Horoskop – očekuju nas jedan od najljepših perioda: Kakve divne trenutke donosi Jupiter u znaku Jarca (do 19. decembra 2019.)

Jupiter će biti aktivan u znaku Jarca od 2. decembra, a trajat će sve do 19. decembra 2020. godine. Ovo je jedan od najznačajnijih astroloških događaja u ovoj godini i itekako će uticati na živote svih horoskopskih znakova. U nastavku otkrijte kakva će energija biti zastupljena u narednih godinu dana pod uticajem Jupitera u znaku Jarca.

Jupiter u znak Jarca ulazi 2. decembra, a ostaće tu sve do sljedeće godine, odnosno do 19. decembra 2020. Jupiter je poznat kao planeta sreće, a posljednji put je bio aktivan u Jarcu 2007. godine. Osobe rođene u znaku Jarca itekako će osjetite promjene na životnom polju, biće ovo za vas fantastična godina. Ali, i za ostale znakove zodijaka biće ovo godina puna zanimljivih događaja.

Ovaj tranzit donosi ambiciju i samopuzdanje, pa je evidentno da ćete davati sve od sebe kako biste napredovali u karijeri, i kako biste zaradili više novca. Odlična je godina za putovanja i za obilazak stranih zemalja, bilo da je poslovni ili privatni motiv u pitanju. Sa druge strane, ovo može biti i godina koja uči mnoge znakove lekcijama o životu. U jednom periodu možete se osjećati izgubljeno na svom putu, možete osjetiti nemoć i umor.

Za mnoge ljude, optimističan Jupiter u Jarcu donijeće lijepe trenutke, razvoj na svim životnim poljima, razvoj na ličnom planu. Ovaj tranzit donosi korisna praktična znanja i pomaže mu da lakše prihvati svoju odgovornost. Takođe, idealna je godina za obezbjeđivanje materijalnih stvari i finansija.

Ovaj period mnogim znakovima donijeće uspjeh u konkretnim poslovima za koje su se znakovi godinama zalagali. Jarac je poznat kao znak koji ne trpi nepravdu, koji daje sve od sebe da uspije i da se dokaže, koji je odgovoran i disciplinovan, posebno u poslovnoj sferi. Takvu energiju osjetit će i ostali znaci, posebno Ribe i Vodolije. Mnogi znakovi koji su se osjećali kao da su stagnirali u prethodnim godinama, sada će uvidjeti novu, osvježavajuću energiju koja će ih pokrenuti i motivisati da ostvare sve svoje ciljeve koje nisu mogli da ostvare do sada.

Ova planeta funkcioniše vrlo jednostavno. Sve će biti po zaslugama. Kako ste davali, tako će vam se i vratiti. To će primijetiti osobe koje su se dugo borile da nešto ostvare, sada će im se to lakše i brže realizovati. Ono što je zanimljivo jeste da Jupiter u znaku Jarca donosi uspjeh svima koji su moralni, a to posebno važi u prijateljskim, porodičnim i ljubavnim odnosima.

Ako ste varali, lagali, obmanjivali – takve stvari će vam se dešavati i osjetićete na svojoj koži koliko je poštovanje moralnih vrijednosti važno. Jupiter će već u januaru donijeti lekcije o kolektivu, timskom radu, zajedništvu i partnerstvu. Ući će nas da budemo blagi jedni prema drugima, da opraštamo, da bolje funkcionišemo zajedno. To je idealan period za dobre saradnje i za razmišljanje o proširenju porodice. Mnoge stvari koje nisu dobre za vas će se završiti. Neki ljudi će otići iz vašeg života, neki poslovi će se transformisati ili okončati, mnogi brakovi koji su loši će doživjeti krah. Baš ovaj period je značajan za nove početke.

Aspekt Jupitera u Jarcu donijet će mnogo pozitivne energije i šanse da zablistate. Mnoge želje će se u ovom periodu ostvariti. Dominantne će biti želje za obezbeđivanje materijalnih stvari, ali i društevnog statusa. Bićete aktivni i motivisani tokom cijele godine, što donosi velike uspjehe. Poseban uticaj Jupiter će imati na Bikove, Strijelčeve i Škorpije. Važno je shvatiti da kraj jednog perioda može da vam donese odlične početke. U ovoj godini, šta god da radite, dosta će uticati na vašu budućnost i sada je vrijeme da utemeljite sve što ste započeli. Mnogim znakovima ovaj period biće odličan, nikad bolji! Znajte da ove godine sve ide po redu, po zaslugama i vašem ličnom trudu. Budite disciplinovani, uporni i ostvarite svoje želje o kojima ste dugo maštali, jer je ova godina za to idealna, piše “Mogu ja to sama“.

