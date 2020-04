Prepuni su ambicija: Horoskopski znaci koji najlakše ostvaruju poslovni uspjeh

Neko voli da radi, a neko ne. Nekom teško pada da ne radi uopšte, a neko kada ne zarađuje novac ne može da funkcioniše normalno, piše “Mondo“.

Koja četiri znaka najviše vole da rade?

Bik

Njemu ništa nije teško jer on voli novac. Zato mu je to krajnji cilj kad radi. Bitno je i da voli posao kojim se bavi, ali ako nije zadovoljavajuća novčana situacija lako napušta posao.

Ipak, veoma je ambiciozan i lako uspijeva da dođe do dobre pozicije ako se samo malo potrudi.

Djevica

Organizovana i pedantna Djevica tačno zna šta da uradi i kako da uspije u svakoj firmi. Ne kasni nikada, ima svoje principe, završava zadatke i prije vremena. Niko joj nije ravan u planiranju ciljeva, ali ona te iste ciljeve jako lako ostvaruje. Najbolji je radnik, ali i šef jer nikad ne zaboravlja na kom je mjestu i drži se svoje uloge na poslu. Zato se i odlično slaže sa kolegama i lako napreduje.

Škorpija

Ona ima višak energije. Sve što zamisli mora da ostvari. Nikad ne preza ni od čega, a ciljeve ili zadatke, koje joj neko zada ili sama sebi, ostvaruje jako brzo. Za nju je posao jedna bitka u kojoj se pobjeđuje ne birajući sredstva. Važno joj je da se sve odradi na vrijeme, da se ništa ne ostavlja nezavršeno. Sve što nije idealno, dobro urađeno ili vrijedno pohvale za nju nije dovoljno dobro. Da bi imala više uspjeha na poslu mora da se dobro slaže sa kolegama, što nije uvijek lako ali je izvodljivo.

Jarac

Karijerista. Ako posao ne ide ništa ne može da bude dobro. Stavlja posao na prvo mjesto, pa sve drugo. Ambiciozan je, vrijedan, korektan u saradnji sa drugima, odličan je šef. Jako lako pravi dugoročne ciljeve i prekovremeni rad mu nije stran. Zato i ne čudi uspjeh, koji dolazi poslije tridesete.

Facebook komentari