Rijetko se usude priznati: Karakteristike koje muškarci izuzetno cijene kod žena

Žena s vlastitim identitetom; U svakoj vezi se parovi tijekom godina prilagođavaju. Ono što zvuči kao harmonija i sklad – to i jest. Međutim, postoji opasnost da oba partnera u nekom trenutku prestanu biti samostalne osobe, nego ih se ozbiljno shvaća još jedino kao par te oboje i djeluju još jedino kao par.

To vodi do toga da više nema ničega što partner ne zna ili još nije doživio. A to pak vodi ka dosadi. Jedino žene koje zadrže svoj vlastiti identitet same poduzimaju određene stvari, imaju vlastiti krug prijatelja neovisno od partnera te svoj život održavaju uzbudljivim svojom individualnošću.

Ženu koja pazi na sebe; Kad su ljudi dugo u vezi, optički aspekti brzo izgube važnost. Puno ljudi onda naginje tome da se opusti, odnosno ne pazi više na izgled, težinu i druge stvari. Partneri si potpuno vjeruju i izvlače snagu iz blizine drugoga.

To zvuči lijepo i romantično, ali nije atraktivno. Ako jedna strana mora stalno upozoravati drugu da pazi na sebe i da napravi nešto za sebe – to može biti zamorno. To je i znak nedostatka respekta – jer jedna strana ne želi izgledati više dobro za drugu

Žene koje imaju motivaciju i snagu uvijek su atraktivnije od onih koje se opuste i treba im vanjska motivacija. Ženu koja dijeli svoje ciljeve i snove; Vrlo je bitno što netko želi od vlastitog života i koje ciljeve želi postići pod svaku cijenu.

Naravno da si muškarci žele ženu koju će ih podržavati. Međutim, oprez: ciljeve žene ne treba zanemariti, jer će brzo izgubiti svoj identitet. Žena koja samo pogoduje i sve žrtvuje kako bi mu omogućila uspjeh, nije na prvi pogled loša.

Međutim, to nikako nije seksi na duge staze. Važno je nadopuniti ciljeve muškarca s ciljevima i snovima žene. Ako se na početku veze ti ciljevi nimalo ne podudaraju, možda je to znak za to da će u vezi prije ili kasnije doći do problema,piše Infopult

Ženu koja je spremna raditi na vezi; Ako veza treba duže trajati, onda treba raditi na njoj. Muškarci žele ženu koja je spremna investirati u taj rad te voditi vezu putem bez prepreka. To ne znači da očekuju od žene da će sve sama napraviti, ali žele spremnost partnerice – jedino tada je moguća dugotrajna veza.

