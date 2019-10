Pet “loših” znakova u vezi koji se mogu protumačiti na dobar način

Navikli ste da se stalno dopisujete ili pričate preko telefona sa vašim potencijalnim partnerom. Osoba s kojom se sada viđate to praktikuje, zbog čega ste zaključili da nije zainteresovana za vas. Ustvari, možete to gledati i sa druge strane. Naprimjer, moguće je da je riječ o nekome ko ne želi stalno biti dostupan i ko svoje vrijeme provodi dalje od mobitela.

On se često druži sa svojim prijateljima bez vas. Ovo može biti loš znak jedino ako vas s vremena na vrijeme ne zovne da im se pridružite. Međutim, ukoliko vas je upoznao s njima i nastavlja ih redovno viđati – to je veoma dobar znak. Tada već jasno možete vidjeti da izlazite s nekim ko je lojalan prema svojim prijateljima, ne zapostavlja ih zbog nove veze i nalazi vremena za sve vas.

Vaš partner vam se još nije povjerio i otvorio. Ako izlazite već duži period i ne znate ništa o njemu, to vjerovatno tumačite kao loš znak. S druge strane, sasvim je uredu da neko nije spreman da se otvori i povjeri nakon samo nekoliko izlazaka. Stoga je normalno da se morate strpiti prije nego vam se povjeri i pokaže svoju osjetljiviju stranu. Kada se to desi, znat ćete da vas gleda na poseban način i da ste napravili veoma ozbiljan korak u vezi.

Otvoreno vam priznaje da li je zainteresovana ili nije. Obje opcije imaju svoje negativne i pozitivne strane. Ako prerano stavi sve karte na sto i prizna vam svoju ljubav, moguće je da ćete se prepasti ili da će vas to odbiti. S druge strane, može vas povrijediti i činjenica da nije sigurna gdje vaš odnos vodi i da li je zainteresovana za nešto ozbiljnije. Važno je znati da su obje situacije veoma dobar znak, jer pokazuju da ona može biti direktna i otvorena prema vama bez obzira na ono što vam treba reći.

On se nastavlja viđati s drugim ljudima iako izlazi sa vama te vam to otvoreno priznaje. Iako ovo može zvučati i izgledati prijeteće za vaš odnos, ne mora biti nužno loša stvar. Važno je da je on otvoren i da vam iskreno stavlja do znanja da još uvijek nije spreman zaključiti vaš odnos i ozvaničiti ga. Još jedna pozitivna strana ovoga jeste da, kada napokon odluči da ozvaniči vaš odnos, nećete morati brinuti o tome da li se viđa s nekim drugim ili laže li vas, piše “Klix“.

