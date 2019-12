JARAC I STRIJELAC! U 2020- OJ, GODIŠNJI HOROSKOP!!!!

JARAC

Ljubav i romantika će verovatno biti povoljne oblasti za napredak i dalju izgradnju u 2020. godini. Bićete direktno otvoreni za vašu sposobnost da unesete stabilnost i sigurnost u ovo vaše carstvo.

Deca u nekom svojstvu igraju ulogu u narednoj godini i zahtevaju od vas osećaj odgovornosti i predanosti. Takođe, obavezno pristupite i dozvolite svom unutrašnjem detetu dovoljno vremena da se igra i uživa u novim stvarima koje ste otkrili u životu.

Posao i karijera

U 2020. godini ciljevi Jarca biće jasnije definisani na radnom mestu. Vaši prošli klijenti i kontakti će biti posebno korisni ove godine kada je reč o uspehu u vašem poslu. Stvaranje novih klijenata i jaka veza sa vašim kolegama je takođe važno za vašu karijeru. Ovo će vam pomoći da se istaknete prema nadređenima, što bi vam moglo doneti neku vrstu nagrade.

Jarčevi će ove 2020. godine imati poteškoća u svojim finansijama, ali takođe i mnoge mogućnosti. Ove godine ne zaboravite svoje ciljeve. Imaćete bolje razumevanje vašeg budžeta za ovu godinu. Generalno, trebalo bi da imate bolji način upravljanja vašim novcem, koji bi trebalo da vam puno pomogne u ovoj godini. Ova 2020. godina neće biti dramatična godina za vašu karijeru, nećete imati problema il ineuspeha. Vaše najbolje vreme će biti krajem godine kada će energije biti povoljne za promene i napredovanje ako odlučite da ih iskoristite.

Da biste postigli svoje ciljeve za budućnost, stvorićete neki novi savez sa nekim sredinom leta. Vaše uobičajeno odgovorno ponašanje u radu i na poslu, vaša veština za upravljanje i red, organizacija i autoritet, biće izraženi u odnosima sa drugima.

Ova 2020. godina će vam doneti stalnu pozitivnu energiju u vaše finansije. Otkrićete da vam financije dolaze iz vaših dugogodišnjih radnih i partnerskih odnosa ili od karijere i posla koji obavljate. Drugi ljudi ili neki spoljašnji uticaji mogu ometati ili vas mogu ograničiti u vašim finansijskim transakcijama. Videćete zaista dobre investicije za ulaganje i mogućnosti za profit. Vreme je da nastavite da gradite i povećavate svoju imovinu.

Ljubav

Ove 2020. godine vaš ljubavni život će verovatno biti centar vašeg života. To je vreme da se obavežate na svoje dugoročne veze ako ste već u jednoj. Podignite sve na jedan viši nivo, dosta toga je na vidiku: veridba, venčanje ili čak rođenje deteta. Sve su to sjani načini za to. Ako niste u vezi a želite biti u vezi, tada je krug vaših prijatelja odlično mesto za započinjanje pretrage za osobom sa kojom možete stupiti u vezu.

Neka od tih osoba će vam biti dobar partner jer verovatno ćete sa njom imati više zajedničkog nego sa nekim koga niste poznavali. Pobrinite se da vaš partner zna šta vam treba u vezi, i potrudite se da obratite pažnju i na to šta je potrebno i vašem partneru. Verovatno ćete naći i nove prijatelje. Možda ćete čak početi da volite ljude koji su veoma različiti od vaših trenutnih prijatelja. Ti ljudi će omogućiti promene i nove mogućnosti u vašem životu.

U 2020. godini nastavićete vašu stalnu borbu za balansiranje između ljubavi i posla, porodice i kuće. U stvari vi se možete osećati nevoljeno i podcenjeno do sredine proleća, kad se konačno komunikacija poboljšava i kada ćete uživati u prijatnijim i ispunjenijim vezama.

Do polovine leta naćićete više mogućnosti za radosne i spontane odnose što vas može naterati da kasnije u godini napravite ozbiljnu procenu prioriteta i vaših veza. Verovatno ćete u ovom trenutku biti više društveni i otvoreni. To bi moglo dovesti do neke dugoročne veze za kojom ste toliko čeznuli.

