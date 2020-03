Detaljan sedmični horoskop od 09.03 do 15.03 – Sreća bi mogla da prati Bikove, Vodolije i Jarčeve

OVAN LJUBAV: Uglavnom ćete se snalaziti kako znate i umijete. Jedan dan bit će sjajno, a drugi nikako. Najbolje se da se ovaj drugi dan osamite. Ne ulazite u rasprave jer one neće dobro završiti. Ono dobrog vremena između vas i voljene osobe provedite u ljubavi.

KARIJERA: Uspjeh će biti nadohvat ruke, ali kad malo bolje razmislite, primijetit ćete da svemu tome nedostaje pravi sadržaj. Izvana sjaj, iznutra praznina. Oni zreliji među vama bit će tužni, ali i potaknuti da posao organiziraju kvalitetnije. ZDRAVLJESAVJET: Definirajte svoje stavove.BIK LJUBAV: Osjećat ćete se prilično sigurno u svojoj vezi. Bit ćete spremni na razne ludorije, pa i rizike jer znate da vas voljena osoba voli najviše na svijetu. Čak i ako zabrljate, bit će vam oprošteno. Oni koji su još sami plijenit će pažnju drugih svojom kreativnošću.

KARIJERA: Pred vama je sve otvoreniji put za razvoj na profesionalnom planu. Kod nekih će se to pokazati kao sve bolje povezivanje i suradnja s ljudima iz struke ili sa strancima. Bit će i onih koji će zbog posla istraživati nešto sasvim nepoznato. ZDRAVLJESAVJET: Osjećate da je u vama kapacitet.

BLIZANCI LJUBAV: Vaši privatni odnosi razvijat će se dobro. Male sumnje bit će prolaznog karaktera, pa im nemojte pridavati značaj. Objektivno, vrata nečijeg srca vama su otvorena. Ne pravite sami sebi zatvoren put, nego idite tamo gdje osjećate da pripadate.

KARIJERA: Slijedeći svoj put doći ćete do faze kad treba biti na usluzi drugima. Upravo ta vrline vrijedna osobina doći će do izražaja ovih dana i to najviše zato jer će se situacija razviti u tom pravcu. Oslonite se na svoje znanje. ZDRAVLJESAVJET: Idite tamo gdje vas iskreno zovu.

RAK LJUBAV: Pred vama su dani bogati izlascima i zabavama. Mnogi će poboljšati svoj društveni život, sretati zanimljiva lica, a bit će i onih koji će biti na pragu zaljubljivanja. Koliko vi mislite na drugu stranu, toliko će i ona misliti na vas.

KARIJERA: Širite poslovne kontakte. To će vas osnažiti i potaći da još predanije radite dalje. Cijenite svačiji trud, ali otvorenost i povezivanje s drugima smatrat ćete prije svega svojom zaslugom. Ipak, pohvalite i druge kad treba. ZDRAVLJESAVJET: Nije zlato sve što sja.

LAV LJUBAV: Distanca koju ćete primjećivati u osobnim odnosima ponekad će vas zaista zabrinjavati. Prihvatite je kao priliku da poradite na svojoj unutrašnjoj osobnoj inventuri. Ovo je prolazna faza kroz koju morate proći. Nema vam druge.

KARIJERA: Izađite u susret jednoj osobi koja nije sigurna kako obaviti zadano. Budite otvoreni i kooperativni, jer se u krajnjoj liniji radi o zajedničkim rezultatima koji će kasnije doći. Zahvalnost koja će uslijediti bit će vam novi motiv za rad. ZDRAVLJESAVJET: Čovjek je čovjeku lijek.

DJEVICA LJUBAV: Još nije sasvim sazrelo vrijeme za velike ljubavne pothvate, ali slutite da će oni uskoro možda doći na dnevni red. Zato maštate i planirate u tišini. Oni koji su u vezama voljet će na diskretan način i bez previše zahtjeva.

KARIJERA: Čini se kao da svi nešto čekaju, ali vi više nećete čekati ništa. Jednostavno ćete znati da se kockice se slažu sve većom brzinom, a na vama je da se prilagođavate najbolje što znate. To će ići lako uz malo samokontrole. Prilike su tu. ZDRAVLJESAVJET: Povremeno usporite.

