Godišnji horoskop za Vage 2020. godina – Idealan period za lični napredak

Horoskop za 2020. godinu vam obećava da će ova godina biti takva da će vaš lični napredak i unutrašnje razumevanje biti snažne promene u vašem životu. Biće dosta kraćih putovanja i puno interakcija sa vašim najbližim prijateljima kao i novim saradnicima. Lice koje ćete pokazati svetu biće lice odlučnosti i snage, sa više poštovanja.

Postaćete još jači da biste uhvatili svoje snove i pretočili ih u svoje kratkoročne i dugoročne ciljeve. Deca igraju vrlo važnu ulogu u narednoj godini i to može značiti mališane u vašem život ili uskoro ako ste stupili u brak ili čak može predstavljati vaše unutrašnje dete.Pristupanje i verovanje u moć koju posedujete i pronalaženje snage da idete dalje napred je još uvek važno područje na kome treba raditi. Nova godina počinje prazničnom atmosferom nakon burne 2019. koja je obnovila životnu lepotu Vaga i poziva ih da se više fokusiraju na svoje želje i hobije.

Dakle, sa novom vizijom o stvarima i životu uopšte, 2020. je godina odnosa i veza za Vage. A kad kažemo veze, mislimo na sve vrste veza: profesionalne, prijateljske, porodične, ljubavne i ostale. POSAO I KARIJERA Vage će imaćete poriv da rade više nego inače ove godine. I vi ćete se osećati više sklonim da radite na vašim hobijima ove 2020. godine.Tako ćete biti prilično zauzeti u ovoj godini, ali barem ćete biti srećni! Ne osećajte se krivim ako usporite sebe ove godine, jer i vi zaslužujete pauze, s vremena na vreme. Sačuvajte ovu godinu svojim radom. Takođe, nemojte se osećati kao da morate biti sami na poslu.

Rad sa drugim ljudima može vam pomoći da postignete više stvari za manje vremena. Prihvatite timski rad na poslu, posebno tokom retrogradnog Merkura 2020. a to je: 18. Februar 2020. (Vodolija) – 9. Mart 2020. (Ribe) 19. Jun 2020. (Blizanci) – 11. Juli 2020. (Rak) 16. Oktobar 2020. (Vaga) – 2. Novembar 2020. (Škorpija)

Kada je reč o vašem budžetu, imaćete manje velikih troškova. Ali troškovi sa kojima morate da se bavite verovatno će ostaviti rupu u vašem budžetu. Savet vam je da probate da uštedite novac kada imate viška novca. Novi i kreativni načini zarade od novog, kreativnog i inovativnog rada su na vidiku tokom 2020. i duboko u 2021.

To je vreme kao nijedno u vašem životu. Poslovna partnerstva bi mogla imati neki izazov u rano proleće. Tada je moguća izgradnja čvrstih temelja za vaš posao. Poslednje godine su donele zalečenje u vaš život, posebno kada je u pitanju vaš radni i profesionalni život. Bivate nagrađeni za sav dodatni trud koji ste uložili proteklih godina.

To je vreme žetve za vas. vreme. To je takođe vreme ambicija, unapređenja vašeg imidža i efikasnijeg poslovanja. Uvidećete vašu visoku stručnost i produktivnost i sve ćete ciljeve postići. Uživajte u tome. Već ste platili cenu za to.

Novac i finansije su stalno na visokom nivou i možete da iskoristite nove, neobične i još neotkrivene resurse. Budite velikodušni, ali nemojte bacati teško zarađeni kapital u vetar, posebno u februaru ili martu ili u ranu jesen kada biste mogli imati maglovite ideje.

Vi privlačite priliku i novac na svakom koraku. Učenje novih veština, novi poduhvati i nova okruženja, sve će rezultirati kišom novca na vas. Novac će doći iz mnogih izvora, neočekivano i zajedno sa njim će stići i priznanja i nagrade.

Dugo i naporno ste radili u pozadini nekoliko godina i bićete gurnuti u u centar pažnje. Glavni trik za sve to će biti – ravnoteža. Potražite dobre savetnike i savete. Do ranog proleće će možda biti vreme kada će vam se činiti da se novac ne lepi za vas, pa se pridržavajte svoje ušteđevine i čuvajte je, isto kao i u kasnijim letnjim mesecima.

LJUBAV Zvezde vas za 2020. godinu predviđaju da ako ste imali problema sa odnosima u prošlosti, ne morate da brinete za njih ove godine. Postoji mala šansa za nemir u vašoj vezi ove godine i vrlo velika šansa za sklad unutar vašeg odnosa. Pobrinite se da ne zaboravite lekcije o ljubavi koje ste naučili prošle godine.

Oni sigurno mogu da vam pomognu i ove godine! Uopšte, poželećete da imate veću kontrolu nad svojim ljubavnim životom ove godine. Takođe, predlaže vam se da ne dozvolite da vas partner gura okolo. I ne vezujte se za nekoga pored koga nećete biti sretni.

Možete se sa nekim spojiti ako ste sigurni da to neće uticati na vaše planove za budućnost. Kada je u pitanju vaš društveni život sa prijateljima i porodicom, vi ćete želeti da budete opušteni oko njih. Ovo nije ozbiljna godina za porodične probleme, zato uživajte u vremenu koje ćete provesti sa njima.

Uživajte u svom društvenom životu 2020. godine. Ako se pitate da li ćete u 2020. dovbiti prinovu u porodici, ako ste od nedavno u braku, to zavisi od vašeg statusa veze. U vreme pomračenja u martu, odnosi na koje ste računali, mogu biti razočaravajući ili ćete trpeti zbog njih. Vaš izbor će odrediti koliko će ta razočaranja biti intenzivna.

Morate se pripremiti tako što ćete prvo voditi računa o sebi i tako ćete ući u to vreme sa dosta samopouzdanja. To će vam doneti ravnotežu uživanja i ispunjenosti, ali za to morate sada početi da radite na vašem odnosu. Cenite ih i sa jasno postavljenim granicama.

Nagrada za to do kraja godine biće ispunjenje, široko i veliko. Nećete verovatno stupiti u nove odnose, već ćete umesto toga podupreti zdrave veze koje imate, posebno sa starijim i autoritetima.

ZDRAVLJE Zvezde vam savetuju za 2020. godinu da bi se ove godine trebali fokusirati na svoje zdravlje. Prvih nekoliko meseci u godini ćete se napuniti energijom, zato obavezno to iskoristite. Vage su poznate po tome što su lenje kada je u pitanju vežbanje, zato se potrudite da promenite ovaj stereotip o vama.

Pokušajte da ne budete pohlepni u ishrani. Suzdržite se od slatke i masne hrane. Vaše vlastito zdravlje uživaće u vašem većem interesovanju za alternativne zdravstvene metode i to će vam doneti dugo očekivano vezivanje sa vašom intuitivno uravnoteženom isceljujućom prirodom. Ovo je živopisno vreme isceljenja.

Ito ne samo za vas, već i za druge koji su u vašoj blizini. Energije će izgledati gotovo magnetno privlačne i pozitivne i ove alternativne metode i prakse koje možete lako ugraditi u vaš život rezultiraće gotovo neobjašnjivim ishodom kada je u pitanju vaše poboljšanje snaga, izdržljivost tela i uma, kao i uravnoteženost.

Ono što je pre delovalo iluzorno za vaše zdravlje, sada se lako i prirodno ugrađuje. Zdravlje dobija na duhovnom kvalitetu i to će vam dobro poslužiti jer će 2020. godina biti sa još većim obiljem i širenjem,piše Infpult

