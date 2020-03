Venera u Biku (do 03.04.) – Zabranjeno je ne živjeti do posljednjeg daha

Tranzitna Venera je 5. ožujka/marta započela svoj put kroz znak Bika, kroz prostor postojanih osjećanja, emotivne sigurnosti i stabilnosti u ljubavi. Ovo je Venera koja ima razvijen osjećaj za dodir, uživa u fizičkom kontaktu, privlači je sve što je vidljivo i opipljivo. Senzualna je, ali na posesivan način i više voli da privlači, onako damski, nego da bude ta koja će juriti predmet svoje ljubavi, piše “Astroportal“.

Teško se ova Venera privikava na prostor koji joj nije poznat pa će strateški opipavati teren prije nego što otkrije sve čari koje ima u sebi, svu lojalnost i pouzdanost koju osjećaju oni koji je imaju za prijatelja ili partnera.

Ova Venera zna što je dar življenja. Ne preživljavanja, ne bivanja, već istinske umjetnosti života. Onima koji je imaju natalno, daje ljubav prema udobnosti, lijepom okruženju, dobroj hrani i materijalnom obilju. Novac im je jako važan, jer omogućava hedonizam u kojem oni uživaju kao malo tko. Ovo je Venera od koje se uči kako se živi. U lijepom i urednom domu, u umjetnosti i ljepoti, u ljubavi prema cvijeću, drveću, muzici, mirisima, bojama, uživa u svemu onome što je okružuje.

Venera u Biku je na svom terenu pa je naglašena čulnost, nježnost, senzualnost, kreativnost i umjetničko izražavanje misli i osjećanja, ali su joj svojstvene ljubomora i posesivnost. Potpuno suprotno od Venere u Ribama, na primjer, ili bilo koje “vodene” Venere, u Biku je ona usmjerena na konkretno, na čulnu i duhovnu povezanost sa drugom osobom. Iracionalna ili platonska ljubav ovdje nikako ne dolaze u obzir. Sve što nije konkretno i u čemu se dodirom ne uživa, ova Venera smatra gubljenjem vremena.

Zbog dobrog dostojanstva u ovom znaku, izuzetno cijeni sebe pa je nikada nećete vidjeti s nekim, tek onako, da ne bi bila usamljena. Ona će za sebe reći da voli najviše sebe, a samim tim bira s kim će dijeliti svoje dragocjeno vrijeme. Emocije se pokreću jako sporo pa će ih pratiti glas da su probirljive, ali su njihove emocije snažne i postojane kada neko uspije da ih pokrene.

Ona nikada ne srlja, ima potrebu za sigurnošću i vrijednošću koju neće pregaziti vrijeme. Iako izuzetno lijepa pa čak i ona koja nije izuzetno vodi računa o svom fizičkom izgledu, nikada neće pasti na onoga koga privlači samo njena fizička ljepota, jer ona mašta o nekome tko će u njoj probuditi ono najbolje i tko će zavoljeti njenu unutrašnjost.

Ovo je Venera puna ljubavi za cijeli svijet. Umiljata je i obožava dodire, masaže, miris kože pa dosta novca troši na kozmetiku i parfeme. Dobri su kuhari, ali i degustatori hrane i obožavaoci alkohola pa je to jedna od rijetkih stvari u kojoj nemaju kontrolu. Uvijek nasmijana, spremna za čašicu više, glazbu do zore i hranu koja je puna kalorija, istinski uživa u svim blagodatima života i svemu onome što joj pruža ličnu satisfakciju. Zato ćete primijetiti da gotovo uvijek, ovi ljudi, privuku u svoj život baš ono što priželjkuju – voljenu osobu, novac, dobru karijeru.

Venera je 5. ožujka/marta promijenila svoj pravac pa će faliti akcije i brzine koju smo osjećali u periodu dok je boravila u znaku Ovna, ali svakako, iako usporena i praktična, ona nam donosi nježnost, emocije koje traju, istinsko uživanje u sadašnjem trenutku. Bit će jača potreba za konkretiziranjem emotivnih odnosa, mirom, odnosima koji obećavaju i osobama koje ispunjavaju sve naše kriterije.

