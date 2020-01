Pun Mjesec u Lavu 9. februara 2020.: Napravit će pravu pometnju na polju ljubavi i posla i mnogima će promijeniti život iz korijena

Ipak, mjesec stupa na snagu i unijeće promjene u život svim horoskopskim znacima. Pun Mjesec u Lavu u februaru napravit će pravu pometnju na polju ljubavi i posla, pa je važno da se pripremite na izazove koji slijede. Saznajte odmah šta će se dešavati 9-tog februara 2020-te godine!

Pun Mjesec u Lavu 9-tog februara biće veoma značajan. Ako tog dana donosite važne odluke, budite fokusirani na budućnost, jer će odluka da utiče na buduće događaje u vašem životu. To se posebno odnosi na Ribe i Djevice. Važno je da napomenemo da će se od 9-tog februara završavati postepeno stvari koje ste već odavno htjeli da završite, a za to niste imali hrabrosti ili mogućnosti. Moguće je da će doći do razvoda ili raskida veze, koja je već duže vrijeme bila u krizi. Mnogi horoskopski znaci osjetit ćete nerazumijevanje od strane partnera, biće više svađa nego inače i osjetit će se nemir i potištenost. U narednim danima treba da preispitate sebe i svoju vezu, da jasno odlučite šta želite i da sa partnerom iskreno o tome popričate. Doći ćete do kompromisa, samo ukoliko budete svoje želje ispričali i ukoliko ne budete krili bilo šta od partnera. U suprotnom, očekuju vas rasprave i neslaganja, piše “Mogu ja to sama“.

Pun Mjesec u Lavu donosi i pokretačku energiju. Lav je poznat po tome da voli da bude vođa, da voli raskoš i napredak. Mnogi horoskopski znaci želeće da se njihov glas čuje i da budu primjećeni. Moguće je da ćete ovog mjeseca biti u potrazi za boljim poslom, ili da ćete se truditi da ostvarite bolji položaj na sadašnjem poslu. Uoči punog Mjeseca, treba razmisliti i o kritikama koje primamo od strane najbližih ljudi. Strijelčevi i Škorpije suočiće se najviše sa kritikama, i treba da ih ‘iskoriste’ i da ih pretvore u produktivne poduhvate koji služe da oni sami budu bolji. Mnogi znaci imaće priliku da se dokazuju, pa je ovo idealno vrijeme, ako planirate da svoju karijeru podignete na viši nivo.

Pun Mjesec donijet će i promjene na finansijskom polju. Ovaj period biće značajan za poslovne dobitke i prilive novca, pa je najbolje da uštedite i da vratite stare dugove. Novac će mnogim znacima biti prioritet u narednim danima, a Ovnovi i Vage će ga olako trošiti. Ipak, treba da pripazite, jer ova finansijska povoljnost nije tako česta, kada su zvijezde u pitanju. Ako želite da unovčite u svoj hobi ili posao, ili da u nešto investirate, to može biti uspješan korak. Takođe, ako imate na umu da, ako želite da osnujete sopstveni posao, vrijeme je da napravite dobar biznis plan i da počnete da ostvarujete svoje ciljeve.

Kada je pun Mjesec u znaku Lava, savjetuje se da se posvetite sebi i da radite na preispitivanju sebe. Idealno je vrijeme za unutrašnje promjene i za rad na sebi. Možda ćete imati želju i potrebu da radite stvari koje dugo niste. Počnite da trenirate, da jedete zdravije ili da ostavite štetnu naviku sa kojom se niste još uvijek izborili. Ljudi koji su rođeni u znaku Lava osjetit će stabilnost i zadovoljstvo u svim životnim sferama. Ostalim znacima, pun Mjesec donosi mnoga pitanja, ali i želju da nešto u životu promjene, da stvore nešto veliko i jedinstveno, da ostvare svoje snove.

Kada je Lav u pitanju, njegove slabe tačke su srce, kičma i leđa, pa je moguće da ćete sa njima imati problema. Idealno je vrijeme da sebi priuštite sitna zadovoljstva i da se počastite nečim što ste dugo priželjkivali. Moguće je da ćete više izlaziti i da ćete se više družiti. Pun Mjesec u Lavu može da promijeni život iz korijena i može da vas navede da više nego ikad razmišljate o budućnosti, o karijeri i o porodici. Ovaj period je bitan za sve horoskopske znake i treba da donose odluke mirne glave, kada o svemu dobro razmisle. Budite spremni i na nova poznanstva, nove saradnje i nove prilike.

Uživajte 9-tog februara u uzbudljivom danu koji će vam donijeti nova životna iskustva!

Loading..

loading...

Facebook komentari