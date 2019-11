Veliki horoskop za Jarca u 2020. – Manifestacija svijeta u kojem ste oduvijek željeli živjeti

Voli usamljenost i ne zna iskazati svoje osjećaje. Erotski potencijal, akumuliran u velikim količinama, ne zna iskoristiti. Pouzdan je, racionalan, njegov ljubavni život određuju već čvrsto utvrđena pravila.

GENERALNO

Zvijezde vam za 2020. godinu predviđaju da je ovo sjajna godina da poboljšate sami sebe. Što god pokušate poboljšati: svoj ljubavni život, društveni život, poslovni ili osobni život, budite sigurni da to možete učiniti ako svoj um pripremite za to. Ove godine ništa nije izvan vašeg dosega ako se dovoljno potrudite, prenosi “Atma“.

Jarci su vrlo praktični i ambiciozni ljudi. Strpljivi su i često ih se može smatrati perfekcionistima. Paze na svaku odluku koju donesu. Oni mogu biti ponekad pesimistični, ali oni to mogu nadoknaditi svojom šaljivom prirodom. Sve ove osobine mogu im pomoći u 2020. godini.

I ove godine ćete se truditi da sebi osigurate mir i spokoj. Bit ćete umorni od trka bez razloga i bit ćete spremni za pauzu i odmor. Naučite nove načine meditacije i vježbajte pažljivost. Duhovno ljekovit odmor također će se pokazati korisnim za vaše mentalno zdravlje. Kad ste u miru sa samim sobom, moći ćete iskoristiti najviše mogućnosti koje vam se pružaju u 2020. godini.

Ova 2020. godina je godina u kojoj svoj um potpuno fokusirate i stvarate i kreirate svijet u kojem ste dugo željeli živjeti. Ljubav i romantika će vjerojatno biti povoljna područja za napredak i daljnju izgradnju u 2020. godini. Bit ćete direktno otvoreni za vašu sposobnost da unesete stabilnost i sigurnost u ovo vaše carstvo.

Djeca u nekom svojstvu igraju ulogu u narednoj godini i zahtijevaju od vas osjećaj odgovornosti i predanosti. Također, obavezno pristupite i dajte svom unutrašnjem djetetu dovoljno vremena da se igra i uživa u novim stvarima koje ste otkrili u životu.



KARIJERA

U 2020. godini ciljevi Jarca bit će jasnije definirani na radnom mjestu. Vaši prošli klijenti i kontakti će biti posebno korisni ove godine kada je riječ o uspjehu u vašem poslu. Stvaranje novih klijenata i jaka veza s vašim kolegama je također važno za vašu karijeru. Ovo će vam pomoći da se istaknete prema nadređenima, što bi vam moglo donijeti neku vrstu nagrade.

Ove 2020. godine imat ćete poteškoća u svojim financijama, ali također i mnoge mogućnosti. Ove godine ne zaboravite svoje ciljeve. Imat ćete bolje razumijevanje vašeg budžeta za ovu godinu.

Generalno, trebali bi imati bolji način upravljanja vašim novcem, koji bi vam trebao puno pomoći u ovoj godini. Ova 2020. godina neće biti dramatična godina za vašu karijeru, nećete imati problema ili neuspjeha. Vaše najbolje vrijeme će biti krajem godine kada će energije biti povoljne za promjene i napredovanje ako ih odlučite iskoristiti.

Da biste postigli svoje ciljeve za budućnost, stvorit ćete neki novi savez s nekim sredinom ljeta. Vaše uobičajeno odgovorno ponašanje u radu i na poslu, vaša vještina za upravljanje i red, organizacija i autoritet, bit će izraženi u odnosima s drugima.

Ova 2020. godina će vam donijeti stalnu pozitivnu energiju u vaše financije. Otkrit ćete da vam financije dolaze iz vaših dugogodišnjih radnih i partnerskih odnosa ili od karijere i posla koji obavljate. Drugi ljudi ili neki vanjski utjecaji mogu ometati ili vas mogu ograničiti u vašim financijskim transakcijama. Vidjet ćete zaista dobre investicije za ulaganje i mogućnosti za profit. Vrijeme je da nastavite graditi i povećavati svoju imovinu.

LJUBAV

Ove 2020. godine vaš ljubavni život će vjerojatno biti centar vašeg života. To je vrijeme da se obvežete na svoje dugoročne veze ako ste već u jednoj. Podignite sve na jednu višu razinu, dosta toga je na vidiku: zaruke, vjenčanje ili čak rođenje djeteta. Sve su to sjajni načini za to. Ako niste u vezi, a želite biti u vezi, tada je krug vaših prijatelja odlično mjesto za započinjanje pretrage za osobom s kojom možete stupiti u vezu.

