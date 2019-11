Tranzit Jupitera kroz Jarca od 2. decembra 2019. do 19. decembra 2020: Kako će uticati na živote svih horoskopskih znakova

Generalno gledano, za Jarčeve ovo je njihova godina da ih Jupiter nagradi za njihov trud, piše astrolog Željka Knežević. Kako se Saturn i Pluton nalaze u Jarcu udruženi sa Jupiterom, daju ogromnu moć energije kako u našim životima tako i u globalnom planu pa se dešavaju ogromne promjene. Kako je Jupiter, između ostalog, i simbol stranaca a Jarac simbol kamena, planina, brda, rudnika, šuma i raznih ruda, onda se u ovom periodu mogu dešavati razne stvari i zainteresovanost stranaca za sve osobine, blagodeti i vrijednosti svega navedenog. Mnoge osobe koje se bave antikvitetima i svim što je staro u ovoj godini može biti na cijeni i od veće vrijednosti.

Ovaj tranzit Jupitera mnoge osobe može učiniti ambicioznim, da budu strpljive, posvećene gdje ih zarada može odvesti ka bogastvu i moći kada je poslovna pozicija u pitanju. Ako je negativno aspektovan, onda se osoba može osjećati jadno, bespomoćno, da se osjeća kao žrtva, a moguća je i pretjerana dogma. Optimizam Jupitera u Jarcu je dosta realan i zasnovan na činjenicama pa mnoge osobe se mogu suočiti sa time da sada treba da uče neke lekcije da bi došli do uspjeha. Svi imaju u svojoj ličnoj natalnoj karti kuću kroz koju tranzitira Jupiter u konjukciji sa već tranzitirajućim Saturnom i Plutonom gdje može ublažiti i nagraditi vrijedan rad i trud. Veliku energiju i borbu može izazvati Mars koji će tranzitirati kroz Ovna od 28. juna 2020. do 06. januara 2021. godine. On će u jednom periodu biti retrogradan, gdje nam daje priliku da se povučemo i pripremimo novo osvajanje. Tranzit Jupitera uvijek daje velike stvari a sada uz konjukciju Saturna i Plutona su još moćnije i veće.

OVAN

Dragi Ovnovi, kod vas će ovaj tranzit Jupitera uticati na vaše polje karijere gdje vas vašim trudom, radom i zalaganjem može postaviti na položaj koji realno zaslužujete. Ova godina za vas nimalo nije laka, ali vaš vladar Mars će boraviti dosta dugo u vašem polju i daće vam snagu i energiju da se za sve izborite. Vaše sposobnosti rukovođenja, samouvjerenost i pouzdanost će vas vinuti do samog vrha. Vi se jednostavno divite sebi. Ako imate neke negativne aspekte, onda možete biti pretjerano arogantni i dominantni bez respekta.

BIK

Dragi Bikovi, kod vas će ovaj tranzit Jupitera tranzitirati kroz vaše deveto polje što njemu jako godi. Ako ste na studijama, onda će ova godina biti godina završetka. Generalno gledano, uz konjukciju Saturna i Plutona vi svakako završavate s nekim područjem vašeg života u ovoj 2020. godini. Neki novi pogledi na život se pokreću, a možda i neki zakon sada vam može ići na ruku. Usvajate neke nove poglede, filozofije ili odlazite u inostranstvo. Treba da pazite da ne budete arogantni i uobraženi.

BLIZANAC

Dragi Blizanci, kod vas će ovaj tranzit Jupitera tranzitirati kroz vašu osmu kuću što vam može donijeti transformacije, operacije, nasljedstva ili neki novac koji ste očekivali. Moguće je u ovoj godini da upravljate nečijim tuđim novcem ili da radite za osiguravajuće kuće. Pojedini Blizanci mogu doći do novca kroz partnerske odnose. Emocije vam mogu biti snažne, a želja za se*som povećana. Ako imate negativan aspekt, onda možete biti bahati s novcem, nepošteni i pogrešno ćete donositi zaključke.

RAK

Dragi Rakovi, kod vas će ovaj tranzit Jupitera tranzitirati kroz vašu sedmu kuću partnerskih odnosa. Pojedini Rakovi sada mogu započeti bračnu zajednicu. Ako vas partner nije ispoštovao prilikom razlaza, sada možete putem suda tražiti starateljstvo nad djecom ili isplatu alimentacije. Pojedine osobe mogu istjerati svoje pravo i naplatu za zdravstveno osiguranje. Možete imati veliku sreću i ući u brak s bogatim partnerom i u rješavanju svih pravnih pitanja. Ugled je jako bitan u ovoj godini. Ako vam je Jupiter negativno aspektovan, onda ne dozvolite prevelik optimizam s drugim ljudima.

