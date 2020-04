Prirodno hrabri i samouvjereni: Sve o Ovnovima / Horoskopski znak koji ima snagu pravog univerzumskog pobjednika

Ovan – ličnost i karakter

Kao prvi znak u Zodijaku, prisustvo Ovna gotovo uvijek označava početak nečega energičnog i burnog. Ne postoji puno stvari koje mogu da zaustave ovaj znak. Osobe rođene u znaku Ovna konstantno su željne dinamike, brzine i takmičenja. Oni su uvijek prvi u svemu- od posla do druženja. Ovan je, zahvaljujući vladajućoj planeti – Marsu, jedan od najaktivnijih horoskopskih znakova. Sama simbolika ovna ukazuje na snagu ovog znaka kao pravog univerzumskog pobjednika. Ljudi rođeni sa Suncem u Ovnu predodređeni su da se ističu kroz traženje odgovora na lična i metafizička pitanja. To je najveća odlika ovakve inkarnacije. Ovan je vatreni znak, kao Lav i Strijelac. To znači da je u njihovoj prirodi da preduzimaju akcije, ponekad i prije nego što o tome dobro razmisle. Njihov vatreni vladar utiče na njihove odlične organizacione sposobnosti, pa ćete rijetko sresti ovna koji ne voli da završava više stvari odjednom, često i prije pauze za ručak! Izazovi se uvećavaju kada su nestrpljivi, agresivni i iskaljuju bijes na drugima. Zbog toga, Ovnovi bi mogli da se pozabave nekim tehnikama za smanjenje stresa, a za njih bi to bilo vrlo korisno. Ovan vlada glavom i u njegovoj je prirodi da zaštiti misli kao fizičku sigurnost, više nego drugi znaci. Ovan tako može na lak način da pređe iz sfere misli na konkretnu akciju, što ga čini odličnim inicijatorom koji uči da usmjeri svoju energiju na najproduktivniji način. Oni su prirodno hrabri i rijetko se plaše pokušaja i rizika. Ali pošto Mars, njihov samouvjereni vladar, želi da se kroz život kreće brzo, važno je da osiguraju svoju fizičku sigurnost, jer se mogu povrijediti. Pa bi zato bilo dobro da nose kacigu dok voze bicikl ili da vježbaju sporije dok ne ojačaju. Kako ovaj znak posjeduje mladalačku snagu i energiju, bez obzira na godine, vjerovatno će izvršavati zadatke u rekordnom vremenu. Usklađivanjem sa samim sobom mogli bi postići najbolje rezultate.

Ovan – ljubav i se*s

Ovan je vatreni znak koji obožava da flertuje i svakako je osoba koja će preuzeti inicijativu kada dođe do romanse. Kada im neko zapadne za oko, brzo će reagovati. Ipak da bi zadržali pažnju ovna morate biti isto toliko energični i uzbudljivi kao i on. Osobe rođene u znaku Ovna su izuzetno strastvene i obožavaju avanturu. Kada vatra gori, ona zaista gori. Strastvene veze su karakteristične za ovna. Ali kada je ljubav prava, obično je za cijeli život. Dokle god postoji puno adrenalina i uzbuđenja da im pumpa krv u vene, veza će biti jaka i dugotrajna.

Ovan – prijatelji i porodica

Ovan je stalno u pokretu tako da je aktivnost ključna riječ za ovaj znak. Kada je riječ o prijateljima, što je više različitih prijatelja tim bolje. Potreban je niz različitih ličnosti kako bi ovan zatvorio svoj krug prijatelja. S obzirom na to da osobe rođene u ovom znaku lako stupaju u komunikaciju, oni u toku života ostvare nevjerovatan broj veza i poznanstava. Ipak dugoročni i pravi prijatelji su nešto sasvim drugačije. Samo oni koji su isto toliko energični i koji su skloni da idu na duže staze mogu da ih prate. Nezavisni i ambiciozni, ovnovi će vrlo rano u svom životu odrediti pravac kojim žele da idu. Iako često nisu u kontaktu sa porodicom, ona im je uvijek u srcu. Direktan i iskren pristup od ovna možete očekivati uvijek, čak i kada izražava svoja osjećanja.



Ovan – karijera i novac

Ovo je oblast u kojoj ovan sija najsjajnije. Radno okruženje je savršen prostor za, ambicioznog, kreativnog i često vođenog potrebom da bude što bolji, Ovna. Rođeni lider, uvijek će radije izdavati porudžbine, nego ih primati. Odlična sposobnost predviđanja omogućuje ovnu da uvek bude korak ispred i da postavi stvari na svoje mjesto. Sve što ovan treba da uradi je da prati svoj odabrani put. Kada je suočen sa izazovom, ovan će brzo procijeniti situaciju i doći do rešenja. Konkurencija mu ne smeta, samo ga podstiče da sija još sjajnije. Ovnovi zaista koračaju kroz život po svojim planovima i uvijek će im to biti primarna stvar. Najbolju karijeru mogu da ostvare kao agenti prodaje, trgovci, menadžeri, dirigenti i vlasnici preduzeća. Iako je mudar da štedi za crne dane, to baš i nije čest slučaj. Razlog za to je što uživa u trošenju novca na kupovinu, kockanje i trgovinu. Živi u realnom vremenu i nije fokusiran na budućnost, njegova filozofija je da treba živjeti za trenutak. Nestašica novca za Ovna je rijetkost, zato što voli da radi, ipak može se desiti da ga potroši u rekordnom vremenu. U jednu stvar ipak možete da budete sigurni, a to je da će uživati u svemu tome.

Ovan – najbolje okruženje

Bilo koja situacija koja zahteva akciju, suočavanje sa problemom, konkurencija i sloboda izbora. Kao pojedinac ovan je produktivniji u akciji napolju nego kod kuće.

Ovan – osobine

Snaga

Hrabrost, odlučnost, samopuzdanje, entuzijazam.

Slabosti

Nestrpljivost, neosnovane tvrdnje, dopuštanje strahu da ga ograniči.

Harizmatične oznake

Atletski stas, mladalački duh, potreba da preuzme vođstvo.

Voli

Udobnu odjeću, preuzimanje glavne uloge, fizičke izazove, individualne sportove.

Ne sviđa mu se

Neaktivnost, kašnjenja, rad koji ne koristi nečije talente, piše “Horoskopius“.

Facebook komentari