Burmanska astrologija: Otkrijte mudrost i poruku svog znaka

Vedska astrologija je duboko ukorijenjena u kretanju i smještaju planeta. Međutim, postoje različite grane astrologije koje traže inspiraciju od majke prirode i svemira.

Na primjer, Keltska astrologija drveća i Keltski životinjski horoskop. Oba imaju korijen u prirodi i privlače rezonanciju između ljudi i prirode, prenosi “Atma“.

Kao što su Keltsku astrologiju stvorili Druidi, burmansku astrologiju su kreirali učeni, mudri redovnici Mijanmara.

Oni su duboko pod utjecajem našeg kozmičkog svijeta i apsorbirani u znanje o svemiru s oštrim zapažanjima o nebu i biljnom i životinjskom svijetu.

Burmanska astrologija je popularno poznata kao Mahabote. Mahabote je pojam koji u prijevodu znači malo plovilo ili mali ključ.

To značenje je vjerojatno je izvedeno iz Hindu astrologije, iz Vedskog sustava. Iako je manja u odnosu na grane hindu vedske astrologije, jako je moćna i nudi duboka značenja.

Utjecaj broja 8

Burmanska astrologija temelji se na broju 8. Po burmanskim znanstvenicima, broj 8 posjeduje veliku kozmičku ravnotežu i rezonira na frekvenciji božanske ravnoteže.

Broj 8 u burmanskoj astrologiji odražava energiju sklada, odbija neravnotežu i potiče ugodnu atmosferu.

Osnovni elementi broja 8

Nadalje, tu su bitni elementi broja 8 u burmanskoj astrologiji:

8 planetarnih energija

8 dana u tjednu

8 strana svijeta

8 burmanskih horoskopskih znakova ili 8 burmanskih znakova životinja

8 nebeskih entiteta

Broj 8 je simbol, snažan i dubok, za ljude u Burmi, kao i u Mianmaru. U njihovoj kulturi, sveti cvijet lotosa ima osam čulnih latica. Kao i indijski sustav vedske astrologije, Burmanska astrologija uzima u obzir 7 planeta i jedan sjenoviti planet, Rahu.

Dakle, 8 nebeskih entiteta uključeno je u sustav burmanske astrologije.

8 dana u sedmici

Mahabote ili sustav burmanske astrologije temelji se na osam dana u tjednu.

Budući da imamo 7 dana u tjednu, burmanski redovnici podijelili su srijedu na dva dijela, po 12 sati.



8 životinjskih znakova

Burmanska astrologija koristi osam strana svijeta. Svaki smjer ima svoju jedinstvenu vibraciju i simboličku energiju. Po ovom sustavu astrologije, jedan je dan rođenja i njegov kardinalan smjer je vrlo koristan za njih.

Za razliku od znakova sunca, ovaj oblik astrologije ima horoskopske znakove životinja i njih je također osam. Kako bismo znali koji je naš horoskopski životinjski znak, trebamo znati dan u tjednu u kojem smo rođeni:



Garuda – NEDJELJA

Garuda, mitska ptica koju možete naći u folkloru Indije i Burme, vrlo je cijenjena. To je ujedno prvi životinjski horoskopski znak u burmanskoj astrologiji. Dan u tjednu je nedjelja. Dakle, ako ste rođeni u nedjelju, pripadate Garuda horoskopskom životinjskom znaku.

Vladar joj je Sunce, a njegov vladajući kardinalni smjer je sjeveroistok. Garuda je ljubazan i velikodušan po prirodi. Može se prezentirati kao pretjerano milostiv. No, voli dobar izazov, a što je on teži, to je više motiviran da ga postigne.

Ljudi u ovom znaku su energični i ne dopuštaju da životni padovi utječu na njih. Oni su dobri mentori i inspiracija drugim ljudima.

Tigar – PONEDJELJAK

Drugi u liniji u grafikonu burmanske astrologije, dan u tjednu koji rezonira s mačkama je ponedjeljak. Njime vlada Mjesec, a njegova vladajuća strana svijeta je istok.

Vrlo oprezan, intuitivan i inteligentan, Tigar ima oko za detalje. On je strpljiv i jak, ali bolje ih je ne prisiljavati na pogrešan smjer. Mrze ako ih netko iskoristi i mrze ljude koji gube vrijeme. Oni su usmjereni i orijentirani na cilj. Oni poštuju zakone i odgovorni su po prirodi.

Lav – UTORAK

Utorak – ovaj dan u tjednu predstavlja Lava. Njime vlada Mars i jugoistok – Lav je rođeni vođa. U skladu sa svojom ulogom u prirodi, kralj džungle je plemenit, ponosan, častan i dostojanstven.

Ima vrlo jaku volju, gotovo uvijek je u pravu i vrlo je samouvjeren. Voli dobar izazov.

SRIJEDA

Kljovati slon: 00-12

Četvrti dan, tj. prvu polovicu srijede predstavlja moćni Kljovati slon. Njime vlada Merkur, njegov vladajući kardinalan smjer je jug. Oni su sretna, entuzijastična bića koja vole riskirati i uživati ​​u izazovima u njihovim životima.

Oni su strastveni po prirodi i zbog toga dobivaju puno pažnje. Oni su neovisni ljudi koji vole kontrolirati sve što rade.

Slon: 12-24

U burmanskom dnevnom kalendaru, srijeda je podijeljena na dva dijela. Druga polovica predstavlja Slona bez kljova. Njime vlada Rahu, sjenovita planeta, njegov vladajući smjer je sjeverozapad. Pojedinci rođeni u ovom životinjskom znaku su kontradiktorni po prirodi.

Teško je odgonetnuti što se zapravo događa u njihovom umu. Oni su vrlo tajnoviti i mrze tuđa uplitanja u svoj život. Odlični su u prezentaciji svojih talenata. Uglavnom su uspješni poduzetnici i rade sve po svojim vlastitim uvjetima.

Štakor – ČETVRTAK

Osobe rođene u četvrtak pripadaju znaku Štakora. Njime vlada planet Jupiter i njegov smjer je zapad. Štakori su duhoviti, inteligentni i vrlo pametni i brzi. Oni su snalažljivi i vrlo oportunistički nastrojeni.

Oni su introvertirani, ali nezaustavljivi kada se na nešto odluče. Oni su ambiciozni i znaju kako biti ispred svih.

Gvinejska svinja – PETAK

Osobe rođene u petak, pripadaju znaku Gvinejske svinje. Njihova vladajuća planeta je Venera i njihov kardinalan vladajući smjer je sjever. Oni su umjetničke duše i imaju maštovitu prirodu.

Oni su inovativni i imaju sjajne ideje. Međutim, oni su neodlučni, često ne znaju što žele. Oni su simpatični, ljubazni i puni ljubavi. Oni su veliki prijatelji jer su osjetljivi na tuđe osjećaje.

Zmaj – SUBOTA

Osobe koje su rođene na zadnji dan u tjednu, u subotu, pripadaju znaku Zmaja. Njime vlada Saturn i njegov vladajući kardinalan smjer je jugozapad. Oni imaju filozofski um i puni su razumijevanja.

Ljudi su privučeni njima jer su samouvjereni, imaju sjajan smisao za humor i pozitivnu vibraciju. Oni vole raditi u izolaciji i vjeruju da tako mogu svoje zadatke najbolje izvršiti.

