima. Oni odnosi koji su dublji I stabilniji u ovom periodu imaju svoju mini renesansu – vas dvoje ste više posvećeni jedno drugom, lako se dogovarate, postoji mnogo smeha i strasti. Oni odnosi koji su generalno gledano nestabilni – uglavnom se u ovim danima vrte u praznim pričama I površinskom zajedništvu. No, negde je i partneru i vama jasno da kao da se polako udaljavate jedno od drugog. Slobodne Vage – priči nikad kraja, slatki bljeskovi strasti i flertovi obeležiće ovu sedmicu. Prilika za zabavu ima, a za ljubav – pa, onako, možda, videćemo.

Posao

Vi ste u redu, a samim tim – I sve ono što je vezano za posao će funkcionisati. Vage trenutno nosi jako dobra energija koja traži da se bude u pokretu, da se stvari dešavaju, da se priča, dogovara, da se traže rešenja I da se bude kreativan. U drugom delu nedelje će vas malo stisnuti obaveze, a tada možete imati I problema sa manjkom vremena, ali I u dogovorima sa nekim saradnicima. Sve intelektualne I kreativne aktivnosti će funkcionisati savršeno. Mozak vam radi sto na sat a ideje vas vuku na pravu stranu.

Novac

Nije savršeno, ali ste u redu po pitanju finansija.

Zdravlje

Manje tegobe sa pritiskom, a moguće su I glavobolje ili tegobe sa lumbalnim delom I ramenima.

ŠKORPIJA

Hrana

Kakva će biti vaša ishrana zavisiće u ovoj nedelji prvenstveno od toga koliko ćete uspeti da se organizujete što se obaveza I slobodnog vremena tiče. Delujete vrlo ubrzano I čini mi se da će sada energetsko trošenje umnogome prevazići unos kalorija.

Ljubav

Mlad Mesec u polju partnerstava govori o drugačijem načinu funkcionisanja sa emotivnim partnerom u periodu koji je pred vama. U nekim odnosima polako nestaje dubina, I koliko god imali skladan odnos sa voljenom osobom, non stop ćete imati osećaj da nešto fali, nedostaje. U nekim drugim – partner vas iznenađuje svojom inicijativom I aktivnošću prema vama. Slobodne Škorpije – sve se sada odvija na vrlo površnom nivou – komunikacije sa suprotnim polom ima I ona vam jako prija, ali ne možemo da kažemo da ste se istinski zaljubili – mnogo više ovo liči na zabavu I strast nego na pravu emociju.

Posao

Određena ograničenja postoje I dalje, trenutne okolnosti koje vas možda sputavaju dovode do toga da tražite načine da te blokade razbijete. Period je savršen za intelektualne poslove, za traženje novih rešenja I novih načina funkcionisanja. Dobra je nedelja za aktivnost I kreativnost. Promene na bolje definitivno postoje, ali moraćete da budete strpljivi još malo da bismo mogli da kažemo da se sve otvorilo pred vama. Ne gomilajte obaveze, jer u drugom delu nedelje možete biti kratki sa vremenom.

Novac

Očekuju vas nešto veći troškovi. Ipak, prilivi su dosta solidni.

Zdravlje

Problemi sa sinusima i glavoboljom.

STRIJELAC

Hrana

Strelčevi su u boljem raspoloženju I više u pokretu, pa će za one koji se baš “troše” biti potrebno u ovoj nedelji pojačati unos kalorija. To ne važi za one koji pod fizičkom aktivnošću smatraju šetnju od kreveta do fotelje.

Ljubav

U fazi ste kada se svi zastoji, nedoumice I nesporazumi na polju emocija mogu rešiti. Umete I da progovorite onda kada je to potrebno, I da razjasnite, ali I da pokrenete voljenu osobu na akciju. Drago vam biće vas može malo presirati ili biti previše zahtevno I tvrdoglavo u drugom delu nedelje, ali ćete to umeti da rešite na pravi način. Ako se vi ne zatvrdoglavite – sve će biti u redu. Slobodni Strelčevi – u fazi ste živosti, flertovanja, u fazi ste velikih aktivnosti sa suprotnim polom. Dokle god ne idete na šest strana odjednom – sve ćete držati pod kontrolom i uživati u dešavanjima.

Posao

Mlad Mesec u polju poslovne svakodnevice govori o promenama koje kreću od ove sedmice. Neke će se dogoditi smišljeno I sa planom, druge potpuno haotično I iznenađujuće za vas, ali je I jednima I drugima zajednički imenitelj – dobar rezultat I dobar osećaj kod vas. Sada imate dovoljno snage, dovoljno energije I volje, ali I srećne okolnosti na svojoj strani da napravite jedan veliki poslovni iskorak. U nove poslovne aktivnosti I nove dogovore ipak ulazite sa jednom, blagom dozom opreza.

Novac

Opustili ste se, pa će se I troškovi pojačati.

Zdravlje

Korektna nedelja po pitanjima zdravlja.

JARAC

Hrana

Krenuli ste dobrim putem po pitanju ishrane I vrlo brzo će doći I rezultati – najpre u tome kako se osećate. Lagani I raznovrsni obroci, sa najvećim udelom povrća I mlečnih proizvoda a u manjoj meri mesa I mesnih prerađevina – učiniće da se osećate savršeno, pokretno, puni energije.

