E-BEBE OSVAJAJU SVIJET! Do 2037. godine biće ih više nego sve ostale djece!

Do 2037. godine procenjuje se da će u Velikoj Britaniji biti više beba rođenih u vezama koje su započele tako što su se roditelji upoznali na internetu, nego onih iz drugih vrsta veza, pokazuje novo istraživanje.

Prema podacima istraživanja koje je sprovela Poslovna škola Imperijal koledža, 40 odsto beba koje će biti rođene u narednoj deceniji biće e-bebe, piše Independent. To će biti deca roditelja koji su se upoznali putem aplikacija za upoznavanja.

Izveštaj je pokazao da je svaka treća veza (32%) koja je započela u periodu od 2015. do 2019. godine započela na internetu, u poređenju sa svakom petom započetom u periodu od 2005. do 2014. godine. Naučnici predviđaju da će ovaj trenutni procenat do 2030. godine biti znatno veći. Digitalni svet je doveo do ekspanzije onlajn zabavljanje jer je učinio potragu za partnerom mnogo lakšom sa garancijom da će se oni odgovarati našim kriterijumima – rekao je doktor Paolo Tatiči sa Univerziteta Imperijal.

Ono što je najprivlačnije ljudima koji su u potrazi za partnerom na internetu jeste iskrenost, dok ih zajednički život sa roditeljima najviš eodbija od potencijalnog partnera,piše Informer

