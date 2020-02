Pijre 6 godina sam se preselila u Švajcarsku i još ne mogu da vjerujem kako ljudi žive: Irina iskreno o svom novom životu!

Prošlo je šest godina kako sam se iz Moskve doselila u Švajcarsku, među planine i čokoladu. Nije mi bilo lako da se prilagodim, ali vredelo je,” započinje svoju priču Ruskinja Irina, a prenosi sajt brightside.me

“Pre svega iznenadilo me da preko 20% brakova u Švajcarskoj su spojeni sa strancima. Lokalno stanovništvo se upoznaje na poseban način. U Švajcarskoj se neće desiti da vas neko “startuje” na ulici, jer tamo ljudi vode računa o svom, ali i tuđem ličnom prostoru.

Njihovi momci su po prirodi skromni i veoma diskretni. Zbog toga žene najčešće prave “prve korake” ka upoznavanju.

Sastanci se pažljivo planiraju i zakazuju unapred i do mesec dana. U početku veze, par će se viđati jednom ili dva puta tokom nedelje. To ne znači da muškarcu sa kojim izlazite nije stalo do vas, već jednostavno, oni imaju svoj tempo – ne žure nigde i ne žele da budu nametljivi.Kako izgleda udati se za Švajcarca

Ljudi u Švajcarskoj možda izgledaju pomalo dosadno i predvidljivo. Mirni su i trude se da izbegavaju sukobe, ali su isto tako zaštićeni i samouvereni.

Vrlo su emotivni, pa me to često iznenađuje, ali i krajnje realni. Kada sam se udala za mog muža koji je čist Švajcarac, imali smo razgovore ovog tipa:

JA:”Danas idemo u Dominikansku Republiku!”

Moj muž sa blagim osmehom: “To je savršena ideja. Ali prvo ćemo odvesti decu u školu, otići ćemo na posao, pa kada se vratimo, razgovaraćemo o tome.”

Muž nikad neće zanemariti svoju suprugu zbog načina na koji se oblači ili ponaša, a takođe nikad neće preneti sve poslove na ženu, i obavezno će voditi računa o deci.

Žene u Švajcarskoj

U početku sam gledala sa podsmehom na njihove žene: nokti bez laka, kosa obojena u neku “prirodnu” boju, suviše udobne cipele, odeća – obična, lice bez šminke i sa borama.

Danas shvatam da žene ovde nisu opsednute izgledom i da i ne žele da izgledaju mlađe. Lepota je za Švajcarce kada si zdrav i psihički i fizički.

Oni stare na plemenit način. U bilo kojoj životnoj fazi vode računa o zdravlju. Muškarci obično šetaju sa ženama koje su njihova generacija, ljube ih i vode za ruke, i ne gledaju za mlađim devojkama.

Njihova filozofija me toliko dojmila da sam se i sama promenila. Više mi nije bitno da izgledam kao filmska zvezda. Švajcarska me naučila da je važno da budem srećna!

Deca u Švajcarskoj

Deca se od rođenja doživljavaju kao pojedinci, poštuje se njihov prostor i zahteva se isto zauzvrat. Ovde se nezavisnost dece ohrabruje. Deca se ne požuruju nigde. Imaju sve vreme sveta da završe posao koji su počeli.

Takođe se ne plaše bolesti. Virusi, vaške, hladnoća – sve je to sastavni deo odrastanja dece.

Švajcarci ne trče za svojom decom, ako sede u lokvi ili jedu pesak, za to postoji omiljena fraza: nema veze.

Roditelji nisu sluge, pa deca rado pomažu u kućnim poslovima. Svi imaju po neko zaduženje. Roditelji nikad ne rade domaće zadatke svoje dece, ne kontrolišu njihove ocene i ne insistiraju na tome da nakon srednje škole deca idu na fakultet. Deca treba sama da donesu odluku šta će dalje.

Obrazovanje

Obrazovanje se zasniva na praktičnom pristupu i poštovanju individualnosti i specifičnosti deteta. Deca se uče da upravljaju, čuvaju domaćinstvom kreću se po terenu za sport, upoznaju se sa umetnošću, a mnogo pažnje je usmereno na sport.

Postoji zajednički predmet koji se zove “nauka”. To objedinjuje ponešto iz svake naučne discipline. Smatra se da poštarima ili trgovcima nije potrebna hemija, pa je i nemaju u školi.

Studirati u Švajcarskoj je veoma teško i samo najjači đaci završavaju Univerzitet.

Ono što najviše volim u Švajcarskoj:

Svako ima pravo da se leči od najtežih bolesti i obavi sve potrebne operacije.

Žena nikad ne ostaje bez alimentacije, dok muškarci nikad ne ostaju bez dece nakon razvoda.

Niko vam neće prići da vas kritikuje, daje savet ili nešto slično. Niko neće komentarisati vaš izgled ili vaš pristup odgajanju dece.

Svaki rad je na ceni i dobro se plaća. Zanat je izjednačen sa intelektualnim radom ovde.

Napolju je sigurno i deci je dozvoljeno da idu u školu bez odraslih.

Svi briznu svesno o životnoj sredini, razvrstavaju otpad, štede vodu, kupuju ambalažu koja se reciklira.

Ljudi su iskreni i svesni.

Moram da kažem da se mnoge stvari zasnivaju na iskrenosti u Švajcarskoj. Na to se još ne mogu sasvim naviknuti. Na primer, postoje pijace povrća i voća gde sami birate proizvode a novac ostavite na blagajni bez osoblja. Nema nikoga! Plaćate na osnovu vaše iskrenosti.

I moram priznati da ovaj sistem funkcioniše. Ljudi znaju da za male laži mogu da plate mnogo. Postoje baze podataka sa svim mogućim prekršajima koje ste napravili u životu. Tako ako želite da iznajmite stan, stanodavac može da proveri tu bazu, pa ako vidi da imate neki prekršaj može da odbije da vam izda stan.

Negativne strane Švajcarske

Kazne postoje i to za bilo kakve prekršaje: od zapuštene bašte, pa do glasnih razgovora sa prijateljima ili zabave koje nisu najavljene.

Život prestaje nakon 18.30h! Sve je zatvoreno i radnim danima i vikendima.

Nije moguće decu upisati u vrtić. Ako hoćeš da ih neko čuva moraš naći ženu koja je domaćica i odgaja svoju decu pa će za određen iznos pričuvati i vašu. Ali dodatnog obrazovanja tu nema.

Ljudi nigde ne žure. Naručili ste krevet, stići će vam za 3 meseca. Ponekad morate da sačekati i 6 meseci na specijalistični pregled kod lekara.

Iznajmiljivanje stana je avantura. Nemate mnogo opcija, stanarine su mnogo skupe i morate se dopasti stanodavcu da vam iznajmi stan.

Novac i Švajcarci

Decu uče štednji od malih nogu. Većina njih počinje dobijati džeparac već sa 6 godina. To se radi kako bi dete znalo da raspolaže sa novcem.

Švajcarci su prilično velikodušni sa novcem ali samo ako im nešto stvarno treba. Neće ući u dugove zbog nepromišljenog troškarenja.

Slobodno vreme

Svi mnogo vole visine. Paraglajding, pešačenje, penjanje, panoramsko razgledanje i td. Vikend je za planinarenje, uživanje u prirodi. Tu nemam nikakvih zamerki,piše Stil

