Kad se žena ponaša kao koza, u ovom je stvar: Psiholog sa 30 godina prakse, uzdrmao javnost oštrim izjavama!

Čuveni ruski psiholog Mihail Labkovski je poznat po svojim oštrim i šokantnim izjavama. Stručnjak koji ima praksu dugu 30 godina, može sebi priuštiti čvrstinu u izjavama, jer njegovo iskustvo spašava porodice i živote širom planete.

Ovi mudri citati pomažu milionima ljudi:

Znate li koja je razlika između zdrave osobe i neurotičara? Zdrava osoba takođe pati, ali od stvarnih priča. Neurotičar pati od izmišljenih. A ako nema dovoljno patnje, on se hvata za Kafku, Dostojevskog i flašu.

Razlog ženskih problema nije u tome što se ponaša kao koza. Razlog je taj što ima neurozu koja zahteva izlaz. A za ovaj izlaz vam je potrebna određena osobina i odnos u kojem bi mogla patiti.

Zdrava osoba ne želi da se venča. Prvo što treba da uradite je da prestanete da želite da se venčate. Drugim rečima, ako želite da se oženite, morate da prestanete da razmišljate o tome, da biste umanjili samu ideju.

Ako čovek ceo svoj svet zameni drugom osobom, to znači da jednostavno on nije imao svoj svet!Ključ srećnog porodičnog života, braka i seksa sa jednim partnerom je samo u jednoj stvari – stabilnoj psihi. Ne ustupci, ne kompromisi – sve je to direktan put ka kardiologu ili onkologu. Kad osoba ima stabilnu psihu, može da živi sa jednim partnerom ceo život. I voli samo njega. Ljubav merimo prema nivou patnje. A zdrava ljubav govori o tome koliko ste srećni.

Kada vam stjuardes pokaže uređaj koji spašava život, šta ona kaže o maskama za kiseonik? “Ako putujete sa detetom, prvo obezbedite sebi masku, a zatim detetu.” E, u tome je ceo trik. Svi pokušavaju da pomognu detetu, a na kraju se osećaju kao ludaci jer shvataju da to ne funkcioniše. Ako želite da se vaše dete oseća dobro, prvo uradite nešto sa sobom. Zdravi ljudi uvek biraju sebe, a neurotičari biraju odnose na svoju štetu i u tome je glavna razlika.

Žena nikad ne bi trebala da trpi u vezi ono što joj se ne sviđa. Trebalo bi odmah da razgovara o tome, a ako se muškarac ne promeni, mora da se rastane sa njim.

Usamljenost nije odsustvo ljubavi od drugih ljudi. Ovo je nedostatak interesovanja za sebe, i to od detinjstva.

Jedini period u čovekovom životu kada ga možete smatrati zavisnim i taocem, je period detinjstva kada živi sa roditeljima. Taj period traje kratko. U svim drugim slučajevima, boravak u bilo kojoj vezi se smatra izborom odrasle osobe.Ako vam se ne sviđa način na koji se vaš muškarac ponaša prema vama, ne tražite izgovore za njegovo ponašanje. Situaciju u kojoj on prevari za zdravu devojku znači kraj veze, a za nezdravu – početak ljubavi.

Porodična terapija je razvod. Smatram da je samo jedna vrsta porodične terapije zaista korisna, a to je prisustvo psihologa pri razvodu. Ali upravo se to ne praktikuje kod nas,piše Stil

