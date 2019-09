Horoskop: Muškarci najviše strahuju od žena rođenih u znaku Ovna

Riječ je, kako piše “Your Tango”, o ženama rođenim u znaku Ovna.

One su izuzetno snažne, odvažne i hrabre žene koje od malih nogu znaju da će napornim radom i neslomljivim duhom ostvariti sve što požele. Većina muškaraca se kraj njih osjeća inferiorno pa poprilično strahuju od ulaska u ozbiljnu vezu s njima.

One se ne plaše da kažu kada im nešto nije po volji ili kada smatraju da neko nije u pravu, a zbog visoke inteligencije ući će u raspravu o bilo kojoj temi.

Žene u ovom horoskopskom znaku pored sebe žele muškarca koji zna šta želi i koji zna da ih tretira onako kako one to zaslužuju. Ako uvide da to nije slučaj, vrlo brzo će da prekinu vezu jer će one radije do kraja života biti same nego s nekim ko ih ne poštuje i ne zaslužuje, prenosi “Index“.

Žene rođene u ovom znaku velika su inspiracija mnogima jer su pravi dokaz koliko čvrsta volja i hrabrost mogu da doprinesu boljem životu.