Skromnost zaboravimo, u svim sferama života. Apetit će se povećati, posebno potreba za poslasticama, bit ćemo usmjereni na financijsku dobit, a ni želje nam baš neće biti skromne.

Stižu nam lijepi dani za zaljubljivanje, izlaske, opuštenost, hobije, umjetnost i stvaranje, ispunjeni pozitivnim vibracijama. Analizirat ćemo svoje emotivno stanje, emotivne postupke, postojeće potrebe. Ovo je mjesec intenzivnosti na ljubavnoj razini (posebno ako uzmemo u obzir da je Mars u znaku Jarca, u dobrom aspektu sa Venerom), jakih fizičkih veza, financijskog napretka i umjetničke energije. Naglo fizičko privlačenje i upoznavanje fizički dopadljivih i stvaralački nadahnutih ljudi.

Upornost ovdje igra bitnu ulogu, jer ćemo dobiti dosta energije i snage da realiziramo ono što smo zamislili. Vrijednosti, novac, privatni poslovi, pod aspektom su dobrih vibracija. Sve što je vezano za materijalno, okupirat će našu pažnju, a posebno će se javiti želja za umnožavanjem postojećeg materijalnog stanja. Imat ćemo potrebu da se uljepšavamo, provodimo vrijeme u prirodi, restoranima, kafićima, budit će se čula, rasplamsavati želje, jačati potreba za hranom, pićem, glazbom, seksom, poklonima, kupovinom.

Oni koji su u dužim vezama analizirat će odnos s partnerom, preispitivati koliko je isti pouzdan i iskren i, vrlo vjerojatno, učiniti taj odnos još boljim i stabilnijim. Slobodni će, pak, imati priliku da ostvare ono što odavno priželjkuju. Nagla fizička privlačenja i upoznavanja na mjestima zabave.

Ljubavne veze, u periodu ovog tranzita, počinju polako, mudro i strpljivo, ali traju kroz vrijeme i opstaju kroz osjećaj sigurnosti i poštovanja. Bit ćemo strpljiviji, usporeniji, ali i zaljubljivati se u sve što nam predstavlja osobno zadovoljstvo – hranu, glazbu, mirise, romantiku, slatkiše, kozmetiku i generalno, ljubav pokazivati fizički.

Tranzitna Venera bit će u znaku Bika do 3. travnja/aprila. Pred nama su dani kada trebamo ugađati sebi, uživati u svakom momentu i ne razmišljati mnogo o sutrašnjem danu. Ne žurite s emotivnim odlukama. Iskoristite prilike koje vam mogu donijeti financijsku dobit. Bit ćete u situacijama u kojima ćete jasno vidjeti na koga se zaista možete osloniti. Energiju ne rasipajte na ono za što unaprijed osjećate da je nepotrebno.

Venera se pridružila Uranu, a pravi dobre aspekte s Marsom, Jupiterom, Plutonom pa dominacija zemljanog elementa govori: “Ti si moj početak koji me pokrenuo, sveo sam se na tvoju osovinu, sav sam se usijao od tvog prvog obrtaja; lijepo ću se putem polomiti i sjediniti se zauvijek s tobom u kršu i lomu. Nisam lud da baš sada zastanem, da se ohladim i ružno poplavim”.

Prvi aspekt koji je gradila, po ulasku u znak, bila je konjunkcija sa Uranom na 4. stupnju Bika (egzaktno 8. ožujka/marta). Dodir Venere sa Uranom donosi iznenađenje, šok, nepredvidljive situacije, posebno na polju emocija. Ovaj aspekt donosi i pojačanu napetost, unutrašnju uznemirenost, pobunu duše, rušenje strahova i blokada, potrebu za novim, za promjenama, pa su mogući iznenadni prekidi, zbog nemogućnosti da se želje kanaliziraju.

