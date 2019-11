Godišnji ljubavni horoskop za Ovna, Bika i Blizance

OVAN

Rad će se isplatiti sredinom marta 2020. godine, kada ljubav dolazi pred vas. Kroz proljeće ćete biti prepuni energije. Ovnovi koji su sami i nisu u vezi bi trebali izaći u grad i boraviti napolju, prije nego sjediti kod kuće. Potražite neke nove hobije koji će vam zaokupiti pažnju.

Ovnovi bi sa partnerima trebalo da očekuju neke kompromise sredinom aprila 2020. godine. Provedite toplije vrijeme uz romantične aktivnosti na otvorenom. Piknici ili neki esktremni doživljaji poput raftinga, mogu pokazati vašu unutrašnju luckastost kao i avanturistički duh. Sve ovo može pokazati duboke nivoe poverenja vas i vašeg partnera. Uživajte u ovim trenutcima dok možete i imajte na umu da postoji razlika između sretne veze i one koja služi samo za zabavu.

Komunikacija postaje zapetljana do 23. jula, kada se vaša nezavisnost potvrđuje i ponovo povratite svoju sposobnost da nekome kažete ne. Odnosi mogu da se zaoštre kada vi promijenite svoj način života na bolje, a partnera to ne bude zanimalo. Uraditi ono što trebate da uradite, ako treba pustite partnera da ode. Avgust može biti zanimljivo težak, donosi puno dubokih ukorijenjenih promjena u vašem ponašanju. Kada septembar donese hladnije vrijeme, tada donosi i hladnije strasti. Od 23. septembra do 24. oktobra, doživljavate neku grižu savjesti, posebno ako ste sami. Srećom, niste toliko nemoćni koliko ste se plašili. Budite hrabriji u oktobru, to vas može oraspoložiti i donijeti novu vezu, jer su odnosi sada glavni prioritet za Ovna.

Praznici krajem 2020. vraćaju vam vašu veliku energiju, ali ovaj put sa smislom za istinsku svrhu. Iznenadite vašeg partnera ranim poklonom koji pokazuje da ih znate bolje nego što su mislili.

Ako imate novu ljubav, željet ćete da ih predstavite porodici do polovine decembra. Imat ćete mnogo socijalne slobode i moć da oblikujete područje vaše ljubavi kako želite i bez previše uplitanja. Ipak, uprkos nedostatku interesovanja za ozbiljnu romansu, drugi signali u horoskopu ukazuju na romantiku. Venera, vaša Ljubavna planeta, vrši neobičan četveromjesečni tranzit u vašem sopstvenom znaku od 2. februara do 6. juna. Kada uzmete u obzir da tipičan tranzit Venere traje oko mjesec dana, ovaj četveromjesečni boravak u vašem znaku je vrlo značajan. Za Ovnove koji nisu u vezi to pokazuje mnogo stvari.

Romantika vas proganja uprkos nedostatku interesovanja. U ovom periodu nalazite svoj put u ljubavi, zajedno sa vašim romantičnim partnerom. Mogućnosti za brak postoje, ali odluka je na vama. Vaš partner može da ide protiv svojih principa samo da vam udovolji. Pored svega, moguće je da će stanje u ljubavi biti kao i dosad. Oni koji su sami ostaće sami, a oženjeni će ostati u braku. Ali spomenuti tranzit Venere, za oženjene ljude pokazuje da je supružnik željan zadovoljstva. Vi ste taj koji to treba da mu omogući.

Romantični aspekti vaše trenutne veze postaju jači, ali ljubav će biti na testu poslije 20. aprila i put neće biti gladak. Vjenčanje, ako vi to želite, može biti vjerovatno ove godine – posebno nakon 20. aprila.

Kao i prošle godine, pokazujete više interesovanja za prijateljstva i platonske veze, nego za romantiku. Romantika, sa svojim ozbiljnim obavezama i očekivanjima, može biti bolna i da vas guši. Prijateljstvo vam omogućava više slobode i prostora. Vi ste uvijek ste svoji i nezavisni. Ovo područje prijateljstva počelo je da se širi u prošloj godini i nastavit će se širiti i ove 2020. godine. Stvaraju se nova, dugoročna i značajna prijateljstva, od kojih su neka sa ljudima visokog statusa i društvenog položaja, koji vam mogu pomoći u postizanju ciljeva u karijeri.

Oni od vas koji odraslu imaju djecu spremnu za brak, vidjet će više stabilnosti u svom romantičnom životu. Iako su vaše veze i dalje promjenljive, brak i dugoročna obaveza ove godine su vjerovatniji.