Zdravlje

To što poboljšavate svoje unutrašnje ja, ne znači da bi trebalo da dozvolite da vaša spoljašnost pati. Budite sigurni da nađete dovoljno vremena za vežbanje i pokušajte da imate uravnoteženu ishranu. Srećom, verovatno se nećete razboleti. Još uvek treba redovno da posećujete lekara i stomatologa radi pregleda tokom retrogradnih datuma 2020. godine. Vaše zdravstveno stanje ostaće nepromenjeno ove godine i neće biti promena.

Zbog vaših izazova kada je u pitanju ravnoteža u vašem životu, bilo bi pametno uzeti malo od vaše radne i poslovne discipline i da fokusirate tu energiju na zdravstveni režim i bolju zdravstvenu praksu ove godine.

Kraj godine donosi vam određenu predodžbu budućnosti da je 2020. važna životna promena i da nećete morati da se fokusirate na potrošnju energije ili resursa.

Zaključak

Određena podrška moćnih ljudi čini ne tako očitu promenu u vašoj budućnosti u ranom delu godine. Zajedničke istine i strasti su takođe važni izvori za promene i razumevanje. Kako godina odmiče vaš fokus se premešta na obaveze, partnerstva i vašu intimnu vezu. Ljubav bi mogla cvetati ili se snažno razbuktati u predstojećoj godini i sa dodatnom težinom vaše vladajuće planete, Saturna, prolazeći kroz vašu petu kuću ljubavi, romantike i dece, može učiniti ovo još značajnijom godinom za izgradnju čvrste i sveobuhvatne unije.

Vi ste šef u vašoj porodici i nije dugo trebalo da prođe da biste to shvatili. Svrha vašeg života znači biti autoritet, stručnjak i vođa. Zbog toga ste ambiciozni i pametni u načinu na koji ostvarujete svoje ambicije i ciljeve. Neprestano, od rođenja, vi napredujete, polako se poboljšavajući dok ne stignete do autoriteta ili odlučnosti da postignete svoju ambiciju za vođstvom.

Možete sebi pomoći razgovorom i učenjem od ljudi koji su već u poslu.

Gledajte da dobijete podršku koju možete od njih. Vi ste poslovna osoba i vaša kreativnost je uključena vođstvu i rukovodstvu, budite sigurni da steknete ove veštine. Zbog ove velike ambicije ne želite da vas doživljavaju kao slabu ili pogrešnu i suzdržanu. Zato ćete radosno obavljati zadatke, reskirati ili eksperimentisati.

Zadržavanje pravog lica je za vas veoma važno. Dakle, vi ste ozbiljna, oprezna i marljiva osoba. Naučite da olakšate sebi ako možete jer se često zaglibite u neku naviku ili rutinu. Odlični ste u samodisciplini koja bi, ako se pojave drugi faktori, trebala garantovati uspeh. Zreli za svoju dob shvatate svoje dužnosti ozbiljno i odgovorni ste.

Možete kod ljudi stvoriti osećanje krivice, jer kako ste strogi prema sebi, tako često možete drugima prigovarati. Ako ne urade ono što vi želite, možete da postanete hladni i povučeni u pokušaju da ih kontrolišete. Uvek želite da uradite bolje i mrštite se na svaku neodgovornost. Usmerite se prema aktivnostima gde možete postati vođa.

Jarčevi će početi da gledaju stvari u novom svetlu ove 2020. Težićete unutrašnjem skladu, kao i spoljašnjem miru. Možda ćete takođe biti više u kontaktu sa svojom religijom i verom ove godine. Bez obzira na to šta radite, verovatno ćete želeti da radite na unapređenju vašeg unutrašnjeg ja, na ovaj ili onaj način.

Nemojte se bojati da zatražiti pomoć kada vam zatreba. Mnoge mogućnosti za poboljšanje doći će vam u 2020. godini. Morate znati kada da ih prigrabite sebi. Pokušajte da uživate. Ne bi trebalo biti teško.

Retrogradni uticaj Urana na znak Jarca 2020. godine je takav da ste uvek želeli da napravite svoj život posebniji, jedinstveniji i puni entuzijazma, a sada je pravo vreme da začinite stvari. Bez obzira na to osećate li to ili ne, možete se upustiti u veću životnu avanturu, pa zato uskladite svoje snove sa stvarnošću. Možete živeti san kojem težite, pa pogledajte svoj kalendar i pogledajte kako ga možete obojiti kako biste imali više radosnih dana nego ranije.