VAGA LJUBAV: Vaši privatni odnosi bit će dobri, ali nećete imati razloga za oduševljenje. Ova monotonija ponekad će biti razbijena malim svađama ili provokacijama. Ne dajte im da se razviju. Ostanite mirni i čuvajte ono što imate. Isplati se.

KARIJERA: Zamislit ćete se nad svojom budućnošću, a posebno nad svojim talentima. Shvatit ćete da oni nisu do kraja izraženi i iskorišteni. Tražit ćete načine kako ih uklopiti u posao koji radite, a neki će se upustiti u novi posao sa strane. ZDRAVLJESAVJET: Upornost se isplati ako znamo svoj cilj.

ŠKORPION LJUBAV: Razmišljat ćete i analizirati što nedostaje u vašem privatnom životu. Imat ćete potrebu za povlačenjem, a vaše ljubavno raspoloženje bit će klimavo. Smanjit ćete svoja ljubavna očekivanja i postati pravi realist.

KARIJERA: Mnogo posla je pred vama, a uz to idu i napori. Ovih dana osjetit ćete da vam ponekad nedostaje i sabranosti za sve što treba odraditi. Ništa čudno. Zato je važno da se još bolje organizirate kako bi bili učinkovitiji. Dobar plan je pola posla. ZDRAVLJESAVJET: Idite ranije na počinak.

STRIJELAC LJUBAV: Kad ste se već navikli da vam sve bude ravno, opet se budi ljubav. Malo ste iznenađeni novom situacijom, ali prilagodit ćete se. Svakome je draže biti s nekim nego sam. Ipak, ne prigovarajte čak ni onda kad osjećate da biste morali.

KARIJERA: Idućih dana posao će vjerojatno pasti u drugi plan. Razmišljat ćete o duhovnom svijetu ili ćete u svoj dom željeti uvesti neke novine. Na radnom mjestu ćete funkcionirati rutinski. Odradit ćete ono što morate, a bit ćete odsutni duhom. ZDRAVLJESAVJET: Istraživat ćete nešto nepoznato.

JARAC LJUBAV: U idućim danima vi ćete najvjerojatnije biti sretni i zadovoljni. Nekima će se činiti kao da imaju krila. S voljenom osobom bit će spremni dijeliti ama baš sve. Male brige bit će zanemarive. Oni koji su još sami neka izlaze što češće mogu.

KARIJERA: Privilegije kojim ste se nadali bit će blizu, ali vi sami nećete biti u najboljoj formi da ih iskoristite. Više će to izgledati kao da vam se nešto nudi jer je to nečija dužnost ili jer su takva pravila. Zanemarite sve to i pokažite što znate. Uspjet ćete. ZDRAVLJESAVJET: Budite ono što jeste.

VODENJAK LJUBAV: Vaš šarm i sposobnost prilagodbe učinit će da vas mnogi požele u svom društvu. Neki će se pokazati koliko mogu biti zabavni. Izlazaka neće nedostajati. Oni u vezama mnogo će se kretati među ljudima, a voljena osoba će ih slijediti.

KARIJERA: Ako nešto treba mijenjati, mijenjajte. Učinite to na način koji je miran i postepen. Ako vas budu kritizirali, ne odgovarajte ne to, nego samo radite dalje. Važno je da imate jasan plan i da ga dosljedno slijedite. Uspjeh je pred vratima. ZDRAVLJESAVJET: Surađujte na diplomatski način.

RIBE LJUBAV: Sve će se više ljudi skupljati oko vas. Jednostavno će voljeti biti u vašem društvu. Ako već jeste u vezi, više ćete vremena provoditi s ekipom poznanika i partnerom, nego sami s partnerom. Nitko vam doduše neće prigovoriti, ali ponekad budite samo vas dvoje.

KARIJERA: Prepreke koje vi vidite objektivno su manje nego što vam se čine. Nadilazit ćete ih svojom maštom i sposobnošću prilagodbe. Pokazat ćete svoju kreativnu crtu. To što će uz sve to ići i određeni napori, očekivano je. ZDRAVLJESAVJET: Imate dovoljno snage za sva poduzimanja.

