Dnevni horoskop za 2. septembar: Ovan bez energije, Lav u očaju, Vaga osjetljiva…

OVAN

POSAO: Nemate dovoljno energije za sve što treba odraditi danas. Pazite gde ostavljate ključeve i dokumenta.

LJUBAV: Isuviše ste se otvoreno postavili prema jednom Raku, ali u suštini to vam nije trebalo. Ostavljate utisak jake osobe ali sa dozom nestrpljivosti.

ZDRAVLJE: Uzmite dovoljno magnezijuma.

POSAO: Volite svoj novac i rado ga samostalno zarađujete. To ovaj put nije dovoljno za otvorena vrata uspjeha. Potrudite se za nešto više.

LJUBAV: Uporno izbjegavate susret sa jednom Škorpijom. Pazite može da vam se desi ono što u stvari i ne želite, ovaj put.

ZDRAVLJE: Sjajno.

BLIZANCI

POSAO: Volite da postavite stvari onako kako bi trebalo, ali u tome uspijevate polovično. Srećom, imate i na koga da se oslonite

LJUBAV: Bićete zadovoljni sobom, što će se odraziti na kvalitetniji odnos s partnerom.

ZDRAVLJE: Bolovi u grudima posljedica su propuha.

RAK

POSAO: Mogli biste se zateći u društvu ljudi drugačijih razmišljanja od vašeg. Neko će vam ići na živce i to ćete mu otvoreno dati do znanja.

LJUBAV: Imaćete zanimljivo iskustvo s bivšom ljubavi. Obnovićete situaciju iz prošlosti i to prilično nepromišljeno. Nećete razmišljati u šta se upuštate, nego bez ikakve kontrole prihvatiti ono što vam se događa. Ipak, brzo ćete shvatiti da tonete u odnos koji vam ne odgovara.

ZDRAVLJE: Razdražljivo raspoloženje vjerovatno je posljedica stresa i iscrpljenosti. Nemojte se pretrpavati obavezama i brinuti unaprijed. Godiće vam mir i izležavanje. Sutra ćete biti u puno boljem stanju.

LAV

POSAO: Vaša prednost biće u tome što ćete prepoznavati prave vrijednosti i znati ih cijeniti. Koliko god bili zabrinuti zbog nekih situacija i odnosa, znaćete šta trebate činiti kako biste se zaštitili od ogovaranja i savjeta koje niste tražili.

LJUBAV:Vašu nostalgičnost probudiće prelistavanje starog albuma i razgledavanje fotografija. Ostavite prošlost u prošlosti.

ZDRAVLJE: Standardno.

DJEVICA

POSAO: Odličan dan za brzo rješavanje trenutnih problema na vašem poslovnom planu. Budite ažurni i riješićete goruće teme oko novca.

LJUBAV: Ne morate da se spuštate na nivo koji vam odavno već ne odgovara. Ukoliko je tu još osoba na koju često mislite, ne očajavajte zbog hladne strane srca vaše simpatije.

ZDRAVLJE: Oprez hroničnim bolesnicima.

VAGA

POSAO: Bićete osjetljiviji i intuitivni. Ipak, povećana je mogućnost pogrešnih procjena i iskrivljenog razumijevanja nekih situacija, ljudi. Odgovaraće vam bavljenje stvarima i aktivnostima koje možete raditi u potpunoj samoći. Žudićete za mirom.

LJUBAV: Samce će razveseliti nečija SMS poruka i uliti nadu u nešto više.

ZDRAVLJE: Provjerite nivo vitamina D.

ŠKORPIJA

POSAO: Danas bi trebalo malo više da štedite. Mogući su iznenadni troškovi u domu. Imate višak energije danas.

LJUBAV: Intenziviraćete komunikaciju s bliskim rođacima i komšijama, biti pozvani na kafu i voditi ugodne razgovore. Učestvovaćete u važnim promjenama člana porodice i pokazati se mudrima u rješavanju njegovih problema. Vjerovatno ćete biti pozvani u društvo u kojem se kreće i vaša simpatija – učinite sve da vas primijeti!

ZDRAVLJE: Fokusirajte se, pošto ste danas rasijani.

STRIJELAC

POSAO:Dan će vam već od ranog jutra biti pun obaveza. Ukućani, rodbina ili prijatelji tražiće od vas savjet ili uslugu. Nećete znati kome se prije posvetiti ili izaći ususret. Potrošićete mnogo vremena i energije da poslove privedete kraju, ali nakon toga osjetićete zadovoljstvo.

LJUBAV: Mogli biste se pomiriti s osobom s kojom ste u svađi

ZDRAVLJE: Digestivni problem su mogući.

JARAC

POSAO: Danas je odličan dan za kraći put. Moguć je gubitak dokumenata. Pazite kome šta pričate jer nisu svi oko Vas baš iskreni.

LJUBAV: Neki će se prepustiti čarima noćnih izlazaka, zavođenja i zagrljaja. Ako ste zaljubljeni u osobu s kojom niste načisto šta osjeća prema vama, promijenite taktiku. Druga strana uživa u zavođenju i ne voli brzati s ulaskom u vezu – slijedite i vi njen tempo.

ZDRAVLJE: Bavite se sportom. Potrudite se da se usmjerite na zabavu.

VODOLIJA

POSAO: Pomoć prijatelja na poslovnom planu, dolazi u posljednjem trenutku. Umjećete to da cijenite već nekako.

LJUBAV:Ukoliko vam se požali partner da ima problema, saslušajte ga. Oraspoložiće ga činjenica da ga najbolje razumijete.

ZDRAVLJE: Vodite računa o zdravlju. Ako nemate dovoljno energije za kućne obaveze, odustanite od njih – uvijek ih možete obaviti. Posvetite se nečemu što vas opušta, možda čitanju ili razgovoru s najboljim prijateljem.

RIBE

POSAO: Očistićete svoj život od repova prošlosti i svih zbivanja koja vam oduzimaju miran san.

LJUBAV: Vodite više računa o obavezama. Biće nužna bolja organizacija vremena i aktivnosti ukoliko želite sve obaviti u zadanom roku. Nastojte izbjeći svađe i rasprave s bilo kim, posebno s onima koji su u mnogo boljem položaju od vašeg.

ZDRAVLJE: Ne prigovarajte partneru za sitnice, jer ćete veče oboje dočekati u ljutnji, prenosi “Aura“.

