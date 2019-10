Šta muškarce odbija u krevretu: Iritantne stvari koje većina žena rade

Još se nije rodio tko bi svakome ugodio (pa možda ni Ryan Gosling…). Iako smo kroz povijest svjedočili raznim pametnim i manje pametnim seksualnim savjetima, ne postoji nekoliko univerzalnih savjeta koji uvijek pale. No, zato smo skupili neke top padove koji su se događali ispod plahti i donosimo ti 10 savjeta koje stvari i ne bi trebala često ponavljati.

1. Vrištanje poput porno zvijezde: Misliš da on to voli jer je to tako u filmovima, no u krivu si. On će se u tom trenu vjerojatno sjetiti svih porno uradaka koje je pogledao, a možda će se pitati i koliko si toga zapravo ti proučavala kad si takav ekspert u vrištanju. Možda će sljedeći dan imati i problema s mrkim pogledima susjeda.

Zapamti: povremeni uzvici su okej, no vrištanje poput onog u rađaonici je totalni turn off! 2. Loša gluma: Iako se više ne bi trebalo niti ponavljati, no ponovit ćemo – nikada nemoj glumiti orgazam! Imamo i novo pravilo: nikada nemoj pretjerano glumiti orgazam! Znamo da se ponekad ne osjećaš najbolje, a njega želiš ostaviti u sretnom stanju, no fejkanje orgazama ne ide u prilog ni tebi samoj!

Možda tvoj partner na taj način nikad neće naučiti stvari koje te pale, a lažnim orgazmom mu poručuješ da si nezadovoljna i da nikad od njega nećeš moći očekivati uspješan veliki O. 3. Monotona ručna tehnika: Masaža partnerova spolnog organa nije poput monotone vožnje u drugoj brzini. Nekad iz lera moraš ubaciti odmah u treću., ili smanjiti gas, stati na ručnu..

I tako. Oprezno sa spojkom u svakom slučaju! 4. Okupana u parfemu: Vjerojatno si pročitala da oni vole da izliješ cijeli parfem na sebe, no imamo vijest za tebe – to nije istina! Draži im je tvoj prirodni miris, a feromoni ih posebno privlače. Ista stvar je i s nama – draži nam je miris njega, nego nekog antiperspiranta iz supermarketa. 5. Doživjeti orgazam prva i praviti se da se ništa nije desilo: Ovo je obostran čin.

Ako si sretnica koja je prva doživjela orgazam u odnosu, nemoj sada svog partnera ostaviti u limbu. Uostalom, on će se vjerojatno pobrinuti da prvi orgazam ne bude i tvoj jedini orgazam. Njemu će dodatna motivacija upravo biti da nadmaši samog sebe i priušti ti višestruke orgazame,piše Pult

6. Plač: Znamo da je seks ponekad nabijen emocijama, pa pokoja suza može odati eksploziju emocija. Samo neka ta tvoja eksplozija radije bude mala petarda, a ne vatromet. Jer ne znamo kako bi čovjek mogao nastaviti s radnjom ako te vidi da plačeš kao da si na sprovodu, a ne u seksi momentu! Ako ti se navala suza ipak omakne, pobrini se objasniti mu da su ovo suze radosnice…

7. Mobitel: Nekoć je to bio ekran televizije, no sve manje parova uopće posjeduje televizor… jer sada su nam mobiteli najčešće na noćnom ormariću. Ako se ikada nađeš u situaciji da želiš provjeriti koliko je lajkova dobio tvoj zadnji post na Instagramu, radnije nemoj. Zamisli da si ti ta koja čeka njegov potez dok on scrolla po Facebooku…

