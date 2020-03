Poslovni horoskop za mart: Stižu nove prilike i sastanci

Pogledajte šta čeka pripadnike vašeg znaka!

Piše: Astrolog Aleksandra Grujić.

OVAN

Mart mjesec će Ovnovima donijeti mnogo akcije, ali i pojačan obim posla i projekat koji su dugo očekivali. Pun mjesec iz znaka Djevice i vaše astrološke kuće obaveza, 9. marta predstavlja kulminaciju nekog velikog projekta racionalne i brze odluke staviće u prvi plan i vi ćete se iz neke zamršene poslovne situacije izvući na pravi način uz pomoć Ribe ili Škorpije! Do 10. marta bićete skloni malverzacijama i tajnim dogovorima, ili radnjama u okviru posla, a sredina mjeseca donosi nov poslovni početak i moguću poslovnu saradnju sa inostranstvom! Finansijska situacija biće odlična tokom marta, posebno u periodu od 8. do 18.marta možete očekivati stabilnost i napredovanje kako u karijeri. Nakon 20. marta Saturn izlazi iz vaše kuće karijere, a Mars nakon 30. marta i za vas počinje mnogo opušteniji i period s manje presije kada je poslovni segment u pitanju. Postigli ste mnogo, vrijeme je da vi postavljate pravila u poslu. Sunce iz vašeg znaka i Mlad Mjesec donose nov poslovni početak, prenosi “Dnevno“.

BIK

Finansijska situacija biće prilično dobra tokom čitavog marta mjeseca! Na početku marta mogući su neplanirani troškovi ili pozajmice, ali Venera iz vašeg znaka od 5. marta najavljuje poslovno značajan i uspešan mjesec! Sredinom mjeseca, pod uticajem Venere i Urana, očekujte pozitivne pomake u vašoj karijeri! Venerini aspekti, između 14. i 26. marta, donose vam dobru zaradu i zadovoljstvo na poslovnom planu. Mars iz vaše astrološke kuće inostranstva i učenja, otvara nove mogućnosti. Bićete puni novih ideja, a idealan period za realizaciju novog projekta ili početak novog posla biće od 23. marta! Krajem meseca budite obazrivi tokom potpisivanja ugovora ili sklapanja saradnji sa Ribom ili Blizancem. Konjukcija Merkura i Neptuna umije da prevari! Velika promjena za vas veoma važna je svakako ulazak Saturna u vašu kuću karijere, mnogo toga se mijenja, a sve počinje od jačanja vaše ambicije ali i sukobljavanja sa autoritetima.

BLIZANCI

Mart će biti zanimljiv kako na emotivnom tako i na poslovnom planu! Venera će sa svojim aspektima doneti sudbinske poslovne prilike, promene i kontakte početkom mjeseca, a pun mjesec već 9. marta mogućnost potpisivanja važnog ugovora ili rješavanja nekog pravnog i administrativnog pitanja. Uz podršku Marsa iz vašeg polja ulaganja i velikog novca imaćete priliku da nešto promijenite na bolje u svom poslovanju, proširite posao i zaradite novac od nečeg što zaista volite. Aspekti aktiviraju i rešavanje pitanja nasljedstva. Idealan period od 5. do 20. marta i da se pozabavite vašim dugovima, vratite neki novac ili pogurate neki stari problem. Nakon 23. marta energije se menjaju, otvaraju vam se putevi ka inostranstvu, mnogo lakša komunikacija, bolji period za učenje ali i nove poslovne kombinacije.

RAK

Ambicija u martu vam raste, posebno nakon 7. marta kada Venera napusti pomalo nestabilne aspekte i znak Ovna i vaše polje karijere. Sunce iz kuće putovanja i inostranstva, otvara dobru komunikaciju sa strancima, stranim firmama, mogućnost promjene radnog prostora. Između 13. i 18. marta povoljni aspekti Venere iz vašeg polja kreativnosti i zabave i popularnosti i Urana iz polja donijeće poslovnu priliku koju ne smijete da propustite. Poslušajte savjet mudrog Jarca i uspjeh neće izostati. Venera iz materijalnog Bika donijeće stabilnu zaradu, ali i mogućnost partnerskog posla ili dugotrajne saradnje. Iskoristite ovaj period i budite što odlučniji i produktivniji, jer kada krajem mjeseca Mars i Saturn naprave pomalo tešku konjukciju u vašem polju rizika i karme može da se desi da se svi vaši planovi okrenu naglavačke.

