ŠTA LJUDE NAVODI NA PREVARU

Postoji mnogo studija o ovoj temi, ali glavna stvar koja se mora napomenuti je da žene podjednako varaju kao i muškarci. Žene postaju jednake muškarcima, ali njihovi razlozi varanja mogu biti različiti. Muškarce najčešće pokreće želja dok žene traže emocionalnu vezu.Razlozi zašto ljudi varaju u vezi i kako ih izbjeći:

Nedostatak strasti

To je bio najčešće naveden razlog u jednoj od nedavnh studija. Možete imati emocionalnu harmoniju sa svojim partnerom, ali ukoliko vam je oduvijek nedostajalo strasti, vaša veza može se završiti varanjem.

Kako to izbjeći: Razgovarajte sa partnerom, budite otvoreni po pitanju svojih potreba, ali se potrudite da uzmete u obzir i njegove potrebe. Otvoren razgovor je uvijek najbolje rješenje.

Nedostatak emocionalne satisfakcije

To može biti veoma opasno jer ako ne osjećate emocionalnu bliskost, možda ćete početi da tražite drugi izvor sreće.

Kako to izbjeći: Radite zajedno da stvorite nešto smisleno. Budite odgovorni za svoje postupke. Ako pogriješite, potrudite se da to i ispravite. Neriješeni problemi stvaraju više problema. Napravite balans između svog privatnog života i karijere. Vaš partner takođe ima pravo na sopstveno mišljenje. Umjesto da se borite, bolje je naći kompromis.

Možda partner nije više zaljubljen u vas, ili se pak zaljubio u nekog drugog

Da, ovo je vrlo bolno! Ali ljubav je škakljiva stvar. I može se desiti na prvi pogled bez obzira da li je neko u vezi ili nije.

Kako to izbjeći: Svaka veza ima izazove. Niko nije savršen i to morate prihvatiti kao činjenicu. Nastavite da održavate romantiku sa svojim partnerom. Lijepo je reći ili čuti „Volim te“, ali to još uvijek morate da dokažete. Poštujte nezavisnost partnera i sebe. Ne pokušavajte da forsirate stvari.

Ljutnja je okidač prevare

Sumnjate ili znate da vas je partner povrijedio ili prevario. Želite da mu vratite istom mjerom. Želite osvetu.

Kako to izbjeći: Fokusirajte se na upravljanje sopstvenim emocijama, a ne partnerom. Ne možete biti odgovorni za postupke drugih ljudi, ali možete biti odgovorni za svoje postupke i emocije. Biti miran i u harmoniji sa sobom mnogo je efikasnije. Okružite se prijateljima koji mogu da vam poprave raspoloženje. Dijelite svoja osećanja umjesto da prebacujete krivicu na nekog drugog. Analizirajte situaciju i pokušajte da pronađete najbolje rješenje umjesto da zalupite vrata.

Znatiželja za novim iskustvima

Internet. Tinder. Teretana. Možete se suočiti sa iskušenjem bilo gdje i ponekad se možete osjećati radoznalo da li možete postići novi cilj i osvojiti nečije srce. To je poput takmičenja u kojem, umjesto da igrate tenis, flertujete s nekim da biste vidjeli da li ste i dalje uigrani.Kako to izbjeći: Samokontrola vam može pomoći da izbjegnete impulse koje svi osjećaju, ali isto tako znajte da ne možete da kontrolišete svog partnera. Zbog toga obratite pažnju na to kako se osoba ponaša na početku veze. Ako vaš partner stalno obraća pažnju na druge ljude, to bi mogao da bude potencijalni znak nevjerstva u budućnosti. Možda vaš budući partner jednostavno nije spreman za nešto ozbiljno.

Svakoj vezi treba malo uzbuđenja

Razbuktajte maštu u vašoj vezi i unesite malo dinamike! Ipak, u potrazi za novim uzbuđenjima ili u bijegu od rutine, možda ćete početi da tražite nešto novo, što ne možete dobiti kod kuće.Kako to izbjeći: Nemojte žuriti sa donošenjem odluka prije nego što iskreno razgovarate sa partnerom i suočite svoje želje, potrebe i stvari o kojima maštate. Svi odnosi imaju svoje uspone i padove. „Začinjavanje” veze može uključivati različite aktivnosti koje možete da obavljate sa partnerom. Zato, pustite mašti na volju i budite spremni na neočekivano,piše Aura

