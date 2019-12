Horoskopski znaci koji će do kraja godine naći pravu ljubav

Ako trenutno niste u vezi, zasigurno imaš nekoga ko ti je barem malo simpatičan. Ako on to još ne zna, uskoru će saznati. Pun Mjesec u Blizancima 12. decembra osvjetlit će tvoj ljubavni život i stvari će krenuti dobrim putem, nema razloga za brigu.

Ovan

Mars, planeta akcije, nalazi se u tvojoj kući senzualnosti i se*sualnosti. Dakle, pripremi se da budete vrlo zaposleni.

Pun mjesec 12. decembra ovog puta je sjajan trenutak da progovorite i kažete svom partneru šta mislite i osjećate. Ali, budite spremni da i oni vama kažu svoje mišljenje. Ako niste u vezi, samo podignite glavu, vaša nova romansa veoma je blizu.

Prvo poradi na tome da se povežete na mentalnoj razini, a sve ostalo doći će s vremenom.

Bik

Poradite na svom ‘bezobraznom govoru’ ovog mjeseca jer će vam trebati. Čak dvije planete nalaze se u tvojoj kući senzualnosti i se*sualnosti što će decembar za vas da učini veoma vrućim mjesecom.

Istovremeno, imaćete veliku potrebu da kažete sve ono što mislite. Zato, pripremite se na puno razgovora. Imaj na umu da će vam ovog meseca zafaliti malo dodatnog strpljenja. Duboko udahnite prije nego sve izbacite iz sebe.

Blizanci

Želite topliji, ispunjeniji se*sualni život? To ćete i dobiti. Dok se Jupiter kreće kroz vašu intimnu osmu kuću, žudjet ćete za dubljom povezanošću. Povremene veze i nedefinisani odnosi neće vas više zadovoljavati i usredsreditćete se na nekoga sa kim vidite svoju budućnost.

Od 9. do 28. decembra, kada će se Merkur kretati kroz vašu sedmu kuću partnerstva, bićete posebno motivisani da zaronite u važan istraživački projekt sa partnerom. Pripremite se na duhovitu i živopisnu avanturu.

Rak

Od 20. decembra do 13. januara vreme je da otvorite svoje srce za novu vezu, a oni koji su trenutno u vezi, vrijeme je da podignu odnose na novi nivo.

Dijeljenje misli, strahova i snova s partnerom uvešće dozu mira u vaš život. Odlazak na put mogao bi dodatno da vas poveže i unese još malo intime u vezu. Takođe, čak i obično gledanje filma na kauču, nakon posla, dovešće vas do senzualnog vođenja ljubavi pa je savjet zvijezda – budite spremni na sve!

Djevica

U decembru ćete uživati u maštanju i komunikaciji sa razigranim djetetom unutar vas samih. Zabavljaćete se i raditi samo ono što vas čini sretnom. Naravno, uživat ćete i u se*su, romantičnim trenucima s partnerom, a ako ste slobodni – dignite glavu i upoznajte neke nove ljude.

Izađite iz okvira na koji ste navikli i upustite se u novu avanturu. Sve dok imaš povjerenja u samu sebe slijedi svoju intuiciju, nećete zažaliti zbog promjena na koje se odlučite…

Vaga

Kalendar će vam biti prepun, dok će se društvena Venera kretati kroz vašu petu kuću romantike od 20. decembra do 13. januara. Ako ste u vezi, tvoja živahna energija realizovatće se u krevetu, a ako ste sami, uživajte u društvu svojih prijatelja i kolega i upravo to će vas dovesti do susreta sa nekim novim i uzbudljivim.

Ovo čarobno vreme donijet će vam vruću romantiku. Takođe, možda bi trebalo da razmotrite promjene koje bi mogle da podstaknu osjećaj sigurnosti. Recimo odlazak u novi grad ili promjenu na poslu.

Škorpija

Biti Škorpija znači da prirodno i često razmišljate o seksu i vezama, ali ovog mjeseca imaćete još jaču potrebu da shvatite koje su vam želje i da ih ostvarite. Pun mjesec 12. decembra je u vašoj kući senzualnosti i intuicije i sada je pravo vrijeme za nove stvari i korake.

Novogodišnje praznike provedi sa voljenim osobama i ponovno se povežite sa svojim korijenima. Ako ste u novoj vezi, napravite sljedeći korak i povedite svog partnera u dom iz djetinjstva, a ako nemate partnera budite spremni na mnogo koketiranja. Zaljubljeni pogledi biće usmjereni upravo prema vama.

Strijelac

Iskoristite svoje direktno i nefiltrirano dijeljenje emocija za razgovor sa svojim sadašnjim ili novim partnerom. To je najbolji način da se osigura čvrsta osnova veze. Takođe, tako ćete oboje izneti svoje želje i potrebe pa ćete znati na čemu ste.

Nakon 20. decembra Venera će se kretati kroz vašu treću kuću komunikacija i osjećaćete potrebu da se još jače i glasnije izjasnite. Iskoristite ovaj decembar da pišete, učite i putujete, a sve to radite s osobom koja vas usrećuje.

Jarac

Decembar je mjesec u kom ćete shvatiti koliko zapravo žudite za romantikom i dubokom povezanošću. Sada je vrijeme da prigrlite svoju osjećajnost i da podijelite svoje strahove sa voljenom osobom.

Upravo to će da vas osnaži. Takođe, shvatićete da radite naporno i da ponekad morate da odvojite vrijeme za sebe. Priušti sebi pedikir ili masažu. Malo brige o sebi vratiće vas ponovno na put pun samopouzdanja i sreće.

Vodolija

Sav fokus u posljednje vrijeme usmjerili ste na posao. Vrijeme je da “stisnete” pauzu – opustite se sa svojim partnerom ili ako ste slobodni, da odete na večeru sa novom osobom.

Budite kreativni i spontani. Nakon 20. decembra Venera će ući u vaš znak i zasijat ćete u punom sjaju. Nemojte da se bojite da govorite i da se zauzmate za sebe.

Riba

Decembar je vrijeme za samoozdravljenje i pronalaženje ravnoteže između posla i života. To je veoma važno za emocionalno i fizičko zdravlje. Za podršku možete da se obratite i svom partneru, ali i bliskim prijateljima sa kojima ćete da provodite puno vremena posljednjeg mjeseca u godini.

Ako ste slobodni izađite iz kuće i upoznajte nekog novog. Možete se javiti i onom “prijatelju” o kojem ponekad razmišljaš. Sada je pravo vrijeme da se vaš prijateljski odnos pomakne na viši nivo, piše “Luftika“.

