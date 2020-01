Jake žene ne trpe ništa: One će radije biti same nego u društvu loših i negativnih ljudi

Jake žene znaju na vrijeme da prepoznaju ljude i navike koje im ne donose sreću i zadovoljstvo. U nastavku pročitajte šta je za njih jednostavno nedopustivo, a to su vam ujedno i smjernice kako da i vi postanete jedna snažna dama!

1. Pokušaj sputavanja: Snažnu ženu ne možete da zatvorite u zlatni kavez. Ona uvijek želi da napreduje, raste i uči.

Posvećena je svojim ciljevima, želi da ih ostvari i nema strpljenja za ljude koji pokušavaju da je zaustave na tom putu. Ne toleriše nepotrebne restrikcije i želi da raširi svoja krila kad god to poželi.

2. Nedostatak poštovanja: Ne morate da se slažete sa mišljenjem jake žene. Njoj to ne smeta. Cijenit će vaše mišljenje bez obzira na razlike. Možete da joj date konstruktivnu kritiku.

Ne boji ih se i uvažiće ih. Međutim, ona ne voli bezrazložne svađe, neutemeljene napade ili vulgarno izražavanje bez trunke poštovanja prema njoj. Zaboravite na se*sističke upadice u njenoj blizini, ona ih nikada neće smatrati duhovitim.

3. Negativni ljudi: Svi povremeno imamo loš dan jer se suočavamo sa negativnim emocijama koje utiču na naše raspoloženje.

Ponekad to raspoloženje nesvjesno prenosimo na druge ljude. Međutim, postoje nezadovoljni ljudi koji to rade svjesno i koji osobe u svojoj okolini žele da uvuku u začarani krug negativnih emocija. Takvim ljudima jaka žena brzo će reći zbogom. Za razliku od takvih osoba, one znaju da priznaju sopstvene greške, neće druge da krive za svoj neuspjeh i radit će na tome da budu bolje.

4. Strah od neuspjeha: Svi ga osjećamo, ali jaka žena ne dopušta da on preuzme kontrolu nad njenim životom. Neće se predati strahu, već će da rizikuje. Ona svaki neuspjeh pretvara u priliku da se poput feniksa podigne iz pepela i opet krene prema svojim ciljevima.

5. Zamjeranje: Jaka žena zna da joj zamjeranje neće donijeti ništa dobro, samo će iz nje crpjeti pozitivnu energiju. Sve odnose u svom životu posmatra razumno, pa će ljude koji su je povrijedili držati na distanci, ali neće ih mrziti. Ona nema vremena za mržnju, jer je fokusirana na dobre strane svog života, piše “pult24“.