BIK

U trećoj sedmici januara gledajte da ne naletite na kamen spoticanja. Riješite sve sa vašim partnerom ili potražite pomoć prijatelja. Dugoročne ljubavne romanse dostižu novo razumijevanje između vas i vašeg parntera, a sve postaje još bolje tokom marta, dok Bikovi koji su sami mogu početi strastvenu vezu krajem februara.

Zimske turbulencije smiruju se u proljeće i sve postaje ljepše. April je najsjajniji mjesec za Bika kada širi ljubav koja svakim danom postaje sve svjetlija. Od 8. do 18. aprila se pomlađuju, naglašavajući da ljubav treba biti više igra nego rad. Manje ćete se družiti sa drugima, jer ćete sa vašim partnerom biti potpuno okrenuti jedno drugom. Ovnovi koji nisu u vezi mogu gledati u maj 2020. godine, kada bi neki intelektualni izazovi mogli da dovedu do romantične situacije. Privijte se uz svoju novu ljubav.

Krajem juna parovi će možda proširiti svoje vidike, što znači dodavanje nekoliko novih lica u vaš društveni krug. Ne dozvolite da vam posesivnost postane izraženija u julu 2020. godine, ali zahtjevajte ljubazno uvjeravanje i odgovarajuće ponašanje od vašeg partnera.

Bikovi samci koji su išli cijelo ljeto iz jedne kratke veze u drugu, mogu biti skloni da se skrase u avgustu i tada se neće zadovoljiti ničim prosečnim. Novi odnosi mogu imati poteškoća između 9. i 20. septembra, razna pitanja se brzo nameću a pozitivno rješavanje problema vodi do naročito slatke igre među partnerima. Zagrijte svoje srce ako romansa u ranu jesen postane hladna.

Vaša 7. kuća ljubavi i braka ni vaša 11. kuća prijateljstva ove godine nisu kuće moći. Obično ovo pokazuje održavanje statusa kakav je bio dosad. Oženjeni imaju tendenciju da ostanu u braku, a samci ostaju sami. U ljubavi je puno slobode, ali i manje interesovanja. Ove godine imate na umu druge stvari.

Ali opet, stvari se događaju negdje drugdje u vašem životu koje bi mogle uticati na ovaj status, posebno za one od vas koji ste u braku ili ste umiješani u ozbiljnu vezu. Mars ove godine obavlja izuzetno neobičan sedmomjesečni tranzit kroz znak Strelca od 14. februara do 8. septembra. Mars se, inače, obično kreće kroz jedan znak dva mjeseca. Tako da će Mars provesti većinu godine u blizini ili zajedno sa vašom ljubavnom planetom.

Za one koji su u nekoj ozbiljnoj vezi ovo može dovesti do testiranja vaše trenutne veze. Isplivat će nova otkrića o vašoj voljenoj ili o vašoj vezi koja bi vas mogla šokirati.

Za samce, ovaj tranzit Marsa pokazuje društvenu agresivnost. Nastavite sa onim što želite sa velikom hrabrošću. Biće vam teško, bez obzira na to da li ste muškarac ili žena, da prihvatite NE kao odgovor.

Želite da se zaljubite u voljenog partnera, što se kaže, do nogu.

U mnogim će slučajevima biti velikog idealizma u ljubavi, prava potraga za krajnjim savršenstvom. Sama po sebi, tu nema ništa loše, ali vaši standardi bi mogli biti nerealni i mogli bi dovesti do razočaranja.

Savršena ljubav može proizaći samo od više promisli, a tipična ljudska ljubav je ograničena. U ovom periodu, oni koji su sami pronalaze ljubav u duhovnim centrima, druženjima ili crkvi. Neki dobrotvorni događaji mogu takođe biti mjesta gdje može početi nova ljubav. Univerzum će trenirati vašu intuiciju kroz ljubav i socijalna pitanja.

Mars u konjukciji zajedno sa vašom ljubavnom planetom Venerom pokazuje da ljubavna strast i ljubavni vatromet pogrešno prihvataju pravu ljubav.

Oni Bikovi koji rade na drugom braku trebali su imati mnogo prilika u protekle dvije godine. Još uvijek postoji dobra šansa da se nešto pojavi u prva četiri mjeseca ove godine. Neko stariji je u vašem životu i to bi moglo dovesti do braka. Romantična energija vas obasipa od 15. do 27. novembra, a decembar 2020. ispunjava obećanja, donoseći senzualno bujan kraj godine.

