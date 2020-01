Mjesečni horoskop za Februar 2020- Šta mogu da očekuju Rakovi, Lavovi i Djevice

RAK Veljača/februar je mjesec kada ćete ostvariti neke nove poslovne kontakte i suradnje, a samo o vama ovisi kako će se ta suradnja završiti. Ukoliko ne žurite sa svojim idejama i budete strpljivi i spremni da čekate, moguća je poslovna suradnja koja će vam donijeti ne samo financijsku korist, nego i bolji društveni položaj i reputaciju kod ljudi kojima se već duže vrijeme želite dokazati.

S druge strane, ako ne želite čekati već odmah krećete s realizacijom i najmanja greška može vas skupo koštati i zato dobro razmislite prije nego što odlučite kojim tokom će vaš poslovni razvoj krenuti. Ako se posao krene razvijati u pravom smjeru, morate biti spremni na to da nećete više imati toliko vremena na neke aktivnosti van posla kao ranije.

U ljubavi vam je sve taman kako treba i jednostavno vam je čudno što je to tako. Uvijek ste imali neke razmirice s voljenom osobom, oko nekih bitnih stvari, ali i oko sitnica, svaki put kada se sretnete vi nađete neki razlog za svađu, ali ovog mjeseca su stvari drugačije i jednostavno niste navikli na ovakav mirni period u vezi.

Umjesto da se čudite što je odnos s partnerom konačno na zadovoljavajućoj razini, bolje je da uživate u lijepim trenucima s voljenom osobom i da ovo vrijeme iskoristite za planiranje nekog zajedničkog puta ili kraći izlet van grada kako bi proveli što više vremena zajedno.

Možda ćete na tom putovanju shvatiti da ste spremni da vašu vezu dignete na neku višu razinu i da to bude prava ozbiljna veza, veza koju dugo niste imali. LAV Izgledate ljepše nego ikada i za to ste zaslužni samo vi. Iako vam nije lako u životu, niste zadovoljni svojim životom i nije onako kako ste vi to željeli, obećali ste sebi da nikada nećete dozvoliti da drugi vide kada patite i koliko ste nezadovoljni.

Željeli ste se dodatno obrazovati, putovati i vidjeti nove zemlje i neka nova mjesta, ali vas je partner sputavao. Mislili ste da ima vremena, ali tek sada sebi priznajete da vremena više nema. Jednostavno vam nije do posla ovog mjeseca, odnosi s kolegama su daleko od sjajnih i nemate snage i energije da se s njima svakodnevno raspravljate oko nekih nebitnih stvari.

Razmišljate da sve napustite, da promijenite radno mjesto i radnu sredinu, ali trenutno nemate dovoljno hrabrosti za to, ne želite preuzeti toliki rizik na sebe, jednostavno morate sačekati neka bolja vremena. Mogući su bolovi u vratu i leđima. Prekovremeno ostajanje na poslu je uzelo maha i to tek sada vidite, posljedice se primjećuju polako ali sigurno.

Ti problemi nisu veliki ali vam ipak zadaju problema u određenim situacijama i trebalo bi da se pozabavite ovim zdravstvenim problemom što prije. DJEVICA Veljača/februar je period za koji ste emotivno vezani, nekada vam su se u ovom mjesecu dogodile najljepše stvari, ali ovog mjeseca su vam se dogodile neke loše stvari, neke stvari koje ne bi poželjeli ni najgorem neprijatelju.

Vaše emocije su izmiješane i iako se trudite da sačuvate neki ponos i dostojanstvo, u dubini duše znate da ste prepušteni sebi. To vas izjeda iznutra, ali ne smijete nikome pa ni sebi pokazati koliko se plašite budućnosti i što ona nosi.

Već duže vrijeme vas iskorištavaju na poslu, a vi ste morali šutjeti i trpjeti kako ne bi ispalo da se bunite i da niste zadovoljni radnim mjestom. Ipak, ovog mjeseca će vaša tolerancija biti na izmaku i na samo korak ste od toga da napustite ovaj posao zauvijek i da odete što dalje. Ništa vas više ne vezuje za ovaj kraj i za mjesto u kojem živite i uslijed toga želite otići i spaliti sve mostove za sobom.

Uslijed napornog posla i prekovremenog rada, zdravstveni problemi koji su vas zadesili su bili neizbježni, znali ste da će vam biti loše prije ili kasnije. Ovog mjeseca ćete dobar dio provesti na raznim analizama i liječenjima, ali to je sve zbog toga da bi vam bilo bolje, zato morate i to da izdržite,piše Infpult

