7 stvari zbog kojih se muškarci osjećaju nesigurno u ljubavi

1. Kada djevojka daje kompliment drugom muškarcu

Nesigurnost u muškarcu može izazvati iskrena pohvala partnerice na račun izgleda ili uspjeha drugog muškarca. To će mu biti teško izbaciti iz glave, bit će pomalo ljubomoran i nesiguran u svoje kvalitete. Ali, to ne bi trebalo biti tako. Bolje je prihvatiti tu pohvalu kao lijepu gestu napravljenu prema drugoj osobi.

2. Zbog se*sualne izvedbe

Nerijetko momci budu zabrinuti jesu li dobri u krevetu, koliko su dobri, da li je njihova partnerica zadovoljna ili možda nije, no to im ne želi reći da ih ne povrijedi… I to je nešto oko čega ne bi trebalo brinuti niti dopustiti takvim mislima da potaknu nesigurnost. Većini žena je u vezi najvažnija emocionalna podrška, čak i tijekom vođenja ljubavi. Znači, pažnju radije usmjerite na to umjesto na misli da morate biti ‘Supermen’ u krevetu.

3. Ako je bio prije prevaren

Kada se muškarac ponovno zaljubi nakon vrlo bolnog raskida, možda će se osjećati pomalo nesigurno u vezi zbog ranijih loših iskustava. No, to samo iscrpljuje energiju, a i nije pošteno prema novoj partnerici jer svatko zaslužuje priliku. Znači, nemojte se zamarati onime što je bilo kako ne biste pokvarili ono što je pred vama. Radije pažnju usmjerite na sadašnjost i budućnost, a prošlost neka ostane tamo gdje je jer je ionako nitko nikada nije uspio promijeniti.

4. Kada je ona uspješnija od njega

Žene pokušavaju razbiti stereotipe tip da bi se trebale udavati samo za uspješne i financijski stabilne muškarce. Ali, uspjeh žena ima svoju cijenu, iako ne bi trebalo biti tako, a to je pojava nesigurnosti u njihovim partnerima, posebno kada su daleko uspješnije. Prema studiji koju grupe istraživača iz SAD-a, muževi postaju sve nesigurniji kada njihove supruge zarađuju više od 40 posto ukupnog prihoda kućanstva.

5. Prijateljstvo partnerice sa bivšim

Iako većina muškaraca to neće priznati i uvjeravaju kako im ne smeta, prijateljstvo partnerice sa bivšim itekako ih kopka i stvara u njima osjećaj nesigurnosti. Mnogi u takvim situacijama uspoređuju sebe sa njim. No, i u ovakvim situacijama ne bi se trebalo zamarati time jer, da je bivši bio dobar za nju, ne bi postao bivši.

6. Kada ona ima muške prijatelje

I to ponekad izaziva nesigurnost kod muškaraca, posebno ako partnerice provode puni vremena sa muškim prijateljima, zajedno se dobro zabavljaju, smiju, imaju iste interese… U muškarcima se tada počnu rojiti misli tipa: ‘Što ako je neki od njih bolji i ostavi me zbog njega?’. Posebno je važno da žena ne pokušava sakriti kako ima muške prijatelje, jer to može jako pogoršati situaciju.

7. Osjećaj da ona nešto skriva

Muškarci se mogu osjećati kao da im partnerice nešto skrivaju ako su introvertne i drže puno toga u sebi ili se boje privrženosti. Tada imaju osjećaj kao da taje nešto od njih, da su prepune tajni, a to ih čini nesigurnima jer ne znaju o čemu se radi pa mogu umišljati sve i svašta. Važno je imati na umu kako nekim ženama treba više vremena da se potpuno emocionalno otvore, a to se dogodi kad se uz muškarca počnu osjećati dovoljno sigurno, piše “24sata“.

Loading..

loading...

Facebook komentari