Pluton je u retrogradnom kretanju između 26. aprila i 5. oktobra u Jarcu. Pluton će vršiti pritisak na Jarca, znak kroz koji prolazi duže vreme, približno 16 godina. Vreme kada se Pluton susreće sa Suncem biće bogat objavama, unutrašnjim transformacija, značajnim promenama uverenja i stavova.

Nekim Jaracima koji su duhovno evoluirali sve ove transformacije činiće se prirodnim, jer su već upoznati sa duhovnim vrednostima i oni razumeju potrebu da treba nešto transformisati u sebi. Međutim, za druge koji su više pragmatični i više privučeni materijalnim stvarima, ove transformacije mogu biti grube i teške, teško će ih obaviti, razumeti i upravljati njima.

Kao što se to često u životu događa, kad ne razumemo da smo na raskrsnici i da moramo odabrati svoj put, kada nismo u harmoniji sa svojom dušom i prekinemo našu vezu s božanskim, u našim životima se dešavaju neprijatni događaji da bi pokrenulo naše duhovno buđenje. Retrogradni Jupiter je u vašem znaku, u kući ličnosti. Ovaj astralni aspekt olakšava u naredna četiri meseca otkrivanje informacija koje biste mogli da iskoristite da steknete izvesnu prednost.

Imajte veru u sebe i trudite se da se razvijate profesionalno i ne samo to. Vi bi takođe trebalo bi da budete pažljiviji u pogledu vrste informacija koje dobijate i kako ih možete najbolje iskoristiti za vaše dobro.

STRIJELAC

Nagrade za uloženi trud će vam brže stizati, nove veze kao i unapređenje starih, sve je to na vidiku i posebno važi za drugu polovinu 2020. godine. Isplati se da nastavite sa izgradnjom svog spoljašnjeg sveta sa velikompažnjom i marljivošću, ali morate da ostavite daleko vidljivije tragove za energiju koju ulažete.

Budite spremni da doživite dramatične promene u načinu na koji komunicirate sa ljudima iz svog života a takođe budite spremni na dramatične promene u bliskim prijateljstvima i porodičnim vezama.

Posao i karijera

Horoskop za 2020. godinu vam predviđa da ćete ove godine ostvariti više napretka u poslu. Ove ćete godine raditi više nego inače, a to će vam pomoći da postanete više uspešni ove godine. Ako bilo šta isprazni vašu energiju ove godine, to će biti vaš posao. Iako će vam biti pomalo neugodno da osećate umor nakon posla, to će vam takođe pomoći da se opustite nakon posla. Ovo je takođe dobra godina da tražite neki projekat od nadređenog na poslu za koji znate da će vam se svideti ili da pokrenete novi posao.

Ako budete naporno radili ove godine, verovatno ćete se jako približiti svemu onome što želite od svoje karijere u 2020. Imaćete više novca nego inače dosad. Imaćete dovoljno novca da otplatite dugove, pa čak i da uštedite za budućnost. Ovo je sjajna godina za finansijsku dobit.

Takođe, ova 2020. godina neće biti za vas najvažnija kada je u pitanju neka prekretnička karijera ili profesionalna promena. Težićete više da se usredsredite na sebe, a ne ka karijeri ili poslu. Dovoljno ste napredovali u karijeri poslednjih godina i vaša povećana produktivnost biće vaša nagrada.

Bićete skloni da budete posvećeni svom poslu onoliko koliko treba. Imaćete sposobnost oštrog i tačnog odlučivanje, pogotovo u rano proleće i kasno u zimu, tako da je to vreme da se malo proširi posao. Energije su prave za to. Čak i ako vam dođe do povećanog posla, imaćete potrebno samopouzdanje da sve uradite kako treba. Važni kontakti za budućnost biće u opticaju u prvoj polovini godine. Ono u čemu niste bili dobri poslednjih godina, sada ste naučili i ove godine će se sve to isplatiti.