LAV

U martu vam neće biti preterano do posla, poželjet ćete da se više opustite i otputujete daleko od svega, ali vas čekaju važne odluke i veliki projekti. Ipak oko punog mjeseca 9. marta, imaćete dosta posla, ali i super zaradu a vrlo je moguće da zaokružite jednu poslovnu priču sa Vagom ili Bikom i podignete vaš biznis na viši nivo! Mars iz vašeg polja svakodnevice i porodice donijeće vam mogućnost nekih tajnih poslovnih dogovora, a Jupiter će vam donijeti povišicu i uvećati zaradu oko 14. marta Ujedno sredinom mjeseca vaša karijera penje se na viši nivo i dobijate razna priznanja. Sredinom mjeseca se pokrećete, a Mars pojačava vašu ambiciju, pa ćete biti spremniji na ozbiljniji rad! Uspjeh vas vreba sa svih strana. Potrebno je samo da se disciplinujete i uspostavite poslovnu rutinu. Ne opirite se promjenama nakon 23. marta, čekaju vas velike prilike ali i izazovi koliko ste spremni da izađete iz vaših okvira.

DJEVICA

Na poslovnom planu nizaće se povoljne prilike tokom marta mjeseca! Nadahnuti kteativnom Venerom iz znaka Bika i vašeg astrološkog polja novih početaka, putovanja i učenja, sklopit ćete nove poslovne kontakte i realizovati ideje koje duže vrijeme odlažete. Finansijska situacija je odlična, posebno u periodu između 13. i 21. marta očekuju vas dobici preko poslova vezanih za kreativnost, djecu, javnost rad sa ženama! Ovaj tranzit mogao bi vam donijeti neočekivane dobitke u igrama na sreću! Krajem mjeseca očekujte uspjeh preko stranaca ili na kraćem putu! Ne dozvolite da vam Škorpija ili Bik poljuljaju samopouzdanje i spriječe vas u ostvarenju vaših snova! Prelazak Saturna u vašu astrološku kuću posla i obaveza od 23. marta i vašem poslovnom svijetu aktivira sasvim novu, ljepšu energiju. Otvaraju se nove poslovne prilike, više slobodnog vremena, privatan biznis, energija koja vam dozvoljava da radite sve što volite. Stari sistem ili posao koji ste radili sada će biti na klimavim nogama, a možda upravo vi poželite da date otkaz.

VAGA

Početak marta većini Vaga donijet će uspjeh u svim poslovima vezanim za zabavu, kreativnost, ali i poslove u koji uključuju bilo koju vrstu nege ili pomaganja drugima. Veliki zemljani trigon Venere iz vašeg polja posla i Marsa iz vašeg polja svakodnevnice, sredinom marta može vam donijeti nove kontakte i lijepe poslovne ponude na putovanju ili od stranaca! Uspjeh ćete najprije postići preko Vodolije ili Raka! Venera iz kreativnog Bika sredinom marta donosi dobro onim Vagama koje imaju svoj biznis ili rade od kuće! Finansijska situacija pod uticajem Saturna i Venere biće stabilna, ali ćete i dalje imati utisak da se odričete mnogih stvari. Uspeh i stabilnost uz pomoć Marsa i Saturna posle 22. marta dolaze kroz strpljenje, promišljenost, ali i drugačiji pristup poslu, a možda i promjenu posla i početak privatnog biznisa.

ŠKORPIJA

Početkom marta mogu se desiti neke prepreke ili problemi na poslu, možda i odlaganje nekih ciljeva. Posle 6. marta sve će ići mnogo lakše. Pun Mjesec iz znaka vrijedne Djevice 9. marta najavljuje sudbinski i mjesec napredovanja na poslovnom planu. Uz pomoć Marsa vladara vašeg znaka iz izdržljivog Jarca do kraja marta bićete spremniji na rad i akciju bilo koje vrste. Već između 8. i 20. marta moguća je nova poslovna ponuda preko Vodolije ili Bika. Poslovi vezani za trgovinu, medije ili nove tehnologije u periodu do 20. marta ići će odlično. Aspekt Venere i Urana sredinom marta najavljuje i veću potrebu da se istaknete u društvu, ali i da promijenite mnoge stvari. Može da se desi i da date otkaz, promijenite djelatnost ili napravite saradnju sa nekim i uđete u partnerski posao, svaka odluka sada je dobra, samo ne stagnirajte u mjestu.

