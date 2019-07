Karakteristike koje ženu čine bombom u krevetu

Advertisements

1. Oduševljenje

„Entuzijazam!“

2. Privlačnost

„Manje mi je bitno što žena radi u krevetu. Važno je da voliš tu osobu i da te jako privlači.“

3. Iskra

„U prvom redu naša kemija. Najbolji seks koji sam imao bio je sa ženom koja se strašno palila na mene i to sam jasno mogao osjetiti.“

4. Požuda

„Muškarci žude za tim da ih netko želi – jednako kao i žene. Kad mi žena šapne na uho da me želi, da sam joj seksi i pokaže mi to, smatram da je to superseksi.“

5. Milovanje

„Kad mi pokaže da voli moje tijelo. Svejedno kaže li mi to ili pokaže gestom (stavi nogu oko mog boka, zagrli me). Genijalno mi je ako se voli maziti sa mnom.“

6. Otvorenost… i samouvjerenost!

„Seksualna kompatibilnost. Imam neke posebne prohtjeve i smatram da je super kad je žena otvorena za to – premda to nikada nije isprobala. Važno mi je da se dobro osjećam u krevetu i da mogu biti onakav kakav doista jesam, bez straha da će me osuđivati zbog nečega, piše Miss7. A najbolje što žena može napraviti za vrijeme seksa jest pokazati samopouzdanje!“

7. Angažman

„Svaka je drugačija. Dok god uživa, unese se i kaže što joj se sviđa, sve je predivno.“

8. Srce

„Oduševljenje je sve! Talent i sposobnosti neće ništa pridonijeti ako ne uključi srce.“

9. Voli eksperimentirati

„Ako je žena sa zadovoljstvom spremna istražiti sve moguće aspekte seksualnosti, to je za mene predivan doživljaj. Sposobnost komuniciranja je pri tome vrlo važna.“

10. Mobilnost

„Ono što čini ženu dobrom u krevetu jest to da uopće ne moramo biti u krevetu. Sve što si želim jest da me želi – a to ne mora biti u krevetu među plahtama s prigušenim svjetlom netom prije spavanja. Želim da me dodiruje u automobilu, ljubi u kuhinji, svejedno gdje. Čak ne moramo ići do kraja, samo želim znati me želi. To mi je jako seksi.“

11. Prisutnost

„Činjenica da je sa mnom u krevetu.“

Advertisements

loading...

Facebook komentari