Horoskop – Eklipsa u Jarcu utiče na našu sudbinu u narednih 6 mjeseci: Šta nam svemir priprema u bliskoj budućnosti

Advertisements

Na 24 stepenu znaka Jarca dočekala nas je eklipsa čiji će se uticaj osjetiti u narednih 6 mjeseci. U mjesecima kada se eklipsa događa na nebu, istaknuti su dani dramatičnih presjeka i događaja, ali svoj prvi učinak eklipsa pokazuje za mjesec dana, kada se energije smire. Rak, Vaga i Ovan mogu očekivati značajnije promjene.

“S toliko čežnje, zajedno smo pobjednici. Neki kažu da smo izgubili kontrolu, neki kažu da smo griješnici, ali ne dozvoli im da nam unište naše predivne ritmove. Jer kada me otvoriš i kažeš da me voliš i kad me pogledaš u oči znam: ti si savršenstvo, moj jedini pravac. To je vatra na vatru.”

Možda smo došli do presjeka naših života. Na stazama kojima ni ne znamo ime. Na prelomima koji su pogrešno srasli. Možda stojimo usred ničega čekajući da se nešto dogodi. Ili možda stojimo nadomak svega sto smo zasluženo stekli.

Tema ove eklipse su granice. Ona crta koju jesmo ili nismo spremni podvući. Onaj zarez u nama koji stavljamo svuda gdje treba da stoji tačka. Onaj osjećaj da smo pomjerili svoje ciljeve i stigli na njih. Onaj trenutak u kojem jesmo ili nismo dozvolili da nešto prodre u nas i da nas obuzme.

Mjesec u Jarcu je u zagrljaju Plutona. Ježiš se svaki put kad te dotakne misao. Ispod kože drhti cijeli jedan svemir. Udaraš čežnje kao mramorni dodir. Gdje smo to davno nekada ostavili sebe i sada se nalazimo. Pogledom u pogled. Šapatom koji nemo priča. Jezikom koji ispisuje sve što se nismo usudili.

Dopuštanjem koje nas konačno ima. Obuzete. Neizbježno. Utrljali smo svoja buđenja kao so na ranu. I nije moglo biti gore i bolnije. I nije moglo proći, a prošlo je. Udahnuli smo se. Razasuti. U hiljadama otkucaja nečijih tuđih života koji su tako naši.

Mjesec do Plutona zaziva transformacije. Promjene. Snagu i moć. Pokretanje. Stvari koje ne idu u istom pravcu zapravo ni ne idu. Pred nama su mjeseci velikih odluka. Zaokreta. Rasta i raspadanja. Umrlih završetaka i nikad viđenijih početaka. Emotivne katarze. Sazrijevanja. Potreba da se raste, jer padali smo i previše. Poneke priče su fatalne. Poneke sami učinimo takvima. Mnoge veze i odnosi će ili završiti svoje cikluse ili se povezati ozbiljnije. Zavisno od vaših puteva. Priče. Sudbina.

U trenutku eklipse na nebu se odvija i opozicija Venere iz Raka i Saturna iz Jarca. Slika prepreke. Zida. Granice. Daljine. Godina. Slika struganja sebe i klesanja. Nekih boli koje bole. Koje podsjećaju. Koje venu i zatrpavaju. Nekih snaga u nama koje smo predali drugima u ruke. Nekih nas samih. Ogoljenih do kostiju i kože. Otvorenih do zadnjih atoma snage. Raspucalih u padanjima. Nekih nas lomljivih na komade koje smo uvijek vješto sastavljali. Neki vi u pokušaju da se otvorite. Vjerujete. Da prihvatite. Da se otrgnete od prošlosti i strahova.

Jesmo li umorni jer smo predugo bili neumorni. Jesmo li se naučili odvojiti od onoga sto nije naše. Tuđih problema. Pokora. Prijestupa. Riječi. Želja. Postupaka. Granica. Tuđih promjena. Puteva. Tuđih karmi. Naših predaka. Jesmo li spremni otpustiti svaki grč u tijelu koji govori da nismo voljeni ili ne znamo voljeti?

Neki sasvim dodirljivi, okrnjeni, uništeni ljudi žednit će vašim životima. Neki sasvim dovoljno slupani. Zaglavljeni. Otkinuti od sebe. Neki sasvim obični sa tako puno mogućnosti da pruže. Neki sasvim svoji i spremni da postanu nečiji na teže načine. Neki u strahu od ljubavi. Bliskosti. Neki potpuno nevješti da vas obore sa nogu ipak će vas oboriti. Jer tijela o tijela ipak pucaju. Koliko god željeli pobjeći. Od sebe. I otvaraju nam se u ranama. Koje nemojte boljeti. Neki naizgled hladni ljudi. Oštri. Odsječni. Razočarani. I u njima cijeli jedan svijet koji diše. Neuporediv. I toliko u vama. U ogledalima koja hvataju vaše preke poglede. Dok se ne volite. Vi.

Eklipsa u Jarcu nalik je dozivanju sudbine. Utjelovljenje poslovnih mogućnosti. Ozbiljna teza kojoj se dajete. Vas odnos sa najbitnijom osobom – sa samima sobom. Vaše krhotine koje toliko lijepo sijaju u oluji. U načinu prepoznavanja. Vaše borbe koje ste do sada prošli. Kao ordeni za hrabrost. I za mnogo više. Jer vi ste sve to. Ona najviša tačka u vama i granica koju nikad niste postavili. Sav zbir glasova i jeka. Strahova. Realitet naslikan u porama. Vi ste biće koje umije, hoće, i može kad treba. A treba uvijek. Zbog sebe. Činiti nemoguće mogućim.

Eklipsa će probuditi i neka razrješavanja unutar porodice. Neke stvari raslojene na hiljade drugih slojeva. Najtanjih ornamenata duše. Zaustavit će se vrijeme. Prilike. Mjesta i ljudi. Ništa neće biti lako. Najmanje ono što trebate osvojiti. Bilo da su to poslovi. Veze. Odnosi. Ljudi. Tijela. Nagrade. Snovi. Želje. Stavite ih u sebe i oni su već osvojivi. Onda kad osjetimo da je naše.

A vrijeme će to i pokazati. Mars i Merkur podržani u vatrenom trigonu Jupitera kao da znaju: Vi ste izmišljeni za ovaj svijet koji stoji i koji vas gleda. U očima koje vrište na dodire. Gdje mirišete na isto. Tu negdje na svratištima svojih čekanja. U načinima na koje upijamo sebe. Sasvim slučajno. Nepovezano postaje povezivo. Daleko blisko. Različito slično. Nespojivo spojeno. Izgorjelo opet plamteće. U dahu. Žaru. Tišinama. Vrišteće.

Prihvatit ćemo sve što nam Svemir sprema i kad najviše budemo gorjeli, gasit ćemo se Vatrom na vatru… znajući, najbolje je u nama i boljeg nema.

Astrolog: Sanja Paraminski Aisha

Advertisements

loading...

Facebook komentari