STRIJELAC

Na poslovnom planu tokom marta mjeseca većina Strijelčeva će doživeti promjene, ali ukoliko budu povlačili poteze po planu, zaista će briljirati! Početkom mjeseca očekujte saradnju sa inostranstvom ili ponudu iz inostranstva i drugog grada, ali i pojačanu kreativnost i inspiraciju. Najpovoljniji period do 10. marta biće za one koji rade online, poslove vezane za medije i internet, bave se poslovima koji uključuju dosta akcije. Moguće je da će do kraja marta, pod uticajem Marsa iz strogog Jarca, vaša disciplina i odgovornost biti na najvišem nivou ali isto tako najvjerovatnije je da ćete preduzeti velike mjere štednje ili ćete uložiti u zaista prave i trajne stvari. Odličan momenat da se pozabavite pitanjima nekretnine. Krajem meseca konjukcija Marsa i Saturna mogu vam donijeti prekid neke mučne ili neadekvatne saradnje sa Ovnom ili Vodolijom, ali i uspešan poslovni dogovor sa nadređenim, kao i napredovanje.

JARAC

Mars iz znaka Jarca i vašeg polja ličnosti doneće vam ambiciju, ali i dobru zaradu do 18. marta kroz saradnju sa starim klijentima, ili kroz sklapanje važne poslovne saradnje na duže, a ovo će ujedno biti odličan period i za veća ulaganja! Oprez se savjetuje pri potpisivanju važnih ugovora, ili pri važnim dogovorima u periodu do 10. marta. Početkom marta Venera iz znaka Ovan usmjerit će vašu energiju na rješavanje pitanja neke nekretnine ili nekih starih sporova, može da se desi da vam usput zakoče neki pravni procesi. Venera će prelaskom u zemljanog Bika od 5. marta donijeti nove poslovne ponude, mogućnost partnerstva sa Škorpijom ili Strijelcem! Veliki uspjeh doživjet će svi oni Jarčevi koji se bave poslovima vezanim za pravo, administraciju ili ekonomiju! Krajem mjeseca prekid jedne saradnje sa Škorpijom ili Blizancem uljepšat će vam život. Ulazak Saturna u vaše polje finansija od 23. marta donosi nove poslove, promjene, nove izvore zarade ali i početak velike životne lekcije o sticanju, materijalnim vrijednostima i novcu.

VODOLIJA

Početkom marta tranzit Sunca kroz znak Riba u dobrom odnosu sa planetom stabilnosti Saturnom i vaše astrološko polje finansija i zarade može doneti nove izvore prihoda, dobru zaradu kroz poslove vezane za negu uljepšavanje, tajne poslove, dobitke, poklone, ali i pojačanu želju za trošenjem! Pun mjesec oko 9. marta donosi uspjeh i ostvarenje željene saradnje, ali i novu poslovnu ponudu preko Lava ili Djevice. Posebno Vodolijama koje se bave trgovinom ili poslovima vezanim za ugostiteljstvo slijedi lijep period! Lijepi aspekti Venere iz vašeg polja svakodnevnice u prirodu od 8.do 20. marta donose osjećaj optimizma, dobru zaradu svim Vodolijama koje se bave privatnim biznisom, posebno nekretninama, građevinom, ali i uspjeh u učenju novih stvari, polaganju ispita. Krajem mjeseca dešava se za vas veoma važna promjena. Nakon 22. marta Saturn prelazi u vaš znak i vi izlazite iz višegodišnjeg perioda u kom ste neke planove i želje držali u tajnosti, u nemogućnosti da ih realizujete ili u nedovoljno hrabrosti. Vrijeme je da sazrite, da se osamostalite, da možda u kroz neke nagle I neočekivane promjene pronađete sebe i ko vi zapravo jeste.

RIBE

Mart je odličan mjesec na svim poljima za većinu Riba. Počinje pomalo napeto pod uticajem Venerinih kvadrata na vašu kuću finansija, pa se u prvom momentu možda jave strahovi vezani za novac, neka promašena ulaganja. Sredina marta mjeseca većini Riba donosi blagostanje, rješenje nekih situacija, kulminacije nekih dugogodišnjih procesa vezanih za pravna pitanja, pitanja nekretnina. Na poslovnom planu između 7. i 19. marta ulazite u period odličnom za napredovanje, dogovore sa nadređenima, planiranje velikih projekata. Koncentracija vam je na maksimalnom nivou, a finansijska stabilnost ne izostaje. Dobra energija za sve Ribe koje se bave ekonomijom, ugostiteljstvom, trgovinom ali i one koje žele da se vrate starim saradnicima, ili na stari posao.

