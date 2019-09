Dnevni horoskop za 18. septembar 2019.: Blizancima problematičan dan, Vaga zbunjena, Strijelac brzoplet

OVAN

POSAO: Imate mnogo posla i nije vam lako da sve obaveze sami završite. Potrebna vam je podrška i pomoć saradnika.

LJUBAV: Pred vama je period u kom možete da dođete do razočarenja na polju emocija.

ZDRAVLJE: Dobro se osjećate i nemate probleme.

BIK

POSAO: Možete da očekujete fazu koja će za vas biti jako povoljna. Uspjet ćete da ostvarite stabilizaciju na poslu.

LJUBAV: Očekuje vas novo poznanstvo koje može da bude veoma značajno za vašu ljubavnu budućnost.

ZDRAVLJE: Prijaće vam šetnja.

BLIZANCI

POSAO: Postoje neke okolnosti koje vas koče oko napredovanja. Imaćete dosta problema u narednom periodu.

LJUBAV: Očekuje vas uzbudljivo poznanstvo sa osobom koja će vam potvrditi svoje emocije ka vama.

ZDRAVLJE: Odmarajte što više.

RAK

POSAO: Možete da očekujete generalno povoljan dan tokom kojeg ćete uspjeti da riješite važne stvari na poslovnom planu.

LJUBAV: Ukoliko ste slobodni, pred vama je odličan period za nova ljubavna dešavanja.

ZDRAVLJE: Mogući su problemi sa zubima.

LAV

POSAO: Potrebno je da imate više strpljenja i da budete uporniji da biste ostvarili poslovne ciljeve koje imate.

LJUBAV: Djeluje vam da ste ušli u fazu monotonije i to vam se ne dopada. Trebaju vam neke promjene u vezi.

ZDRAVLJE: Nemojte da se zamarate previše.

DJEVICA

POSAO: Možete da dobijete priliku da pokažete svoje mišljenje i stavove u okruženju koje će to prihvatiti.

LJUBAV: Povoljan je dan za riješavanje problema sa voljenom osobom. Možete da očekujete da ćete naći kompromis oko svega.

ZDRAVLJE: Povećajte unos tečnosti.

VAGA

POSAO: Moguće je da trenutno neke stvari nisu po vašoj volji i da niste zadovoljni poslovnom situacijom.

LJUBAV: Na neki način ste zbunjeni i prilično teško prihvatate emotivne promjene koje se dešavaju oko vas.

ZDRAVLJE: Moguć je pad imuniteta. Povećajte unos vitamina.

ŠKORPIJA

POSAO: Nakon drastičnih promjena iz prethodnog perioda, dolazite do faze u kojoj konačno dolazi do smirivanja situacije.

LJUBAV: Bićete sretni pored osobe do koje vam je stalo. Pred vama je povoljan period za ljubav.

ZDRAVLJE: Moguć je nizak pritisak.

STRIJELAC

POSAO: Nemojte da se zalijećete sa brzopletim odlukama. Pred vama je faza u kojoj ćete imati vremena za razmišljanje.

LJUBAV: Ukoliko ste u braku, očekuje vas period u kojem ćete željeti proširenje porodice.

ZDRAVLJE: Naglašeni su problemi sa probavom.

JARAC

POSAO: Niste sigurni da li treba da ostanete na istom poslu. Premišljate se oko važnih odluka i promjena.

LJUBAV: Upoznaćete zanimljivu osobu sa kojom ćete poželjeti vezu na duže staze. Ona će vam uzvratiti osjećanja.

ZDRAVLJE: Mogući su problemi sa disajnim putevima.

VODOLIJA

POSAO: Veoma težak dan vas očekuje. Pred vama je faza u kojoj ćete imati poslovne probleme i komplikacije.

LJUBAV: Izuzetno ste zabrinuti za posao i to utiče na vašu komunikaciju sa voljenom osobom kao i generalno na raspoloženje.

ZDRAVLJE: Nije vam povoljan period, posjetite ljekara.

RIBE

POSAO: Komplikacije koje ste uspjeli da prevaziđete na poslovnom polju su vas učinili jačim i iskusnijim.

LJUBAV: Razočarani ste jer od voljene osobe niste dobili ono što vam je bilo potrebno. Emocije su vam u minus fazi.

ZDRAVLJE: Problemi nastaju zbog umora, piše “Aura“.

