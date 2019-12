Detaljan mjesečni horoskop za Januar 2020 – Šta bi mogli da očekuju Djevice, Lavovi i Rakovi

RAK Posao: Iako još uvek traje faza kada nižete uspehe na poslovnom planu, ne dozvolite da vam mali padovi poljuljaju samopouzdanje i pozitivnost. Sve stvari se poslože na kraju baš onako kako treba. Pred vama je sasvim korektan mesec tako da što se posla tiče nemate previše razloga za brigu.

Sve se odvija standardnim tokom kada je mesec januar u pitanju tako da budite bez brige i iskoristite ovaj mesec za malo više odmora i opuštanja. Ljubav: Sredinom januara je velika šansa za sve slobodne Rakove da upoznaju ljubav svog života. Kada se smiri praznična euforija, tada je pravo vreme za novu ljubav.

Većina Rakova koji su u ozbiljnoj vezi ili braku konačno će tokom ovog meseca naći pravo ljubavno ispunjenje, mir i stabilnost u svom odnosu. Pored toga, trudite se da provedete dovoljno vremena i sa ostalim članovima svoje porodice i da učinite da i njima praznici prođu u miru i ljubavi.

Zdravlje: Krajem januara se posebno pričuvajte što se zdravlja tiče, jer su moguće bezazlenije prehlade. Ne dozvolite da svoj organizam zatrujete brzom hranom tokom praznika već jedite umereno i hranite se zdravije. Idealno je da početak nove godine bude početak i mnogo zdravijih navika.

Pored zdravijih navika što se ishrane tiče, bilo bi dobro da vodite računa i šta unosite u svoj um. Ugasite TV i slična čuda koja vam samo pune glavu crnim vestima, tugom i nervozom. Odaberite neke lepe i poučne knjige koje će vam podići nivo svesti i izdići iznad sivila u kom se svet trenutno nalazi.

LAV Posao: Karijera vam je napredovala poslednjih meseci, ali posle praznika očekujte se da radite malo jačim tempom nego inače. Tokom prazničnih neradnih dana će se nagomilati dosta stvari koje ćete posle morati da odradite od druge polovine januara.

Ipak, to ne treba da vam brine jer ćete vi svakako sve to postići i odraditi na vreme kao što to uvek i biva. Tako da – bez brige i samo se opustite. Ljubav: Ovaj mesec januar će biti dosta aktivniji i življi nego mesec decembar.

Dok ste se u decembru pripremali za Novu godinu i praznike, pa niste imali vremena za ljubav, januar je sada pravi trenutak za to. Svi slobodno lavovi imaju odličnu priliku da već u prvim danima januara upoznaju novu osobu sa kojom mogu započeti jako lepu vezu koja može kasnije kulminirati i brakom.

Zdravlje: Zdravstveno stanje bi trebalo u velikoj meri da se popravi tokom ovog meseca pa bi neki problemi koje vučete iz 2019. mogli polako da nestaju. Da bi se to desilo, jako je bitno da ostajete pozitvnog duha i da ne dozvolite crnilu sadašnjice da vas obuzme i da postanete kivni na sve i na svakog. Svako ima svoj put i svi ti koje smatrate da su loši, takvi su zato što imaju nisku svest.

Zato se potrudite da imate razumevanja za sve i da ne dozvolite da to utiče loše na vašu psihu i zdravlje. DEVICA Posao: Iako ste poznati po tome da na poslu više brinete da drugima udovoljite nego sebi, ovog meseca januara bi konačno to moglo malo da se promeni pa da pomislite i na sebe i da sebe stavite konačno na prvo mesto, bar na kratko.

Potrudite se da ovog meseca malo više odmorite, nakupite pozitivne energije i onda da krajem januara i početkom februara krenete u nove radne pobede bez puno stresa i nervoze. Ljubav: Na ljubavnom planu nema nekih većih promena za sve zauzete rođene u ovom horoskopskom znaku.

Za slobodne Device moguće su nove ljubavi, ali tek krajem ovog meseca. U prvoj polovini januara odvojte dovoljno vremena za svoje voljene članove porodice, a pravi partner će doći kada se najmanje budete nadali, a u isto vreme kada najviše budete spremni za to,piše Infpult

Zdravlje: Iako ste u 2019. godini imali dosta raznih zdravstvenih problema, situacija od Nove godine bi trebala postepeno da se popravlja pa bi tako neki od zdravstvenih problema trebalo da nestaju. Bilo kako bilo, najbitnije je da održite zdrav razum i pozitivnu psihu jer je to najbitnije u današnje vreme kada je pritisak i stres prisutan svuda oko nas.

