Ženama više stresa zadaju muževi nego djeca

Udane žene su pod stresom mnogo više nego one koje su slobodne, prenosi Bright Side. One svakako imaju više izvora stresa: posao, roditeljstvo i brak. Žene koje su pod stresom češće osjećaju glavobolju, umor i bijes. Roditeljstvo je veoma stresno, ali iznenađujuće je to što zapravo muževi ženama zadaju više problema nego djeca, piše “Klix“.

Prema istraživanjima, čak 46 posto žena je reklo da im više stresa zadaju muževi i da to nema nikakve veze s prevarom ili nasiljem.

Muževi se ponašaju kao velika djeca

Činjenica je da se muškarci ponašaju kao djeca sve do svoje 43. godine. To se ne temelji samo na njihovim neozbiljnim stavovima po nekim pitanjima i na ponašanju, već i na njihovom ponašanju prema djeci.

“Sedmogodišnjak će uvijek biti sedmogodišnjak, ali tridesetpetogodišnjak koji se ponaša kao da ima 7 godina zadaje mnogo više stresa, jer bi trebao znati malo više“, rekla je jedna žena tokom istraživanja.

Očevi se, najčešće, zabavljaju sa svojom djecom. Kao posljedicu toga imamo da se na očeve gleda kao na prijatelje, društvo za odmor i sudionike u zabavnim idejama koji dopuštaju sve. Majke se više bave pitanjima odgoja, discipline, zdravlja i obrazovanja djeteta. Žene više prate dnevne navike djece, daju im savjete i brane im mnoge “ludosti”. Kako se čini, mame su uvijek “loši policajci”. To narušava njihovu vezu s djecom i može dovesti do konflikta između samih roditelja.

Rješenje:

Najbolje je držati se jedinstva. Ako jedan roditelj nešto zabrani djeci, trebao bi to zabraniti i drugi roditelj. Nužno je da se roditelji slažu oko zabrana i dozvola koje uvode djeci.

Također je veoma važno i podijeliti obaveze oko brige o djeci tijekom dana. Dijete ne može ići na plivanje, izabrati vitamine i dogovoriti pregled kod ljekara na svoju odgovornost, ali roditelji to mogu učiniti za njih. I to je trenutak kada muž treba uskočiti i pomoći svojoj ženi. Tada se majke mogu prestati fokusirati na greške koje njihova djeca prave, prestati sve kontrolirati i ponekad sudjelovati u igrama koje muž organizira za djecu.

Kućanski poslovi koje žena ima postaju preveliki

Studija je pokazala da jedna od 5 mama kaže da im muževi ne pomažu dovoljno oko svakodnevnih obaveza i da je to jedan od izvora njihovog stresa. Žene potroše dosta vremena na kućanske poslove, dok muškarci većinu vremena potroše odmarajući se. Obaveze jedne žene podrazumijevaju, ne samo kuhanje i čišćenje, već i plaćanje računa, kupovinu namirnica i planiranje kućnog proračuna. Ove aktivnosti su veoma važne za porodicu, ali postaju prevelike za samo jednu osobu. Ovo, svakako, nije najzahvalniji posao i često i ženama i muškarcima zadaje više stresa nego uredski posao, jer se u uredu osjećaju poštovanije. Dakle, ako se žena sama brine o kući, njen stres raste.

Rješenje:

Najjednostavnije i najlogičnije rješenje je da muž pomogne ženi oko poslova u kući. Jednako podijeljeni kućanski poslovi su jedan od najvećih razloga za uspjeh braka.

Oba supružnika trebaju cijeniti trud i rad onog drugog, jer je svaki rad važan čak i ako ne donosi konkretnu zaradu u obliku novca. Ako se obaveze podijele na dva dijela, završavat će se brže i supružnici će imati više vremena koje mogu provesti zajedno.

Žena se osjeća krivom i nedostaje joj slobodnog vremena

S obzirom na sve dužnosti koje ima jedna žena, ona se može osjećati kao da joj nedostaje slobodnog vremena. To se posebno osjeća ako radi posao s punim radnim vremenom, a navečer kada dođe s posla, mora posvetiti pažnju svakom članu porodice i obaviti svoje kućanske poslove. Ovaj osjećaj, također, vodi prema stresu. Žene pokušavaju sve završiti u roku od 24 sata, a kada se žure, često se događaju i greške.

Odgovornost za djecu, muža i kuću leži na ženi i ona onda osjeća krivnju kada nešto pođe po zlu. Stres, također, može biti uzrokovan i krivnjom.

Jedna žena je rekla: “Osjećam se kao da sam shvatila mnogo toga o roditeljstvu sama, bez sudjelovanja svog muža u tome. To me jako stresira, jer, kada nešto pođe po zlu, odmah je sve moja krivnja.”



Rješenje:

Kako bi žena osjećala manje stresa zbog nedostatka slobodnog vremena i osjećaja krivnje, muž treba podijeliti s njom, kako dužnosti oko djece i kućanskih poslova, tako i brigu o obitelji uopće. Tu postoji dvoje odraslih, a ne samo jedna žena, a kada supružnici razgovaraju o problemima, zajednički donose odluke i oboje su odgovorni za njih, to im pomaže ujediniti se i riješiti mnoge probleme.

Stres može dovesti do razvoda i zdravstvenih problema, zato biste se trebali potruditi imati manje stresa u životu sa svojom porodicom.