BLIZANCI

Za one koji su sami, u ovoj godini posebno zanimljivi biće osobe iz oblasti zdravstva ili saradnici sa posla, tako da ljubav možete naći i na radnom mestu ili na stručnim sastancima. Možda bi i neko ko vam je sada prijatelj želio da postane i više od toga, a to može da donese određenu napetost, jer će biti teško uskladiti dvije uloge, i prijatelja i ljubavnika.

Za rani dio godine ljubav se pokazuje na uobičajene fizičke načine kao što su dodir, fizičku intimnost i ličnu pažnju. Ali kasnije će se prikazati kroz materijalna sredstva, kroz finansijsku podršku ili materijalne poklone.

Prvu sedmicu u januaru 2020. godine raščišćavat ćete neke stvari iz prošle godine. Srce će vam se obasjati oko 22. januara kada vam se ljubav useli u njega i sve postane mnogo lakše.

Ako ste Blizanci koji traže ljubav, možda će vam biti teško u februaru. Morate izlaziti napolje da biste bili viđeni i morte vaše standarde da održavate visokim. Ako ste već u vezi, nemojte se toliko zaokupiti društvenim stvarima da da gubite vezu sa partnerom. Zabava sa društvom je dobra stvar, samo gledajte da neke zabave budu samo za vas i partnera.

Glava vam je bistra, ali ako se vaša dugoročna veza pretvori u borbu za vlast, budite voljni da izgubite nešto. Do kompromisa ćete doći do 21. aprila i potrudite se da to učinite graciozno, bez tajnih zamjerki. Zvijezde predviđaju da će Blizanci koji su sami možda biti uhvaćeni u nekim frustrirajućim situacijama koje neće nikako popraviti njihovu ljubavnu situaciju. Založite se za sebe i ne prihvatajte NE kao odgovor. Do 21. maja 2020. godine, svi odgovori na sva pitanja idu vam u prilog. Uživajte u romantici i počastite se njome što je češće moguće.

Juli donosi česte strastvene trenutke u svakoj vezi – to nisu samo noći koje su napravljene zbog ljubavi. Želite da nestanete iz svijeta, ali nažalost, svijet zahteva vašu pažnju u avgustu. Novi odnosi mogu uhvatiti zalet i mogu doživjeti uspjeh početkom avgusta 2020. Pobjegnite sa partnerom negdje kad god možete, čak i ako je to samo za vikend. Isključite telefon, neka vas niko ne ometa, dovoljni ste jedno drugom.

Poslije 20. oktobra nalazite se u potrazi za zabavom i osjećate se divno. Vaš ljubavni partner će ceniti vaš lagodan stav, ali nemojte koristiti humor da biste sakrili želje svog srca. Početkom novembra donosi vrijeme samootkrivanja.

Neki kreativni nagoni mogu vas odvući od drage osobe, dok oni koji su sami mogu biti ozbiljno privučeni nekim osobama koje se bave sa umetnosti. Pronađite snagu da sagledate te interese do kraja, čak i ako su nešto naporniji.

Decembar 2020. je zabava i proslava, od početka do kraja. Predstavite svoju ljubav i srce vašem partneru na srebrnom tanjiru, sigurno neće ostati ravnodušan i uzvratit će vam isto.

Ovo je veoma važno područje života u 2020. godini. Vaša sedma kuća ljubavi glavna kuća moći. Pluton je tu već dugi niz godina i biće tu još mnogo godina. Mars, koji se obično kreće kroz znak za dva mjeseca, odlučuje da kampira u vašoj kući ljubavi sedam mjeseci! Veoma neobično. Jupiter, vaša planeta ljubavi, bio je u vašem znaku posljednjih nekoliko mjeseci i biće tu do 13. jula. Ove godine biće puno akcije u ljubavi. Možda i mnoge promjene se dogode.

Na površini ljubav izgleda dobro. Vaš supružnik, partner ili voljena osoba želi na svoj način da vam udovolji. Događa se ozbiljna romansa i ne morate mnogo da je tražite, ona pronalazi vas i progoni vas. Jednostavno morate dopustiti da se to dogodi. Tih dana se zaljubljujete. Ali ovde morate biti pažljiviji i uravnoteženi. Mars i Pluton u vašoj 7. kući pokazuju borbu za moć u vezi. Snažni će izdržati, ali slabi bi mogli završiti svoje.

Vaše samopoštovanje i samopouzdanje su snažni, ali ako se poremete, to bi moglo da destabilizuje vaš odnos. Zdravo samopoštovanje poštuje i sebe i druge. Ako sebe uzdignete na štetu drugog, veza će patiti i ispaštati, zato pazite, piše “Conoplja news“.

