SEVE OTKAČILA IGORA JER JE KOKUZ?! IZBACILA GA IZ KUĆE! Dokle misliš da ja plaćam sve, ne možeš AVIONSKU KARTU sebi da kupiš!

Kojići su se mnogo svađali zbog novca i toga što mali Keba ne doprinosi finansijski ništa, već živi na pevačicinoj grbači, te ga je ona isterala iz kuće.

Naime, pouzdani izvor za hrvatske medije otkrio je da Severina u poslednje vreme često čeka taksi ispred zgrade u Maksimirskoj 34 u Zagrebu, gde, po mišljenju izvora, živi njen suprug Igor Kojić.U prilog ovim navodima govori i to što je jedna komšinica čula Severinu i Igora kako se svađaju na stepenicama zgrade u kojoj pevačica živi. Tada je dotična medijima otkrila kako Severini smeta što mužu mora da kupuje avionske karte kad negde putuju, jer bivši fudbaler, koji se predstavlja kao fudbalski menadžer, ne zarađuje.

“Često mu je prebacivala što ne doprinosi uopšte njihovom životu i što ona sve finansira. Sa stepeništa se čulo noću kako Severina urla: “Pa dokle više misliš ja da plaćam sve, ne možeš avionsku kartu sebi da kupiš, i to moram da ti plaćam”. On je uglavnom ćutao i nije joj protivurečio, ali Severina se zbog toga nije smirivala”, navela je komšinica.Igor je jedno vreme živeo na relaciji Zagreb – Beč, navodno zbog posla, no, kako se Beč više ne spominje, a Igora sve češće vidimo gotovo na svakom Severininom koncertu ili javnom pojavljivanju, pitanje je da li uopšte Igor ima posao?!

Inače, par je na početku braka živeo odvojeno, i to na relaciji Beograd – Zagreb ili Beograd – Split, što je otvoreno pokazivao. Doduše, Severina nikad nije snimala fotografije na kojima se vidi njen stan u Zagrebu, a kamoli onaj u Splitu, dok je Igor otvoreno objavljivao fotografije iz raskošnog dnevnog boravka svog stana u Beogradu.

Bez obzira na to što često stavlja zaljubljene fotografije sa suprugom na svoj Instagram profil, navodno nešto nije u redu sa njihovim brakom. Inače, Rostiljijadi u Leskovcu, koji je zatvorila Severina, pratio ju je Igor i sve vreme bio uz nju,piše Kurir