Ljubav

I opet kod Jarčeva postoji taj problem šta je na površini, a šta je suštinski prisutno u vašim emotivnim partnerstvima. Površina je skroz ok, tu postoji razumevanje, čak jačanje strasti. Suština je da vi nekako imate osećaj da se partner udaljava…..a da vi ne pokušavate ništa da to udaljavanje zaustavite. Povremeno ćete imati osećaj da ste više prijatelji nego partneri i ljubavnici. Slobodni Jarčevi – mlad Mesec u polju ljubavi I zabave svakako otvara pozitivnu fazu za emotivna dešavanja. Prilike postoje, ali od vas zavisi da li ćete biti aktivni ili ćete pustiti da sve ide svojim tokom….gde god da otišlo.

Posao

Trenutno je velika većina vas u fazi priprema za buduća dešavanja I poslovne aktivnosti. Najviše su naglašeni aspekti organizacije, dogovaranja, otvaranja terena za više akcije u narednom periodu. No, postoje I oni kod kojih su promene I pokret već krenuli I oni će uglavnom funkcionisati u ovoj nedelji dobro. Manjih problema ćete imati u dogovorima, I to najpre u drugom delu sedmice. Ne budite nestrpljivi po nekim pitanjima, sve ide onim tempom kojim mora.

Novac

Ne dopada vam se što morate da otvorite novčanik za troškove koji nisu planirani.

Zdravlje

Mogućnosti za sitnije povrede.

VODOLIJA

Hrana

Sa Marsom u svom znaku – I da hoćete da se ugojite, veliko je pitanje koliko ćete biti uspešni u tome. Ovo je trošenje energije, ovo je pokret I velike aktivnosti. Šta god i koliko god pojeli – topite se. Jedite više povrća – trenutno ste u manjku sa mineralima, naročito kalcijumom.

Ljubav

Dva tipa funkcionisanja postoje kod zauzetih Vodolija, sve u zavisnosti i od natalnih predispozicija, ali i od stanja vaših emotivnih relacija. Postoje odnosi u kojima se partner i vi držite čvrsto zajedno – ima oscilacija, ali je vezanost neosporna. No, postoje i odnosi u kojima je vrlo vidljivo udaljavanje, iako ono nije u prvom planu. Ovo bi bila varijanta – površinski, zajedno ste. Suštinski – milionima kilometara daleko jedno od drugog. Slobodne Vodolije – vi ste aktivni prema suprotnom polu, ali vam isti ne ostaje dužan, ni malo. Razmena dobre energije, reči, flertovanja koliko vam duša ište.

Posao

Možda postoje neke nedoumice, ali nemate vi trenutno vremena da se bavite previše njima. Talas pokreta vas je uhvatio i sada vas nezadrživo nosi. Jedini problem može biti manjak vremena i pomalo haotično funkcionisanje kada su obaveze u pitanju. No, čak i kada ste u cajtnotu – uspevate da završite sve u poslednjem trenutku. U drugom delu nedelje više obratite pažnju na komunikaciju sa saradnicima – bićete skloni da tvrdoglavost i impulsivnost stavite u prvi plan.

Novac

Planirali ili ne planirali – u drugom delu nedelje više troškova vas očekuje.

Zdravlje

Mogućnosti za manje povrede ali i glavobolje i probleme sa spavanjem.

RIBE

Hrana

Sami sa sobom niste u skladu u ovoj nedelji, pa iz tog razloga postoje i oscilacije u ishrani. Potrebno vam je neuporedivo više vitamina i minerala, a drastično morate smanjiti unos slatkiša. Uzimajte hranu koja vam donosi energiju, a ne onu koja vas čini statičnim i mlitavim.

Ljubav

Nedelja zvana – red mira, red nemira….Oni u suštinski stabilnim odnosima proći će prilično dobro kroz ovu sedmicu, sa samo povremenim oscilacijama sa voljenom osobom. Oni čije su emotivne relacije već načete u proteklom periodu – imaće faze nezadovoljstva, čak mogućnosti za rasprave u drugom delu sedmice. Kod ovih drugih – malo je verovatno da će do razdvajanja doći, ali ćete imati nemir i nespokoj. Slobodne Ribe – moguća je komunikacija čak sa više osoba, ali je veliko pitanje koliko su te osobe iskrene prema vama. Problem je i u vašim očekivanjima koja sada mogu biti prevelika.

Posao

Kakve god da su okolnosti i sa kakvim god situacijama da se susrećete u poslovnoj svakodnevici – vama je ovo ipak dobar, živ i pokretan period koji vam daje šansu da budete zadovoljni i napredujete. U ovoj vas nedelji saradnici i šefovi mogu dodatno opteretiti obavezama – ako je za utehu – to je iz razloga što vi uvek funkcionišete dobro i dajete sve od sebe kada je posao u pitanju. Ko radi kako valja – njemu treba natovariti još više, jel da ? Ko vas tera da radite kako valja, zabušavajte povremeno….

Novac

Korektni prilivi, ali troškovi se povećavaju kako se kraj nedelje bliži.

Zdravlje

Problemi sa spavanjem, prevelika nervoza.

