Mudri savjeti bake: “Kada biraš partnera za brak, obrati pažnju kako se odnosi prema svojoj majci”

Bake su pokupile svu mudrost ovog svijeta i imaju najbolje savjete za omladinu. Koliko puta vas je baka ‘stavila pred sebe’ i trudila se da vam prenese svoja iskustva, kako se prije živjelo i koje ‘breme’ su žene u njihovom vaktu na leđima nosile?

To breme im je dalo životno iskustvo iz kojeg su izvukli ono najbolje i nastoje to nama prenijeti. Nažalost, često nemamo živaca i čini nam se suvišnim to što govore, ipak, trebamo ih saslušati i uzeti ono najbolje što se može iskorisiti.Ovo su neki od savjeta, korisnih i veoma poučnih. – Nikada nemoj čovjeka dočekat’ smrknuta , more bit’ da se umorio i da je gladan,. Nego fino sa njim, pitaj ga kako je , svaki belaj isan lakše prihvati kad je sit i kad mu ga kazeš na lijep način.

– Žena se samo jednom zgadi čovjeku i tu nema povratka, zato uvijek budi uredna i mirišljava, tako da te poželi zagrliti uvijek, a ne da bježi od tvoje neurednosti. Ne govori uvijek sve što misliš, kad ti padne glupost na pamet ti se idi napij vode, i zadrži malo kako ne bi progovorila. Svaka koja ostane je zlatna.Pazi: riječi su i med i otrov, ne mozeš ih vratiti kad jednom izgovoriš. Zato je bolje što se prećuti. Vidi s kim imaš posla. Ako je čovjek nezahvalan i sve mu smeta dok je još mlad, šta će bit’ kad ostari. A što se tiče muškarca, kada biraš partnera za život obrati pažnju kako se ponaša prema ženama u svojoj porodici.

To će ti najbolje pokazati kakav će biti sa tobom za nekoliko godina kad prođe zaljubljenost. Ako ne pazi vlastitu majku, neće pazit’ ni tebe, ni tvoju porodicu, a možda čak ni djecu. Ja znam da mladost ne zna za tragediju, i znam da želite probati sve ali jedno upamtite djeco – Ne vozite brže no što vaš anđeo čuvar može letjeti. I vjerujte mi na riječ, kada ostarite sve što ste činili u mladosti će vam izgledati besmisleno,piše Infpult