U 2020. godini biće zastupljeno veće obrazovanje, putovanje i filozofija. To su ključne reči koje će biti uključene u ono kako vam novac dolazi kao i u vaš napredak ove godine. Međutim, vreme je da budete oprezni u investicijama. Ako preduzimate neka zajednička ulaganja, onda to činite sa malo više opreza nego što obično preduzimate kod takvih stvari.

Do kasne jeseni možda ćete biti manje oprezni jer će vaše unutrašnje energije privući finansije i sigurnost koje vam možda nedostaju. Doći će vam na neki neobičan način, nakratko, ali vi ćete zgrabiti priliku koja vam se ponudi.

Ljubav

Verovatno ćete ove godine tražiti promenu tempa u vašem ljubavnom životu, bez obzira da li ste sami ili ne. Ako ste sami, onda je pravo vreme da počnete da tražite novog partnera. Verovatno ćete naći ljubav sa nekim novim, a ne sa nekim prijateljem ili sa nekom bivšom ljubavi. Veća je verovatnoća da ćete upoznati nove ljude ako isprobate nove stvari ili odete na nova mesta.

Ako ste već u vezi, ovo je dobra godina da napustite vezu ako vaš ljubavni život ne ide nigde, posebno tokom retrogradnog Merkura 2020. godine. Ali, ovo je takođe odlična godina da se stvari podignu na viši nivo ako stvari idu dobro. Takođe će biti promena u vašim prijateljskim i porodičnim odnosima u 2020. godini. Moraćete biti više optimistični u društvu tih ljudi da da biste podigli raspoloženje. Ako želite da im pomognete da naprave prave odluke ove godine, uradite to pažljivo, nemojte biti naporni oko toga. U mislima će vam se motati pitanja da li ćete stupiti u brak u 2020. godini.

Na proleće 2020. napravićete nešto što će vam doneti stabilnost i gubitke u vezi pretvoriće u dobitke. Bićete u naletu remonta vašeg života i to će se odraziti i na vašu vezu. To će biti plan koji želite. Ono što je izgubljeno poslednjih godina biće zamenjeno, ne sa istim osobama, već sa onima one koje se bolje povezuju sa vašom nezavisnom i velikodušnom prirodom.

Zdravlje

Vaše zdravlje ove godine može imati nekoliko izazova i ako se oni dese, oni će biti manje bitni. Kako uđete u 2020. i tokom proleća, s vremena na vreme ćete se osećati iscrpljeno i sa manjkom potrebne energije ali ćete se oporaviti krajem proleća. To je novi početni ciklus koji nastaje, to je rast nakon odmora.

Imaćete kontakt sa zdravstvenim ustanovama, ali to će biti vezano za vaš posao ili za druge, a ne za vas. Vaše zdravlje i dobrobit i dalje će biti na duhovnom planu i vaša energija će biti visoka, intuitivna, sa osećajem za unutrašnji mir i zadovoljstva kakva niste imali odskora. Pazite na svoje stanje jer 2020. može da donese neke izazove a vi želite da budete spremni za susret sa njima.

Zaključak

Postoji neko neposredno učenje, a možda i putovanje, koje dolazi početkom godine i snažno utiču na vašu budućnost. Nemojte prebrzo odbaciti šansu da poboljšate staru veštinu ili čak da prekinete neki kurs za učenje nečeg novog.

Kako se godina kreće, energija se pomera na područje strasti i moćnih drugih ljudi u vašem životu. Verovatno će postojati posvećenost nekome ko može na neki način da pomogne u konsolidaciji vaše finansijske i materijalne sigurnosti. Neka vaše akcije i motivi budu u prednosti, tako što ćete ih jasno znati u okviru svoje svesti i nemojte se bojati odreći se onoga što osećate kao svoju ličnu moć.

Neka ponuda koja je nekako vezana za vašu prošlost takođe će se verovatno pojaviti kasnije u godini i dok vam se to čini sigurnim i obećavajućim, pogledajte da li je zaista želite ili trebate da se ponovo povežete sa svojom prošlošću na takav način.

Otvoreni ste i iskreni i to većina ljudi ceni. Uvereni ste, optimistični, oduševljeni i uvek gledate sve sa svetle strane. Preterujete i prenaduvavate stvari, a neki ljudi mogu reći da ste glasni. Društveni ste i sportski i izražavate se na prijateljski i pristupačan način. Želite da učite i uživate sa ljudima koje sretnete, posebno ako su druge kulture.

