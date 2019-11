Sitnice zbog kojih bi se muškarac mogao još više zaljubiti u vas

Kada vas ponovno vidi poslije duže razdvojenosti; Bilo da ste na službenom putu, u posjetu rodbini ili je riječ o nekom trećem razlogu, vaša ili njegova odsutnost i razdvojenost učinit će da muškarcu počnete jako nedostajati i da se još više zaljubi u vas.

Kada prvi put zajedno provedete dan u krevetu; Kada provedete 24 sata zajedno i ne postane vam dosadno, znak je da ste vjerojatno pronašli partnera za čitav život. To će možda biti i trenutak kada muškarac prvi put shvati da je zaljubljen u vas

Kada se probudi pored vas i shvati kakav je sretnik; Muškarci to rade i češće nego što mislimo, ali rjeđe će to i priznati. No idući put kada se probudite i vidite partnera kako vas gleda, vjerojatno misli upravo to – koliko je sretan što se budi pored žene poput vas.

Kada zaspite na njegovu ramenu; Ne događa se često i upravo zato ima u sebi neku posebnu romantičnost i nježnost. Vidjeti partnericu kako mirno spava na njegovu ramenu za muškarca je posebno sladak prizor i nema šanse da se zbog toga ne rastop,piše Infpult

Svaki put kada ga nasmijete; Uspiješ li nasmijati ženu, onda je možeš potaknuti da napravi bilo što, rekla je jednom Marilyn Monroe. Isto vrijedi i za muškarce. Kada nekoga uspijete nasmijati, to je nešto najljepše što možete napraviti. Naročito ako je ta osoba vaš partner, koji će se zbog toga još više zaljubiti u vas.

Svaki put kada ste tu za njega kada vas treba; Bilo da je riječ o problemima na poslu ili da ga muči nešto drugi, muškarac će cijeniti kada je partnerica uz njega. Možda neće izravno od vas tražiti pomoć ili vam se žaliti (jer muškarci misle da time pokazuju vlastitu slabost), ali vaša prisutnost itekako će mu puno značiti. Čak i ako ne razumijete zašto se toliko uzrujao, i sama vaša podrška bit će mu dovoljna.