LAV

Dragi Lavovi, kod vas će ovaj tranzit Jupitera tranzitirati kroz vaše šesto polje gdje su promjene sigurne kada je u pitanju vaše zdravlje i rad. Sada je moguće da vam se posreći kada je posao u pitanju i ovaj Jupiter može ublažiti energiju Saturna i Plutona koji već tu tranzitiraju. Jupiter vam može dati dobru organizaciju, lijepu saradnju s kolegama i dobru zaradu. Mnogi Lavovi sada mogu biti filantropi dok pojedini mogu imati problem sa zdravljem ili problem s težinom. Nikako se ne preporučuje da budete arogantni jer na druge možete djelovati odbojno.

DJEVICA

Drage Djevice, kod vas tranzit Jupitera tranzitira kroz vaše peto polje, što vam daje razmišljanje o djeci ili planiranje prvog djeteta. Ako imate svoj privatan biznis, onda razmišljate i poboljšajte uslove rada. Pojedine Djevice mogu sada da imaju uvećane prihode. Sreća je svakako naglašena u ovoj godini i bitne životne promjene. Optimizam i vedrina su takođe naglašeni. Ako imate negativan aspekt Jupitera, onda možete postati nemirni i pretjerano ćete uživati u čulima.

VAGA

Drage Vage, kod vas se ovaj tranzit Jupitera događa u vašem četvrtom polju što je pokazatelj kuće, porodice, izgradnje i velikih ulaganja ili renoviranja kada je kuća u pitanju. Pojedine Vage mogu imati i težak period kada su roditelji i njihovo zdravlje u pitanju. Vi ćete jednostavno tokom cijele godine ulagati i bićete odani svom domu i porodici. Pojedine Vage bi sada poželjele da žive u prirodi na vrh brda. Ako imate izazovne aspekte, onda roditelji na vas jednostavno ne mogu više uticati, dok pojedine osobe mogu postati gramzive ili roditelji mogu biti agresivni prema vama.

ŠKORPIJA

Drage Škorpije, kod vas se ovaj tranzit Jupitera događa u vašoj trećoj kući pa vam se mogu događati kvarovi svih vrsta na starim uređajima i automobilima. Pojedine osobe se upravo sada u ovoj godini mogu lepo povezati s nekom osobom koja radi s polovnim stvarima ili automobilima i mogu lijepo da zarađuju. Svakako uspjeh možete imati od pisanja i komunikacije. Ako imate negativan aspekt, onda možete biti brzopleti, možete griješiti, mnogo brbljati i pretjerivati.

STRIJELAC

Dragi Strijelci, kod vas se ovaj tranzit Jupitera događa u vašem drugom polju, što je polje finansija, a Jarac simbol štednje, stoga treba da naučite da štedite. Sve što je staro, od nekretnina, stvari, antikviteta, sada možete dobro prodati. Ovo će biti jedna sretna godina za vas kada su napredak i finansije u pitanju. Vaš urođeni optimizam i veselost sada mogu biti malo prigušeni u Jarcu. Ako imate negativan aspekt, onda treba da dobro pazite na trošenje, gubitak imetka i nesmotren odnos prema novcu.

JARAC

Dragi Jarci, kod vas će ovaj tranzit Jupitera tranzitirati kroz vaš znak i prvo polje pa vam donosi nove okolnosti u vaš život. Vi sada možete preispitivati vaš status, položaj, obrazovanje. Mnoge stvari koje ste skrivali sada mogu izaći na videlo, jer Jupiter govori o pravdi, zakonu, moralnim vrijednostima, itd. Cijele godine će tranzitirati u vašem polju pa će biti prilike da sami sa sobom preispitate svoja mjerila vrednovanja. Ako vam je Jupiter negativno aspektovan, onda možete biti skloni lijenosti, pretjeranom trošenju i možete biti nestrpljivi.

VODOLIJA

Drage Vodolije, kod vas se ovaj tranzit Jupitera događa u vašem dvanaestom polju gdje se mogu događati promjene na mentalnom ili duhovnom nivou. Mnoge Vodolije sada ne treba mnogo da ulažu u neke projekte jer se može promijeniti zakon i vaš novac može biti na neki način zarobljen. Svakako vam Jupiter kroz dvanaesto polje može doneti zaštitu i dobru intuiciju. Ako vam je aspekt negativan, onda možete pretjerivati, biti sumnjičavi i preterano ćete uživati.

RIBE

Drage Ribe, kod vas Jupiter, vaš suvladar, tranzitira kroz jedanaesto polje koje je, između ostalog, i polje penzija pa ako ste u tim godinama možete ući u penziju ili ćete raditi iako ste u penziji. Mnoge Ribe mogu se zaposliti u stranim firmama, osiguravajućim kućama, grupnim organizacijama. Intuicija vas sada vodi pravim putem pa lako možete doći do onoga što želite i čemu se nadate sa upola manje truda. Ako je Jupiter negativno aspektovan, onda treba da se čuvate da vas ne iskorišćavaju nazovi prijatelji i da se za vas lijepe paraziti.