Potrebno vam je dovoljno prostora da istražite svet i postanete svoji. Ako ste zatvoreni u nekom prostoru, postaćete depresivni. Sveži vazduh i novi horizonti vas vitališu i stimulišu. Celog života ste zainteresovani za učenje i putovanje. Vi ste doživotni student ili putnik, druge kulture i zemlje vas fasciniraju.

Kreativnost za vas je ili proučavanje ili istraživanje. Svrha vašeg života je da putujete široko i daleko i naučite kako rade druge kulture, a zatim to znanje iskoristite kod kuće. Ovo vaše putovanje može biti stvarno, fizičko ili samo u glavi. Stoga ste vi avanturista i gusar ili učitelj i filozof. Kroz sve ovo, vi ćete pronaći priznanje i ispunjenje.

Pošto ste filozofski nastrojeni, vi ste i religiozni, moralni i etički, misionar. Najgore što mislite jeste da ste uvek u pravu i tako postajete preteran revnosni i pravični po svom ubeđenju. Vaš entuzijazam vas navodi na pretpostavku da možete izvršiti zadatak čak i ako niste spremni za to ili uzimate više nego što možete da podnesete.

Ova 2020. godina verovatno će vam doneti mnogo promena. Ali ako donesete sve prave odluke, promene će biti na bolje. Bićete u mogućnosti da sami odlučite o svemu ove godine. Imaćete brojne mogućnosti ove godine i ako uzmete one prave i propustite loše, onda ova godina neće biti ništa drugo nego sjajna. Ne zaboravite da se odmarate, provodite vreme sa ljudima do kojih vam je stalo i radite na svojim hobijima i ova godina će biti odlična za vas.

Venera u prividnom retrogradnom kretanju kroz 12. kuću donosi puno mentalne energije, fokusni kapacitet, ali i konfuziju, jer nećete moći da razumete šta osoba pored vas želi dok joj vi u isto vreme dajete sve. Vi ćete tražiti odgovor na pitanje šta je to što vas čini srećnima. Osetićete potrebu da se izolirate od drugih kako biste stvorili bolju vezu sa duhovnim božanstvom, tako da je dobro vreme da se približite Bogu i da pojačate svoj duhovni život. Na kraju 2020. godine mnogi Strelci će uspeti da uspostave nove životne principe. Za one pod sretnom zvezdom, sve može doći putem otkrovenja i predskazujućih snova.

Ove će godine, kada je Merkur retrogradan, za Strelce biti manje napeto razdoblje nego za druge znakove, a to će biti:

Verovatno ćete dobijati vrlo dobre vesti od porodice i putovati. Kada je moguće, preporučuje se izbegavanje veoma dugih putovanja, ali u slučaju da su neophodna, morate da preduzmete potrebne mere predostrožnosti.

Uticaj Saturna na Strelca biće takav da ćete se brinuti za sigurnost i materijalnu udobnost više nego ikad dosad. Neće biti neočekivanih finansijskih skokova, a sve što sada sakupite je kroz vaš dug napor i rad. Ambicioznost i praktični duh se povećavaju, pa biste mogli doći u iskušenje da postignete neki dogovor koji podrazumeva neku proizvodnu aktivnost.

Dajete veću važnost uštedama novca razmišljajući o mračnim vremenima koja bi mogla doći. Postajete više sračunati, rezervisaniji, pažljiviji s novcem, bojeći se za sutra. Ponekad ćete sebe da ograničite samo sa onim nužnim minimumom koji vam je potreban za život.

Retrogradan Mars u Ovnu uticaće na Strelca u profesionalnom sektoru, gde će astralni aspekti olakšati pojavljivanje prepreka u ispunjavanju zadataka. Takođe, Strelac će imati dva meseca da preispita i reorganizuje neke aspekte vezane za posao i dodatne saradnje.

Retrogradni Uran u Biku, počev od 16. avgusta, uticaće na ljubavni život Strelac. Sada je vreme da rizikujete u ljubavi, čak i ako preduzmete akcije koje nisu svojstvene vama. Naučićete mnoge stvari o životu i ljubavi dok naučite da postanete bolja osoba,piše Zodijak

