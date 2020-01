Ako niste znali, vaš ljubimac može vas naučiti da budete sretni: Evo i kako

Minjay ima 9 godina i, prema riječima njegove vlasnice, najsretniji je pas na svijetu. Od trenutka kada ga je dobila kao štene, ovaj žuti labrador skroz joj je promijenio život. Uspjela je naučiti od njega istinu o tome kako izgledaju prava sreća i ljubav. Podijelila je nekoliko lekcija o sreći koje je ona naučila od svoga najboljeg prijatelja u posljednjih 9 godina.

Svakog se dana probudite sretni što ste živi

Svakog se jutra Minjay budi ispunjen radošću i energijom. On je presretan kada se i ostali članovi obitelji probude. Radostan je što ih vidi i s nestrpljenjem iščekuje da zajedno započnu dan pun avantura. On trči do njihovih kreveta, maše repom i skače gore-dolje.

“Otkrila sam da je njegovo raspoloženje zarazno. Svima nam se događa da ustanemo mrzovoljni i da dan tako završimo. Preusmjeravanje raspoloženja na radovanje novom danu može napraviti golemu promjenu ne samo u vašem životu, već i kod ljudi u vašem okruženju”, otkriva nam Michelle.

Usporite i uživajte

Jutarnje šetnje sa psom, tijekom tih 9 godina, bile su poticaj da se Michelle dobro osjeća. Jednog ljeta, dok je uživala u šetnji sa svojim psom, zapitala je samu sebe: kome je stalo do toga kasnim li negdje?

Katkad imamo određene sastanke na koje moramo stići na vrijeme i sigurno ne želimo biti osoba koja ne poštuje tuđe vrijeme, ali, osim tih situacija, vrlo često sami sebi stvaramo stres i žurimo i kada to ne moramo. Kako Michelle navodi, veći je dio vremena samu sebe požurivala jer je sama odredila količinu stvari koje treba završiti za određeno vrijeme, što je bilo totalno nepotrebno.

“Jednostavno, ja sam najviše radila pritisak na sebe”, kaže Michelle.

Ona je to shvatila jednog prelijepog jutra kada se pas tijekom šetnje htio zadržati vani iako je ona žurila kući jer je morala završiti hrpu stvari. Međutim, pas nije htio surađivati i htio je ostati još malo vani. Nakon što je nekoliko minuta bila isfrustrirana, shvatila je: pas je bio apsolutno u pravu.

Jesu li tih dodatnih nekoliko minuta zaista razlog za toliku frustraciju i da bude ljuta na svog psa? Prvo, nije imala ni jedan sastanak tog dana ni važne rokove, a sve i da ih je imala, bi li joj tih nekoliko minuta pomoglo?

Ne bi! I zato je poslušala svog psa, opustila se i uživala još malo u jutru s njim. Zatim je pratila njegov tempo do kuće, nije ga uopće požurivala i to je trajalo samo nekoliko minuta duže nego što je ona odredila.

“Osjećala sam tog dana puno veći unutarnji mir nego što ga inače osjećam. Jednostavno, trebalo mi je da upijem prekrasno jutro, a na posao sam stigla samo sa 7 minuta zakašnjenja. Osjećala sam se fantastično osvježeno, bez nepotrebnog stresa. Kao rezultat toga, prošla sam cijelu listu svojih obaveza za taj dan i imala najbolje jutro u posljednjih nekoliko dana”, otkriva Michelle.

Uživajte u malim stvarima

Kako Michelle navodi, jedne večeri je izvela Minjaya u park, baš u vrijeme zalaska sunca. Iz nekog je razloga žurila kući. Na njene pozive pas jednostavno nije htio doći. Sjeo je na travu sa štapom u ustima i natjerao je Michelle da dođe do njega. Sjela je pored njega na travu kao dijete i uživala s njim u zalasku sunca i laganom vjetru.

“Bio je to jednostavan, mali trenutak koji bih inače propustila i shvatila sam da sam ih u životu propustila previše”, kaže Michelle, a prenosi Pop Sugar.

Budite pozitivni prema svima i pretpostavite da su dobri ljudi

Minjay je pun pozitivne energije.

“Da može, zaustavio bi se i veselo pozdravio svaku osobu na koju naiđemo tijekom šetnje i igrao bi se sa svakim psom koji nam ide ususret. Svakako, oprezan je prema životinjama i ljudima koji se u početku negativno postave. On svima daje priliku i općenito pretpostavlja da je svijet prekrasno mjesto”, navodi Michelle.

Prema njenim riječima, njegova osnovna pretpostavka je da su ljudi i psi sjajni, a zatim se prilagođava onima koji to nisu.

“Sada pokušavam primijeniti njegovo ponašanje i promijeniti način na koji komuniciram s ljudima. Također, pomogao mi je da se izborim s ljudima koji mi nisu simpatični – uvijek se trudiš biti okej prema njima, a ako su zlobni, jednostavno odeš bez razmišljanja”, savjetuje Michelle.

Ne dopustite da drugi ljudi utječu na vaše dobro raspoloženje

“Jednom smo s prijateljima bili na nekom izletu, a u našoj grupi bio je još jedan pas. U pitanju je bio mlađi pas koji nije bio naviknut na buku i stalno je lajao. Minjay se pokušao igrati s njim. Kotrljao se po travi, izazivao ga, zadirkivao ga je i nije dopustio da mu drugi pas, koji je nastavio da mu laje u lice, pokvari trenutke dobrog raspoloženja”, kaže Michelle.

Ona je bila potpuno zadivljena načinom na koji je Minjay jednostavno ignorirao uznemirenost drugog psa.

“Te sam večeri sebi urezala u mozak: bez obzira na to kako se netko drugi ponaša, ne dopustu da ti promijeni raspoloženje i to kakav si ti zaista”, navodi Michelle.

Stvari će se promijeniti i to je okej

“Kada sam prvi put ugledala znakove starenja kod Minjaya, naježila sam se. Iako je dio mene volio bezgraničnu energiju šteneta, ubrzo sam shvatila da postoji toliko prekrasnih stvari koje su dolazile s njegovim starenjem. Sada smo mogli zajedno sjediti u kafićima, bio je smireniji. Kod kuće na kauču, skočio bi i gurnuo mi glavu u krilo, što nikada nije radio dok je bio mlađi”, navodi Michelle.

Prema njenim riječima, bilo je niz novih trenutaka i lekcija koje je naučila do njega, a koji su se javili tek s njegovim godinama i sazrijevanjem. Shvatila je da ne treba žaliti ni za čim, već se sjećati samo lijepih trenutaka.

“Kako smo zajedno starili, Minjay je cijelu obitelj naučio da budemo bolji ljudi, a naša veza postajala je sve dublja. I ne bih to promijenila ni za što na svijetu”, zaključila je Michelle, prenosi “Klix“.

