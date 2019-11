Horoskop – očekuje nas moćan energetski talas: Kako da privučete ljubav i obilje do kraja godine

11. novembra dolazi nam moćan energetski talas. U narednim danima i sedmicama osjetit ćete njegovo djelovanje. Energija Škorpije nas napušta, pa slijedi nova, osvježavajuća energija koja će mijenjati stvari iz korijena. Iskoristite naredni period da što više uživate, ali i da završite poslove koje ste dugo odlagali. Za mnoge znakove zodijaka, biće ovo prekretnica i važan period za bitne odluke. U narednim danima osjetit ćete pojačanu energiju koja će biti istaknuta do kraja ove godine.

U nastavku saznajte šta sve ovaj energetski talas i na šta treba posebno da obratite pažnju do kraja godine.

Pred nama je period koji donosi svježu, obnavljajuću energiju i idealan je za nove početke. Ako planirate da započnete novi posao, da otputujete ili da vašu vezu podignete na viši nivo – sada je pravi trenutak za to. Ovaj energetski talas dat će vam mogućnost da pravilno sagledate trenutnu situaciju i da napravite kvalitetan plan za buduće događaje. Činit će vam se da se sve odvija veoma brzo, doći će do turbolentnih promjena i moguće je da će vam biti teško da savlade prepreke koje će se naći na vašem putu.

Do kraja godine možete očekivati da će mnoge ideje isplivati na površinu i dobit ćete priliku da ih realizujete. Potrebno je da budete disciplinovani, strpljivi i spremni na promjene. U ono, u šta ste dugo ulagali nadu i energiju, sada će vam biti opipljivo i moći ćete dalje da radite na tome. Imat ćete utisak da ste pod pritiskom i da morate da ispunite sve zadatke, ali uspjet ćete u tome samo ako se dobro i pravilno organizujete. To se posebno odnosi na poslovnu sferu. U prethodnom periodu osjetili smo i tamnu stranu škorpijske energije – možda ste pomalo sumnjali u sebe i druge, preispitivali ste svoje odluke, ulazili ste u sukobe, suočavali se sa strahovima i strepnjama. Sada ta energija odlazi i javlja se nova energija koja će vam dati snage da razmišljate trezveno i optimistično.

Moćan energetski talas sada daje mogućnost da pravilno konstruišemo bitne planove za budućnost, bili oni poslovni ili privatni. Dosta ćete razmišljati o tome šta sve možete da priuštite sebi, kako bi vam žiovt biti lakši i ljepši. Dosta ćete i razmišljati o odnosima u porodici i o partnerskim odnosima, ali najvažnije od svega jeste da reagujete – da kažete sve što mislite, da pružite pažnju i ljubav, da se izvinite, da oprostite. Iskazivat ćete svoje emocije na jasan i direktan način, što će vam donijeti veliko olakšanje. U ovom periodu, neki odnosi će se i zauvijek prekinuti, oni odnosi koji vas guše i oduzimaju vam energiju.

Ono što je važno da napomenemo jeste da će vam intuicija biti naglašena i da treba da je poslušate. Možda ćete imati i snove koji su povezani sa prošlošću, ali to ne treba da vas plaši. Sada je vrijeme da mnoge stvari prebrodite, da se isplačete, da prebolite i da u novu godinu uđete resetovani. Ovaj period će vaše emocije očistiti, kao i vaše misli, budite toga svjesni i iskoristite naredne dane da se što više opuštate i da čujete znakove koji su svuda oko nas.

Do kraja godine možete da očekujete i nova poznastva. Budite otvoreni za nove saradnje, ali i za nova prijateljstva. Ono što još možete da očekujete jeste promjena na finansijkom planu. Imaćete neplanirane troškove, ali i iznenađujuće izvore zarade. Ovo vam donosi i stres, ali i uzbuđenje. Situacija sa finansijama biće promjenljiva. Osjećanja i emocije će biti pojačane, pa je važno da kanališete negativnu energije i da trudite da je pretvorite u pozitivnu. Optimističan stav djelovat će i na međuljudske odnose, ali i na vaše zdravlje.

Ono što se svakako preporučuje u ovom periodu jeste umjerenost. Treba biti umjeren i treba unaprijed misliti. To se posebno odnosi na ono što izgovaramo. Trudite se da se ne prepuštate emocijama koje su povezane sa prošlošću, sada je idealno vrijeme da gledate naprijed i da planirate samo lijepe stvari koje će se dešavati u bližoj ili daljoj budućnosti. Mnogi će uživati u porodičnom skladu i u dobrim odnosima sa partnerima i prijateljima. Iskoristite ove dane da radite na sebi i da uživate u opuštanju i u lijepim trenucima. Do kraja godine uradite sve zaostale poslove, riješite sve finansijke dugove i uplovite u novu godinu bez tereta, piše “Mogu ja to sama“