Neka od tih osoba će vam biti dobar partner jer vjerojatno ćete s njom imati više zajedničkog nego s nekim koga niste poznavali. Pobrinite se da vaš partner zna što vam treba u vezi i potrudite se da obratite pažnju i na to što je potrebno i vašem partneru. Vjerojatno ćete naći i nove prijatelje. Možda ćete čak početi voljeti ljude koji su vrlo različiti od vaših trenutnih prijatelja. Ti ljudi će omogućiti promjene i nove mogućnosti u vašem životu.

U 2020. godini nastavit ćete vašu stalnu borbu za balansiranje između ljubavi i posla, obitelji i kuće. U stvari vi se možete osjećati nevoljeno i podcijenjeno do sredine proljeća, kad se konačno komunikacija poboljšava i kada ćete uživati u ugodnijim i ispunjenijim vezama.

Do polovine ljeta naći ćete više mogućnosti za radosne i spontane odnose što vas može natjerati da kasnije u godini napravite ozbiljnu procjenu prioriteta i vaših veza. Vjerojatno ćete u ovom trenutku biti više društveni i otvoreni. To bi moglo dovesti do neke dugoročne veze za kojom ste toliko čeznuli.

ZDRAVLJE

To što poboljšavate svoje unutrašnje ja, ne znači da bi trebali dozvoliti da vaša vanjština pati. Pronađite dovoljno vremena za vježbanje i pokušajte imati uravnoteženu ishranu. Srećom, vjerojatno se nećete razboljeti. Još uvijek trebate redovno posjećivati liječnika i stomatologa radi pregleda tijekom retrogradnih datuma 2020. godine. Vaše zdravstveno stanje ostat će nepromijenjeno ove godine i neće biti promjena.

Zbog vaših izazova kada je u pitanju ravnoteža u vašem životu, bilo bi pametno uzeti malo od vaše radne i poslovne discipline i fokusirati tu energiju na zdravstveni režim i bolju zdravstvenu praksu ove godine.

Kraj godine donosi vam određenu predodžbu budućnosti da je 2020. važna životna promjena i da se nećete morati fokusirati na potrošnju energije ili resursa.

ZAKLJUČAK

Određena podrška moćnih ljudi čini ne tako očitu promjenu u vašoj budućnosti u ranom dijelu godine. Zajedničke istine i strasti su također važni izvori za promjene i razumijevanje. Kako godina odmiče vaš fokus se premješta na obaveze, partnerstva i vašu intimnu vezu. Ljubav bi mogla cvjetati ili se snažno razbuktati u predstojećoj godini i s dodatnom težinom vaše vladajuće planete, Saturna, prolazeći kroz vašu petu kuću ljubavi, romantike i djece, može učiniti ovo još značajnijom godinom za izgradnju čvrste i sveobuhvatne unije.

Vi ste šef u vašoj obitelji i nije dugo trebalo proći da biste to shvatili. Svrha vašeg života znači biti autoritet, stručnjak i vođa. Zbog toga ste ambiciozni i pametni u načinu na koji ostvarujete svoje ambicije i ciljeve. Neprestano, od rođenja, vi napredujete, polako se poboljšavajući dok ne stignete do autoriteta ili odlučnosti da postignete svoju ambiciju za vodstvom.

Možete sebi pomoći razgovorom i učenjem od ljudi koji su već u poslu. Gledajte da dobijete podršku koju možete od njih. Vi ste poslovna osoba i vaša kreativnost je uključena vodstvu i rukovodstvu, budite sigurni da steknete ove vještine. Zbog ove velike ambicije ne želite da vas doživljavaju kao slabu ili pogrešnu i suzdržanu. Zato ćete radosno obavljati zadatke, riskirati ili eksperimentirati.

Zadržavanje pravog lica je za vas veoma važno. Dakle, vi ste ozbiljna, oprezna i marljiva osoba. Naučite olakšati sebi ako možete jer često zaglibite u neku naviku ili rutinu. Odlični ste u samodisciplini koja bi, ako se pojave drugi faktori, trebala garantirati uspjeh. Zreli ste za svoju dob i shvaćate svoje dužnosti ozbiljno i odgovorni ste.

Možete kod ljudi stvoriti osjećaj krivnje, jer kako ste strogi prema sebi, tako često možete drugima prigovarati. Ako ne naprave ono što vi želite, možete postati hladni i povučeni u pokušaju da ih kontrolirate. Uvijek želite napraviti bolje i mrštite se na svaku neodgovornost. Usmjerite se prema aktivnostima gdje možete postati vođa.