Ovaj aspekt donosi mogućnost zaljubljivanja na prvi pogled u osobu koja iznenada ulazi u vaš život i koja ni po čemu ne zadovoljava vaše zamišljene kriterije. Ovo je priča o prelasku prijateljskog u emotivni odnos. Ovo je prilika da pogledate sebe očima druge osobe, da zablistate i osjetite se najvoljenijim na svijetu, kroz prepoznavanje u trenu, brzo osvajanje, izlazak iz kolotečine, mijenjanje iz korijena i oživljavanje.

Venera 23. ožujka/marta ide u aspekt sekstila s Neptunom u Ribama, da donese malo sna o idealnoj ljubavi, malo čarolije, maštanja i kreativnosti. Ovo su dani idealni za kreativno stvaranje, ali i uživanje u sitnim zadovoljstvima.

Mars je u znaku Jarca pa se gospoda osjećaju svoji na svome, s dozom pretjerivanja u ambicijama i fokusiranosti na profesionalni segment. Ovo su okolnosti koje mogu donijeti trenutno udaljavanje u emotivnim odnosima zbog okolnosti i obaveza u kojima se partneri nađu. Sada svatko razmišlja o svom osobnom uspjehu, planovima i napretku.

Iako će Venera s Marsom biti u aspektu trigona, što može smiriti situaciju, dati konkretna događanja i stabilizaciju na emotivnom planu, loša recepcija između ove dvije planete, ipak može donijeti udaljavanje zbog nedostatka volje s obje strane da se napravi nešto u korist samog odnosa.

Venera potom ide u trigon s Plutonom u Jarcu (29. marta) pa ljubavne priče doživljavaju transformaciju. Ovo je aspekt intenzivnih emocija, zavođenja, privlačenja, ali i trenutak kada dobivate moć nad drugom osobom, snažan emocionalni utjecaj na istu pa ukoliko želite suprotnu stranu uvjeriti u nešto, ovo je pravi trenutak.

Ovo je lijep aspekt jer je u pitanju trigon, ali ne zaboravimo da se radi o Plutonu pa su moguće emotivne manipulacije na svjesnoj ili nesvjesnoj razini. Moguć je neki vid regeneracije u vezama. Ovo su dani kada vas mogu privući moćni, utjecajni, uspješni ljudi, dobrog materijalnog statusa. Dani kada bivate magnetski privučeni, hipnotizirani osobom za koju imate dojam da ste se prepoznali na prvu. I dani kada sve pripisujete sudbini.

Sreća za kraj, 28. ožujka/marta Venera ide u aspekt trigona s Jupiterom pa na trenutak zaboravite sve brige i osobne nemire i sjetite se one “Kako zračiš, tako privlačiš”. Mnogi će reći kliše, bit će i onih koji će reći da nisu osjetili utjecaj ovog aspekta, ali ne zaboravite da Jupiter širi, a što će proširiti – do vas je. On širi i sreću i tugu. Ono što nađe u vama i oko vas.

Ovo je sjajan aspekt da na trenutak osjetite smirenost, nakon perioda tenzija i stresa, da se opustite, uživate u trenutku, privučete dobre prilike, ljude, ljubav, materijalnu situaciju… Zapitajte se kada ste posljednji put učinili nešto samo za sebe? Kada ste prigrlili i bili zahvalni na onome što imate? Otkrijte sreću najprije u sebi…

Ljubav gradite polako i razveselite nekoga nekim lijepim poklonom. Kontrola će biti pojačana u svim segmentima života, želja za mirom, skladom i sigurnošću, ali će fizička manifestacija života ušetati u naš svijet, donijeti uzbuđenje, radost i malo opravdanog pretjerivanja u smijehu, komadu dobre torte i veselom društvu.

Upravo sad prolazi trenutak u vremenu. Moramo postati taj trenutak.

