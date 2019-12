Sve je djelovalo lijepo MAJKA nije izgovorila riječ o mojoj DJEVOJCI zbog koje nas nikad više neće vidjeti

Pisac David Lurn podelio je na Redditu priču o upoznavanju njegove supruge, Tamare i njegove majke. Kako kaže, to je bilo veče kada se potpuno razočarao u svoju majku, a njegov tekst prenosimo u celosti, prenosi espreso.

– Jednom u životu, pitanje moje majke potpuno me je ostavilo bez teksta. Bilo je to dana kada sam doveo svoju divnu devojku Tamaru da se upozna sa mojom majkom.

Nisam očekivao neko oduševljenje svoje majke. Ona i dalje živi u nekom viktorijanskom dobu i poštuje pravila i norme ponašanja tog doba. Poštuje protokole koji više nigde ne važe i koji su zapravo čak i rasistički. Znao sam da će biti loše, ali pojma nisam imao da će biti toliko loše.

Znao sam da je moja majka loša osoba. Ipak je poznajem 30 godina i preživio sam tri decenije maltretiranja i nemogućih zahteva. Međutim, čak ni ja nisam bio spreman na ovo.

Dakle, doveo sam svoju divnu devojku Tamaru da je upozna. Tamara je obrazovana, fina, kulturna, lekar. Moja majka, žena koja nema dan radnog iskustva, odmerila nas je na vratima, onda nju dobro odmerila, ledeno se nasmešila i rekla mi:

“Dušo! Zašto mi nisi rekao da ti je devojka crnkinja?”.

Zinuo sam i uzdahnuo od užasa. Pogledao sam je, onda pogledao Tamaru, uhvatio je za struk i rekao “Zbogom majko”.

Od tog dana do danas ona i ja nismo reč progovorili. Možda me jeste rodila, ali to stvorenje nije moja majka. Slika koju delim nastala je baš sekund pre nego što smo krenuli do nje, bio je Božić.

Dao sam mojoj majci mnogo šansi. Međutim, ona je odrasla u nekom tom svom viktorijanskom svetu i veruje da ima neke privilegije koje nema, to vreme je odavno prošlo. Prosto, njen um nije mogao da prihvati da je ta “crnkinja” obrazovana, kulturna dama sa manirima koja samo ima više melanina u koži i da treba da budem srećan što je ona takva rešila da prihvati ovog grubog, neotesanog i loše obrazovanog bivšeg pilota.