Jarčevi će početi gledati stvari u novom svjetlu ove 2020. Težit ćete unutrašnjem skladu, kao i vanjskom miru. Možda ćete također biti više u kontaktu sa svojom religijom i vjerom ove godine. Bez obzira na to što radite, vjerojatno ćete željeti raditi na unapređenju vašeg unutrašnjeg ja, na ovaj ili onaj način.

Nemojte se bojati da zatražiti pomoć kada vam zatreba. Mnoge mogućnosti za poboljšanje doći će vam u 2020. godini. Morate znati kada da ih prigrabite sebi. Pokušajte da uživate. Ne bi trebalo biti teško.

Retrogradni utjecaj Urana na znak Jarca 2020. godine je takav da ste uvijek željeli učiniti vaš život posebnijim, jedinstvenijim i punim entuzijazma, a sada je pravo vrijeme da začinite stvari. Bez obzira na to osjećate li to ili ne, možete se upustiti u veću životnu avanturu pa zato uskladite svoje snove sa stvarnošću. Možete živjeti san kojem težite pa pogledajte svoj kalendar i pogledajte kako ga možete obojiti kako biste imali više radosnih dana nego ranije.

Pluton je u retrogradnom kretanju između 26. travnja/aprila i 5. listopada/oktobra u Jarcu. Pluton će vršiti pritisak na Jarca, znak kroz koji prolazi duže vrijeme, približno 16 godina. Vrijeme kada se Pluton susreće sa Suncem bit će bogat objavama, unutrašnjim transformacija, značajnim promjenama uvjerenja i stavova.

Nekim Jarcima koji su duhovno evoluirali sve ove transformacije činit će se prirodnim, jer su već upoznati s duhovnim vrijednostima i oni razumiju potrebu da trebaju nešto transformirati u sebi. Međutim, za druge koji su više pragmatični i više privučeni materijalnim stvarima, ove transformacije mogu biti grube i teške, teško će ih obaviti, razumjeti i upravljati njima.

Kao što se to često u životu događa, kad ne razumijemo da smo na raskrsnici i da moramo odabrati svoj put, kada nismo u harmoniji sa svojom dušom i prekinemo našu vezu s božanskim, u našim životima se događaju neugodni događaji da bi pokrenuli naše duhovno buđenje. Retrogradni Jupiter je u vašem znaku, u kući osobnosti. Ovaj astralni aspekt olakšava u naredna četiri mjeseca otkrivanje informacija koje biste mogli iskoristiti da steknete izvjesnu prednost.

Imajte vjeru u sebe i trudite se da se razvijate profesionalno i ne samo to. Vi bi također trebali biti pažljiviji u pogledu vrste informacija koje dobivate i kako ih možete najbolje iskoristiti za vaše dobro.



HOROSKOP MJESEC PO MJESEC

Jarac 1. 2020: Ovo je vaš rođendanski mjesec i bit će ispunjen radošću i pozitivnim stvarima.

Jarac 2. 2020: Ovo je uzbudljiv mjesec kada ćete na umu imati više planova u isto vrijeme.

Jarac 3. 2020: Ovo je dobar mjesec za visoko obrazovanje ili za stjecanje neke nove vještine na poslu.

Jarac 4. 2020: Ovo je mjesec introspekcije i planiranja. Dobro razmislite prije nego donesete konačnu odluku.

Jarac 5. 2020: Sad je pravo vrijeme da svoje planove sprovedete u djelo. Ne sumnjajte u svoje mogućnosti.

Jarac 6. 2020: Juni 2020. je period kada trebate pažljivo krenuti napred, a da ne napravite ishitrene odluke.

Jarac 7. 2020: Ovo je mjesec kada morate voditi svoj tim do pobjede. Bilo da je to posao ili ljubav i vi morate da napravite prvi potez.

Jarac 8. 2020: Ovo je mjesec kada vam je potrebna ravnoteža u svim trenutcima. Učenje iz iskustva će pokazati da može biti korisno.

Jarac 9. 2020: Ovo je mjesec kada morate prestati baviti se manjim problemima i umjesto toga razmisliti o planu u cijelosti.

Jarac 10. 2020: Ovo je inspirativni mjesec kada ćete biti fokusirani na postizanje svog cilja.

Jarac 11. 2020: Ovo je mjesec kada je drugima potrebna vaša podrška, ljubav i pomoć. Dakle, ne razmišljajte dvaput prije nego što pomognete nekome kome je pomoć potrebna.

Jarac 12. 2020: Ovo je odličan mjesec za planiranje vašeg ljubavnog i profesionalnog života.

