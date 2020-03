Koji horoskopski znakovi najteže podnose izolaciju

Pripadnicima nekih znakova to nije velik problem jer ionako vole boraviti u svom domu, no većina je ipak suočena s izazovom koji će staviti njihovo strpljenje na kušnju. Doznajte koji znakovi najteže podnose izolaciju, razdvojenost od prijatelja, trgovina i sportskih terena, piše tportal.

Ovan

Aktivnim Ovnovima ništa nije gore od ograničavanja njegove slobode kretanja. Kada se nađu zatvoreni u stanu, često ne znaju što bi sa sobom. Najbolje bi bilo da imaju kućnu teretanu ili barem sobni bicikl jer bi im intenzivna tjelovježba pomogla da se riješe nakupljene negativne energije. Ne istroše li je na konstruktivan način, svađe i rasprave s ukućanima bit će svakodnevne, a to nikome nije u interesu. Korisnim će se pokazati i bogat se*ualni život s partnerom.

Strijelac

Strijelci su dinamični, znatiželjni i teže novim iskustvima. Ne vole se dugo zadržavati u stanu pa će razdoblje izolacije za njih biti prilično stresno. Iako su najsretniji kada su okruženi prijateljima, kada putuju i borave u prirodi, nakon što im se ograničenja popnu na glavu već će se pobrinuti da im ne bude dosadno. Najveći postotak bjegunaca iz izolacije bit će upravo Strijelci, makar se morali spuštati užetom s balkona.

Blizanci

Blizanci su društvena bića koja uvijek imaju mnoštvo ideja i planova za zabavu pa će zatvaranje u svoja četiri zida doživjeti kao kaznu. Na početku će to shvatiti kao dobru priliku da nadoknade propuštene filmove i serije ili dovrše čitati zanimljivu knjigu, no to će im vrlo brzo dosaditi pa će s čežnjom gledati kroz prozor i zamišljati da se zabavljaju s prijateljima u kafiću ili prisustvuju nekom domjenku. Kada ih uhvati kriza, preporučuje im se videochat s prijateljima ili grupno dopisivanje u WhatsAppu. To će im ublažiti apstinencijsku krizu zbog nedostatka druženja.

Vodolija

Ovi ljudi ne vole kada im je ograničena sloboda, no svjesni su ozbiljnosti situacije pa će se nevoljko pridržavati zabrana. Sreća je što imaju mnoštvo hobija pa će se stalno nastojati nečim zabaviti. Igrat će igrice, programirati, posvetiti se zapostavljenom hobiju, početi ponovno svirati instrument koji su zapostavili ili smišljati nove recepte. Kada se zasite toga, zaputit će se na društvene mreže i forume te će voditi žustre rasprave o gorućim temama i time zadovoljiti socijalne potrebe.

Ovi najlakše podnose boravak kod kuće:

Bik – prilika da ljenčare bez krivnje

Rak – dom je njihova sigurna luka

Ribe – sanjarenje ne zahtijeva kretanje

Jarac – disciplina i odricanje ne padaju im teško

