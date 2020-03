Kada će se pandemija završiti, a ljudi vratiti normalnom životu?

U svjetlu dosad neviđenih mjera predostrožnosti koje su mnoge zemlje nedavno preduzele kako bi smanjile širenje epidemije nove vrste korona virusa, a koje uključuju obustavu nastave, ograničavanje kretanja građana, zatvaranje granica, obustavu putovanja i kolektivni karantin, u okviru ostalih mjera koje ometaju normalan život milionima ljudi, postavljaju se brojna pitanja, među kojima je možda najvažnije: kada će se pandemija završiti, a život vratiti u normalu?

Američki časopis The Atlantic objavio je članak bivše službenice američkog Ministarstva unutrašnje sigurnosti Juliette Kayyem u kojem piše kako očekuje da će se aktuelna kriza, koja je bacila sjenu na različite aspekte života ljudi, produžiti.

U članku pod naslovom “Kriza bi mogla trajati 18 mjeseci. Pripremite se” Kayyem kaže da se uvođenje “masovnih karantina i zatvaranje gradova odvijalo veoma brzo”. U nekim slučajevima sve se dogodilo u samo nekoliko dana, poput primjera Kalifornije, gdje je u četvrtak izdana naredba da svi građani ostanu kod kuće do daljnjeg. Naglašava da neće biti jednostavno doći do kraja krize, a da brzina donošenja odluke o karantinu i zatvaranju govori da se to neće dogoditi u skorije vrijeme.

‘Pandemija će trajati još 18 mjeseci’

Navela je da postoje dva važna pitanja čiji će odgovor ljudi pokušavati dobiti kako vrijeme prolazi: kada će se pandemija završiti i kada će se moći vratiti normalnom životu?

Objasnila je da odgovor na posljednje pitanje ne podliježe samo odlukama struke nego i moralnim i političkim kalkulacijama o kojima niko ne želi glasno raspravljati.

Kad je riječ o završetku pandemije, Kayyem kaže da, prema standardima u vezi s javnim zdravljem, pandemija korona virusa neće prestati još 18 mjeseci. Svoj stav potkrepljuje time da bi jedino rješenje za trenutnu krizu mogla biti vakcina protiv smrtonosnog virusa, ali da to iziskuje određeno vrijeme,piše Aljazeera.net

Napomenula je da pobjeda pandemije, koja je dosad odnijela hiljade života i zarazila stotine hiljada ljudi, ne zavisi samo od razvoja efikasne vakcine protiv virusa SARS-CoV-2, uprkos svim poteškoćama, nego zahtijeva i vrijeme za njenu proizvodnju i distribuciju. Ako se to ne učini, ljudi će i dalje biti ranjivi na nove valove epidemije čak i ako se trenutni povuče, kako pokazuju nedavni izvještaji američke vlade i naučnika s Imperijalnog koledža u Londonu.

